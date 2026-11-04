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Bắt đầu vận chuyển nhiên liệu cho tổ máy số 2 của nhà máy điện hạt nhân 12,6 tỷ USD do Nga xây dựng và tài trợ, Moscow cung cấp miễn phí nhiên liệu trong 3 năm đầu tiên

| | Tài chính quốc tế

Bắt đầu vận chuyển nhiên liệu cho tổ máy số 2 của nhà máy điện hạt nhân 12,6 tỷ USD do Nga xây dựng và tài trợ, Moscow cung cấp miễn phí nhiên liệu trong 3 năm đầu tiên

Khi cả 2 tổ máy đi vào hoạt động thương mại, nhà máy dự kiến sẽ cung cấp hơn 10% nhu cầu điện năng của cả nước.

Tập đoàn Rosatom (Nga) bắt đầu vận chuyển nhiên liệu hạt nhân cho đợt nạp đầu tiên của tổ máy số 2 thuộc nhà máy điện hạt nhân Rooppur ở Bangladesh.

Theo thông báo vào tuần trước của TVEL, công ty quản lý bộ phận nhiên liệu của Rosatom, các cụm nhiên liệu do Nhà máy Hóa chất cô đặc Novosibirsk sản xuất đã được vận chuyển bằng máy bay chở hàng chuyên dụng tới Bangladesh.

Theo các nguồn tin, tổng cộng 163 cụm nhiên liệu cho tổ máy số 2 sẽ được vận chuyển đến Bangladesh trong 7 chuyến hàng. 48 cụm nhiên liệu khác sẽ đến trong 2 chuyến hàng riêng biệt để tiếp nhiên liệu cho tổ máy số 1.

Dự kiến sẽ có thêm các lô hàng nhiên liệu từ Nga đến trên 7 chuyến bay khác nhau trong khoảng thời gian từ tháng 11-12. Rosatom đặt mục tiêu hoàn tất tất cả các đợt giao nhiên liệu vào tháng 12.

Lô nhiên liệu hạt nhân đầu tiên dành cho tổ máy số 1 đã đến Bangladesh vào ngày 29/9/2023. Bốn lô hàng tiếp theo đến Rooppur vào tháng 10-11 cùng năm.

Việc nạp nhiên liệu vào lò phản ứng của tổ máy số 1 đã hoàn tất vào tháng 5/2026. Sau một năm rưỡi, khoảng 1/4 lượng nhiên liệu sẽ cần được thay thế. Một lô nhiên liệu bổ sung cho tổ máy số 1 đã đến vào ngày 3/10.

Theo thỏa thuận, Nga sẽ cung cấp nhiên liệu cho nhà máy trong 3 năm đầu tiên. Sau đó, Bangladesh sẽ phải nhập khẩu nhiên liệu theo định kỳ.

Nhà máy điện hạt nhân Rooppur gồm 2 lò phản ứng VVER 1200 với tổng công suất 2.400 MW. Nhà máy đang được xây dựng cách Dhaka, thủ đô của Bangladesh, 160 km, theo thiết kế của Nga dưới hợp đồng chính được ký kết vào 25/12/2015.

Atomstroyexport, một công ty con của Rosatom, là nhà thầu chính của dự án có vốn đầu tư 12,65 tỷ USD. Trong đó, Moscow tài trợ 11,9 tỷ USD qua các khoản vay nhà nước.

Nhà máy Rooppur-1 bắt đầu đổ bê tông vào tháng 11/2017 và nhà máy Rooppur-2 từ vào tháng 7/2018.

Rooppur-1 đạt trạng thái tới hạn đầu tiên, hay còn gọi là phản ứng dây chuyền hạt nhân tự duy trì đầu tiên, vào ngày 11/10/2026. Tập đoàn Rosatom cho biết lò phản ứng sau đó đã đạt đến mức công suất tối thiểu được kiểm soát.

Khi cả 2 tổ máy đi vào hoạt động thương mại, nhà máy dự kiến sẽ cung cấp hơn 10% nhu cầu điện năng của cả nước.

Theo Tass, Nuclear.net

Y Vân

Việt Nam hàng ngày

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