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Khai trương nhà hát opera trị giá hơn 15.000 tỷ đồng giữa trung tâm thành phố, rộng 147.000 m², sức chứa 4.200 chỗ

| | Tài chính quốc tế

Khai trương nhà hát opera trị giá hơn 15.000 tỷ đồng giữa trung tâm thành phố, rộng 147.000 m², sức chứa 4.200 chỗ

Đây là nhà hát opera đầu tiên được xây dựng tại thành phố này trong 30 năm qua.

Ngay cả trước khi chính thức khai trương ngày 17/10, công trình màu trắng nổi bật bên bờ sông Hoàng Phố đã góp phần định hình lại đường chân trời của thành phố Thượng Hải (Trung Quốc).

Nhà hát Opera Thượng Hải mất 10 năm xây dựng, với kiến trúc xoắn ốc đồ sộ vươn lên giữa Công viên Văn hóa Expo, thuộc khu Phố Đông. Công trình thu hút ánh nhìn của hành khách đi phà và người tản bộ dọc bờ sông. Ban ngày, mái nhà hát gợi hình ảnh chiếc quạt giấy truyền thống Trung Quốc. Khi đêm xuống, ánh đèn phản chiếu trên mặt nước khiến công trình trông như viên ngọc nằm trong vỏ sò.

Với tổng vốn đầu tư 3,9 tỷ nhân dân tệ (15,05 nghìn tỷ VNĐ), nhà hát được thiết kế bởi Snohetta, công ty kiến trúc có trụ sở tại Oslo (Na Uy), phối hợp với Viện Thiết kế và Nghiên cứu Kiến trúc Hoa Đông. Công trình được xây dựng để phục vụ cả opera phương Tây và Trung Quốc.

Điểm nhấn kiến trúc là cầu thang ngoài trời quy mô lớn, nối liền với phần mái hình học rộng mở theo cấu trúc xoắn ốc. Khu vực mái được thiết kế như quảng trường công cộng, đài quan sát và không gian biểu diễn ngoài trời. Nơi đây mở cửa miễn phí quanh năm.

Tổ hợp có tổng diện tích 147.000 m², gồm ba không gian biểu diễn với sức chứa tổng cộng 4.200 chỗ ngồi. Trong đó, Harmony Hall là khán phòng chính với 2.000 chỗ; Soar Theatre có 1.200 chỗ, phục vụ các chương trình opera, múa và kịch quy mô nhỏ; còn Open Stage có 1.000 chỗ, dành cho các tác phẩm thử nghiệm.

Nhà hát Opera Thượng Hải không phải là công trình opera lớn nhất tại Trung Quốc. Danh hiệu này thuộc về Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Quốc gia ở Bắc Kinh, với sức chứa tối đa 6.500 người. Tuy nhiên, đây là nhà hát opera đầu tiên được xây dựng tại Thượng Hải trong 30 năm qua.

Hệ thống âm học được giao cho Nagata Acoustics, đơn vị từng thiết kế âm thanh cho Nhà hát Hòa nhạc Walt Disney ở Los Angeles và Nhà hát Elbphilharmonie tại Hamburg, Đức.

Các khán phòng được ốp gỗ sồi màu đỏ sẫm, với thiết kế hình học được tính toán kỹ lưỡng. Nhờ đó, giọng hát không qua khuếch đại từ sân khấu vẫn có thể truyền rõ qua dàn nhạc 100 người tới những hàng ghế xa nhất trên các tầng ban công.

Ngoài các khán phòng, tổ hợp còn hoạt động như một trung tâm sáng tạo nghệ thuật, với xưởng chế tác cảnh trí, phòng tập và cơ sở sản xuất riêng để phát triển các tác phẩm mới dành cho nhà hát.

Bên cạnh các địa điểm biểu diễn thuộc sở hữu nhà nước, Cục Văn hóa và Du lịch Thượng Hải triển khai sáng kiến "Không gian biểu diễn nghệ thuật mới" từ năm 2019. Chương trình hướng tới mở rộng hoạt động thưởng thức nghệ thuật ra ngoài các khán phòng truyền thống, đưa biểu diễn vào trung tâm thương mại, công viên sáng tạo, hiệu sách và rạp chiếu phim.

Theo sáng kiến này, thành phố thường xuyên cập nhật danh sách hơn 100 địa điểm biểu diễn thay thế. Một số địa điểm đáng chú ý gồm Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn New Bund 31; các sân khấu nhạc sống tại khu Dashijie (Thế giới Đại Đồng) có lịch sử lâu đời; và 12th Floor Musical Town.

Nhu cầu thưởng thức nghệ thuật tại Thượng Hải rất lớn. Theo Hiệp hội Thương mại Biểu diễn Thượng Hải, thành phố hiện có thị trường biểu diễn trực tiếp lớn nhất Trung Quốc. Năm 2025, Thượng Hải tổ chức 61.400 buổi biểu diễn thương mại, thu hút 26,85 triệu lượt khán giả và đạt doanh thu bán vé 5,85 tỷ nhân dân tệ, tăng 13,2% so với năm 2024.

Theo SCMP

Y Vân

Việt Nam hàng ngày

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