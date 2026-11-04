Elon Musk vừa có một đề nghị chấn động: Những người nghe xong "hoảng sợ, nhấp nhổm không yên" - Phải cản lại ngay

Đề nghị của Elon Musk khiến ngành viễn thông rúng động

Trong những tháng gần đây, Elon Musk đã tiếp cận lãnh đạo các tập đoàn viễn thông hàng đầu nước Mỹ với một đề nghị nhằm giúp ông hiện thực hóa giấc mơ kéo dài nhiều năm qua.

Ông đã tha thiết đề nghị ban lãnh đạo cấp cao của Verizon cùng nhiều nhà mạng khác cấp quyền truy cập vào mạng lưới khổng lồ của họ, nhằm tạo điều kiện cho SpaceX ra mắt dịch vụ di động riêng.

Tuy nhiên, Musk đã bị từ chối. Cuối cùng, cả Verizon, T-Mobile lẫn AT&T đều đồng loạt nói "không" với SpaceX.

Washington Post dẫn lời của nhiều nhân sự giấu tên trong ngành viễn thông, khả năng SpaceX đạt được thỏa thuận vận hành một mạng di động đã khiến các nhà mạng lớn rúng động, dấy lên lo ngại rằng Musk có thể đe dọa sự tồn vong của cả ngành nghiệp này.

Nhưng giờ đây, vị tỷ phú đình đám có thể đã tìm thấy một "cửa phụ" để đạt được mục tiêu của mình: Boost Mobile, nhà mạng giá rẻ hướng tới nhóm khách hàng có thu nhập thấp.

Theo hai nguồn tin am hiểu về các cuộc đàm phán, SpaceX trong những tháng gần đây đã tiến hành thương thảo với EchoStar — công ty mẹ của Boost — về việc ra mắt dịch vụ di động đặc trưng riêng thông qua một thỏa thuận hợp tác.

Cũng theo các nguồn tin này, Musk với tư cách là CEO của SpaceX đã trực tiếp tham gia thảo luận và có cuộc gặp riêng với Chủ tịch EchoStar, ông Charlie Ergen, vào tháng trước. Thương vụ tiềm năng này có thể dẫn đến việc SpaceX thâu tóm Boost Mobile hoặc giành quyền truy cập vào hạ tầng mạng mà Boost đang thuê lại từ AT&T và T-Mobile US.

Việc tiếp cận được các hợp đồng thuê hạ tầng này sẽ là một thắng lợi lớn đối với SpaceX. "Cửa phụ" này cho phép Musk tiến quân vào thị trường viễn thông di động Mỹ — nơi mà công ty nghiên cứu phân tích cổ phiếu MoffettNathanson ước tính có trị giá lên tới 235 tỷ USD. Tuy nhiên, dịch vụ dự kiến này có thể vẫn cần nhận được sự chấp thuận từ chính các nhà mạng lớn kể trên để chính thức đi vào vận hành.

Vì sao Elon Musk thiết tha nhảy vào ngành viễn thông?

Dù SpaceX xây dựng uy tín dựa trên các đợt phóng tên lửa và đưa vệ tinh vào quỹ đạo, Musk từng mô tả tầm nhìn biến công ty thành một siêu tập đoàn sử dụng công nghệ của mình để cung cấp hàng loạt dịch vụ đa dạng.

Sự đa dạng hóa này là bắt buộc để mang lại dòng doanh thu mà Musk ước tính có thể đạt mốc 1.000 tỷ USD mỗi năm ngay vào năm 2027, đồng thời minh chứng cho mức định giá mà ông tuyên bố có thể vượt qua cả quy mô nền kinh tế toàn cầu.

"Những ông lớn kỳ cựu trong ngành di động nhìn vào bàn cờ với những nước đi hiện có và không tìm thấy giải pháp nào," Musk phát biểu gần đây. "Họ không hiểu rằng SpaceX đang tạo ra những nước đi hoàn toàn mới làm thay đổi căn bản cục diện chiến lược."

Theo Washington Post, đại diện các bên liên quan trong câu chuyện trên, bao gồm cả SpaceX và Musk đã không đưa ra bình luận nào.

Ba nguồn tin cho biết, hợp đồng thuê hạ tầng của một nhà mạng thường không thể chuyển nhượng cho bên mua mới nếu không có sự đồng ý của nhà mạng chính sở hữu hạ tầng đó.

Hai người am hiểu đàm phán cho hay, SpaceX khao khát có một mạng di động hoàn thiện để bắt đầu biến hơn 12.000 vệ tinh của mình thành nguồn thu mới quan trọng, đồng thời thúc đẩy mục tiêu thiết lập vùng định cư cho con người trên Sao Hỏa.

Bất kỳ thuộc địa nào trên Sao Hỏa cũng sẽ cần phương thức liên lạc, và việc làm chủ kết nối vệ tinh có thể là chìa khóa cốt lõi để cung cấp hạ tầng đó.

Musk cùng các lãnh đạo SpaceX đã cởi mở chia sẻ về tham vọng xây dựng một dịch vụ điện thoại di động lớn. Trong một cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh gần đây, Giám đốc Tài chính Bret Johnsen của SpaceX đã nêu rõ mục tiêu của công ty là "trở thành một nhà mạng di động lớn... tại Mỹ."

Tháng trước, SpaceX đã đồng ý chi 8 tỷ USD để mua lại các giấy phép tần số vô tuyến di động được thiết kế riêng cho dịch vụ di động tại những nơi mà sóng vệ tinh không thể phủ tới.

"Đây là mảnh ghép băng tần quan trọng cuối cùng cần thiết để SpaceX cung cấp phủ sóng điện thoại toàn diện tại Mỹ," Musk chia sẻ trên X.

Rào cản nào với Elon Musk?

Trên thực tế, các chuyên gia vẫn nhìn thấy nhiều rào cản đối với tham vọng của SpaceX. Hàng triệu điện thoại di động đang tập trung ở các trung tâm đô thị, nơi việc kết nối trực tiếp từ vệ tinh tới thiết bị đạt hiệu suất rất thấp.

Tim Farrar, nhà phân tích ngành vệ tinh kiêm Chủ tịch TMF Associates, nhận định tín hiệu vệ tinh của SpaceX hiện chưa đủ mạnh để hỗ trợ phủ sóng di động trong nhà và tại các khu vực đô thị. Ông nói thêm rằng một thỏa thuận với nhà mạng như Boost có thể giúp SpaceX cung cấp dịch vụ qua các trạm phát sóng di động truyền thống trong khi vẫn tiếp tục hoàn thiện công nghệ kết nối vệ tinh.

Giới lãnh đạo tại các nhà mạng lớn đã công khai bày tỏ sự hoài nghi về khả năng Musk có thể tái tạo mạng lưới trạm phát sóng, ăng-ten và các hạ tầng mặt đất đồ sộ khác mà SpaceX đang thiếu hụt.

Sau khi CEO của Verizon cho rằng SpaceX sẽ mất từ 4 đến 6 năm để xây dựng xong hạ tầng đó, Musk ước tính mốc thời gian thực tế chỉ bằng khoảng một nửa. Dù vậy, Musk vốn nổi tiếng với việc luôn đưa ra các mốc thời gian có phần quá khả quan.

Drew Cupps, quản lý danh mục đầu tư tại công ty Polen Capital, cho rằng các nhà mạng truyền thống nếu hoài nghi khả năng xây dựng hạ tầng cần thiết của Musk thì sẽ phải tự gánh chịu rủi ro.

Ông dẫn chứng việc Musk từng xây dựng mạng lưới trạm sạc Supercharger khổng lồ bao gồm 80.000 điểm sạc trên toàn thế giới. Các nhà mạng, ông nói, "vừa hoảng sợ lại vừa nhấp nhổm không yên là hoàn toàn có lý do."

"Ở góc độ tầm vóc nhất, Musk đang muốn nói rằng: 'Tôi có thể cung cấp dữ liệu cho hàng trăm triệu khách hàng... theo phương thức tốt hơn nhiều so với cách thức mà ngành này đang vận hành,'" Cupps nhận định.

Các nhà mạng lớn từ chối tin vào tính khả thi trong các ý tưởng của Musk — điều mà họ coi là viển vông, ngay cả khi những ý tưởng đó đang ngày càng thu hút các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, Cupps đánh giá nhà mạng đầu tiên đứng về phía Musk — dù là công khai hay ngầm thỏa thuận — có thể sẽ giành lợi thế vượt trội so với các đối thủ còn lại.

"Đây là một câu hỏi chiến lược mang tính sống còn," ông nói. "5 năm nữa, hoặc là không một ai chịu nhúc nhích, hoặc sẽ có một bên tiên phong bước tiếp... Liệu cái tên bắt tay hợp tác đó có phải là bên bước lên đỉnh cao cuối cùng hay không?"