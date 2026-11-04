Huyền thoại Warren Buffett lại "đi trước thời đại": Cổ phiếu lớn nhất danh mục tăng 25%, tạo dòng tiền gấp đôi 4 công ty top đầu thế giới cộng lại

Giữa làn sóng đầu tư ồ ạt vào AI, Apple nổi lên như một trường hợp đặc biệt trên thị trường chứng khoán Mỹ. Không chạy đua xây dựng các trung tâm dữ liệu với quy mô hàng trăm tỷ USD như nhiều đối thủ, nhà sản xuất iPhone vẫn ghi nhận dòng tiền tự do cao kỷ lục, đồng thời vượt trội về hiệu suất cổ phiếu.

Đây cũng chính là doanh nghiệp mà tỷ phú Warren Buffett đã lựa chọn làm khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục cổ phiếu của tập đoàn Berkshire Hathaway suốt nhiều năm qua.

Theo báo cáo tài chính mới nhất, Apple tạo ra khoảng 136 tỷ USD dòng tiền tự do trong năm tài chính kết thúc vào tháng 9/2026, tăng 38% so với năm trước và vượt xa kỷ lục 111 tỷ USD thiết lập năm 2022.

Đáng chú ý, theo tính toán của Yahoo Finance, con số này cao gần gấp đôi tổng dòng tiền tự do của Microsoft, Meta, Alphabet và Amazon cộng lại trong bốn quý gần nhất.

Cụ thể, Microsoft tạo ra khoảng 60 tỷ USD, Meta đạt 29 tỷ USD và Alphabet đạt 20 tỷ USD, trong khi Amazon ghi nhận dòng tiền tự do âm khoảng 42 tỷ USD. Tổng cộng, bốn tập đoàn chỉ tạo ra khoảng 67 tỷ USD, chưa bằng một nửa Apple.

Sự khác biệt chủ yếu đến từ chiến lược phân bổ vốn. Trong bốn quý gần nhất, Microsoft, Meta, Alphabet và Amazon đã chi hơn 600 tỷ USD cho đầu tư tài sản cố định, phần lớn dành cho chip AI và trung tâm dữ liệu. Ngược lại, Apple chỉ chi khoảng 9 tỷ USD trong năm tài chính vừa qua, giảm gần 30% so với năm trước.

Khoản đầu tư khổng lồ vào AI đang ảnh hưởng rõ rệt đến dòng tiền của các đối thủ. Amazon ghi nhận dòng tiền tự do âm kỷ lục 42 tỷ USD, Alphabet chuyển sang âm trong quý III, còn Meta lần đầu rơi vào tình trạng tương tự kể từ năm 2012.

Trong khi đó, Apple tạo ra khoảng 145 tỷ USD dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trên doanh thu kỷ lục 479 tỷ USD. Công ty đã chi khoảng 102 tỷ USD để mua lại cổ phiếu và trả cổ tức, nhưng lượng tiền mặt ròng vẫn tăng từ 34 tỷ USD lên 57 tỷ USD.

Khả năng tạo dòng tiền vượt trội cũng phản ánh trên thị trường chứng khoán. Tính đến ngày 2/11, cổ phiếu Apple tăng khoảng 25% kể từ đầu năm 2026, trong khi Amazon và Microsoft chỉ tăng khoảng 6%, Meta giảm 8% và Alphabet giảm 11%.

Những kết quả này phần nào cho thấy lý do Warren Buffett đặt niềm tin vào Apple từ nhiều năm trước. Thay vì nhìn nhận đây đơn thuần là một công ty công nghệ, ông đánh giá Apple như một doanh nghiệp hàng tiêu dùng sở hữu thương hiệu mạnh và lượng khách hàng trung thành.

Lợi thế đó tiếp tục được phản ánh trong kết quả kinh doanh. Quý III năm tài chính 2026, Apple ghi nhận doanh thu kỷ lục 109,4 tỷ USD, tăng 16%. Riêng mảng dịch vụ, bao gồm App Store và các dịch vụ đăng ký, mang về 30,7 tỷ USD doanh thu với biên lợi nhuận gộp khoảng 76%.

Dù liên tục bán bớt cổ phiếu Apple trong giai đoạn cuối giữ chức CEO Berkshire Hathaway, Warren Buffett vẫn giữ Apple là khoản đầu tư lớn nhất của tập đoàn.

Tính đến cuối tháng 6/2026, Berkshire nắm giữ 227,9 triệu cổ phiếu Apple, trị giá khoảng 66 tỷ USD, tương đương 22% tổng danh mục đầu tư cổ phiếu.

Con số này đã giảm khoảng 75% so với mức 915 triệu cổ phiếu vào giữa năm 2023, khi Apple từng chiếm gần một nửa danh mục Berkshire.

Tuy nhiên, việc bán bớt không đồng nghĩa Buffett đánh mất niềm tin vào doanh nghiệp. Ông từng giải thích rằng dù muốn Apple giữ vị trí khoản đầu tư lớn nhất, ông không muốn giá trị khoản đầu tư này lớn gần bằng tất cả những khoản còn lại cộng lại.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC hồi tháng 3, Warren Buffett thậm chí thừa nhận đã bán cổ phiếu Apple quá sớm và sẵn sàng mua thêm lượng lớn nếu mức giá phù hợp.

Berkshire cũng chưa bán thêm cổ phiếu Apple kể từ cuối năm 2025. Dưới thời CEO mới Greg Abel, tập đoàn vẫn để Apple là cổ phiếu nắm giữ lớn nhất trong danh mục, đồng thời mở rộng đầu tư sang các doanh nghiệp khác.

Dù không tăng hết tốc lực chạy "theo trend", Apple không đứng ngoài cuộc đua AI. Giám đốc tài chính Kevan Parekh cho biết công ty sẽ tăng đáng kể đầu tư vào lĩnh vực này, chủ yếu thông qua nghiên cứu và phát triển, thay vì tập trung xây dựng hạ tầng quy mô lớn như các đối thủ.

Thành tích của Apple cho thấy một doanh nghiệp không nhất thiết phải dẫn đầu về chi tiêu cho công nghệ mới để tạo ra kết quả tài chính vượt trội. Trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ đang chạy đua đầu tư hàng trăm tỷ USD vào AI, khả năng tạo dòng tiền bền vững tiếp tục là lợi thế đáng chú ý, đồng thời phản ánh triết lý đầu tư lâu năm của Warren Buffett.

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