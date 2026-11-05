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Đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng nâng cấp đê sông Hoàng Long ở Ninh Bình

| | Bất động sản

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ, nâng cấp khoảng 42 km đê tả và hữu sông Hoàng Long cùng các công trình phòng, chống lũ tại Ninh Bình, với tổng mức đầu tư dự kiến 1.365 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 4137, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Tu bổ, nâng cấp đê tả, hữu Hoàng Long và các công trình phòng, chống lũ tiến tới xóa bỏ phân, chậm lũ” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 1.365 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026-2030 do Bộ NN&MT quản lý.

Một đoạn đê sông Hoàng Long.

Dự án sẽ tu bổ, nâng cấp khoảng 42 km đê, trong đó có 24 km đê tả và 18 km đê hữu sông Hoàng Long. Cùng với đó, các công trình kè bảo vệ đê, cống dưới đê và công trình phụ trợ sẽ được đầu tư xây dựng đồng bộ nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước các tình huống lũ. Dự án thuộc nhóm B, do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự kiến 4 năm, phấn đấu hoàn thành trước năm 2030.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ NN&MT giao Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 khẩn trương lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư công và xây dựng. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai được giao chủ trì thẩm định báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.

Bộ cũng đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình chuẩn bị, triển khai dự án, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Theo Minh Đức

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