Thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam sắp khởi công 3 khu đô thị hơn 40.000 tỷ đồng, trải rộng trên diện tích hơn 550 ha

Ngày 4/11, lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và các đơn vị liên quan nhằm rà soát tiến độ triển khai những dự án động lực, quy mô lớn tại khu vực này.

Theo Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, hiện có 3 dự án khu đô thị đã lựa chọn nhà đầu tư và đang thực hiện các thủ tục liên quan.

Trong đó, Khu đô thị Chu Lai do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư, có diện tích khoảng 188,56ha tại xã Núi Thành, tổng vốn đầu tư hơn 18.854 tỷ đồng. Đây là dự án có quy mô vốn lớn nhất trong 3 khu đô thị.

Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành do liên danh Công ty CP Geleximco Phố Hiến và Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội làm chủ đầu tư, có diện tích dự kiến khoảng 296,28ha tại phường Quảng Phú, tổng vốn đầu tư hơn 18.538 tỷ đồng. Trong khi đó, Khu đô thị ven sông Trường Giang do Công ty CP Green Industrial Chu Lai làm chủ đầu tư, rộng khoảng 74,05ha tại phường Quảng Phú và phường Bàn Thạch, với tổng vốn hơn 3.069 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Như vậy, 3 dự án có tổng diện tích khoảng 558,89ha, tổng vốn đầu tư hơn 40.460 tỷ đồng. Ngoài ra, tại khu vực xã Thăng An và Thăng Trường còn có 5 dự án đô thị được đề xuất, gồm khu đô thị kết hợp sân golf 352ha, khu đô thị dưỡng lão ven biển Thăng Trường 246ha, NamHoian River City 163ha, khu đô thị hỗn hợp du lịch Thăng Trường 276ha và khu đô thị dịch vụ du lịch Thăng An 1.086ha.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và bố trí tái định cư.

Về tiến độ, chủ đầu tư Khu đô thị Chu Lai được yêu cầu phấn đấu hoàn thành các thủ tục để khởi công vào cuối tháng 12/2026, hoặc chậm nhất ngày 29/3/2027. Hai dự án còn lại là Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành và Khu đô thị ven sông Trường Giang phải khởi công chậm nhất vào ngày 30/4/2027.

Về công tác quy hoạch, lãnh đạo TP. Đà Nẵng cơ bản thống nhất với đề xuất của nhà đầu tư về tích hợp, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp và điều chỉnh một số chỉ tiêu tại các dự án đô thị. Các sở, ngành được yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ để cập nhật vào quy hoạch thành phố. Đối với công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố được giao chủ trì, phối hợp với nhà đầu tư và địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể.