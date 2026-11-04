Dừng xây dựng khẩn cấp tuyến metro với vốn đầu tư 211.000 tỷ đồng, dài 24km, có khả năng bị đội vốn lên gấp đôi

Phối cảnh của dự án ALR.

Auckland Light Rail từng được kỳ vọng trở thành một trong những dự án giao thông công cộng lớn nhất lịch sử New Zealand, giúp thay đổi cách người dân di chuyển tại Auckland, thành phố đông dân nhất nước này. Dự án tuyến metro và trên mặt đất được chính phủ New Zealand công bố năm 2017, với mục tiêu phát triển một tuyến kết nối trung tâm Auckland với khu vực Māngere và sân bay quốc tế Auckland.

Theo phương án được lựa chọn, tuyến đường sắt dài khoảng 24 km, có tối đa 18 nhà ga và điểm dừng, đi qua nhiều khu vực đông dân cư như Mt Roskill, Onehunga và Māngere. Tổng vốn đầu tư cơ sở được ước tính khoảng 14,6 tỷ NZD (211.000 tỷ đồng).

Điểm đặc biệt của dự án là sự kết hợp giữa đường sắt metro nhẹ và trên mặt đất. Cụ thể, đoạn từ Wynyard Quarter đến Mt Roskill dự kiến được xây dựng trong đường hầm, sau đó tuyến nổi lên mặt đất và chạy dọc hành lang đường cao tốc SH20 để kết nối với sân bay.

Đây là phương án được lựa chọn sau khi đơn vị phát triển nghiên cứu khoảng 50 lựa chọn khác nhau về công nghệ, hướng tuyến và phương thức vận tải.

2 phương án còn lại gồm tuyến đường sắt nhẹ chạy chủ yếu trên mặt đất, chi phí khoảng 9 tỷ NZD, và tuyến metro nhẹ đi ngầm với chi phí 16,3 tỷ NZD. Chính phủ khi đó lựa chọn phương án 14,6 tỷ NZD vì cho rằng công trình có khả năng vận chuyển lớn, đồng thời tạo điều kiện mở rộng mạng lưới đường sắt đô thị trong tương lai.

Dự án còn được kỳ vọng thúc đẩy phát triển nhà ở và kinh tế dọc hành lang tuyến. Theo đơn vị phát triển, hệ thống giao thông mới có thể hỗ trợ hình thành tới 66.000 căn nhà và tạo điều kiện cho 97.000 việc làm bổ sung vào năm 2051.

Sau khi được công bố, Auckland Light Rail trải qua nhiều năm nghiên cứu, lựa chọn công nghệ và hoàn thiện phương án đầu tư. Tháng 10/2022, chính phủ thành lập Auckland Light Rail Limited, một doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, để phụ trách công tác quy hoạch chi tiết và xây dựng hồ sơ kinh doanh cuối cùng. Theo kế hoạch, riêng giai đoạn quy hoạch và xin cấp phép có thể kéo dài 2-3 năm, tiếp đó cần thêm 6-8 năm thi công.

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị, chi phí dự án liên tục trở thành chủ đề tranh luận. Dù phương án được lựa chọn có vốn cơ sở 14,6 tỷ NZD, các đánh giá rủi ro cho thấy tổng chi phí có thể tăng lên tới 29,2 tỷ NZD (422.500 tỷ đồng). Con số này gần gấp đôi dự toán cơ sở, đặt ra câu hỏi về khả năng chi trả và hiệu quả đầu tư.

Trong khi đó, ngân sách đã được sử dụng cho công tác chuẩn bị vẫn tiếp tục tăng. Theo Bộ trưởng Giao thông New Zealand Simeon Brown, đến thời điểm quyết định hủy được công bố, hơn 228 triệu NZD đã được chi cho dự án, tương đương khoảng 3.300 tỷ đồng.

Hồ sơ của Bộ Giao thông New Zealand còn cho thấy tháng 9/2023, doanh nghiệp dự án đã mua một bất động sản trị giá 33 triệu NZD (480 tỷ đồng), phục vụ kế hoạch phát triển tuyến. Tài sản này sau đó phải được xử lý trong quá trình giải thể doanh nghiệp.

Bước ngoặt xảy ra sau cuộc tổng tuyển cử New Zealand năm 2023, khi liên minh do đảng Quốc gia dẫn đầu lên nắm quyền. Chính phủ mới coi việc dừng Auckland Light Rail là một trong những cam kết thuộc chương trình hành động 100 ngày đầu tiên.

Tháng 12/2023, Nội các thống nhất hủy dự án. Đến ngày 14/1/2024, Bộ trưởng Giao thông Simeon Brown chính thức công bố quyết định. Ông Brown cho rằng tuyến đường sắt có thể tiêu tốn tới 29,2 tỷ NZD, trong khi hơn 228 triệu NZD đã được sử dụng sau 6 năm mà chưa mang lại hạ tầng vận tải thực tế.

Chính phủ yêu cầu Auckland Light Rail Limited lập tức ngừng hoạt động liên quan dự án và tiến hành các thủ tục giải thể. Những hợp đồng lớn sau đó được chấm dứt, nhân viên bị cho thôi việc và văn phòng đóng cửa.

Chính phủ chuyển ưu tiên sang các dự án khác, gồm hoàn thành tuyến đường sắt City Rail Link và nghiên cứu phát triển hành lang vận tải nhanh phía tây bắc Auckland.

Tổng hợp