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Mưa lớn hơn một giờ, nhiều tuyến đường cửa ngõ phía Đông TPHCM ngập sâu

| | Bất động sản

Mưa lớn hơn một giờ, nhiều tuyến đường cửa ngõ phía Đông TPHCM ngập sâu

Mưa lớn kéo dài hơn một giờ vào tối 4/11 khiến nhiều tuyến đường ở cửa ngõ phía Đông TPHCM ngập sâu, xe chết máy, người dân chật vật di chuyển.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, khoảng 18h cùng ngày, nhiều khu vực ở TPHCM có mưa lớn. Sau hơn một giờ, hàng loạt tuyến đường như Đỗ Mười, Nguyễn Tri Phương, Lê Trọng Tấn, Linh Đông, Tô Ngọc Vân... rơi vào tình trạng ngập nước.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ phía Đông TPHCM ngập sâu vào tối 4/11.

Tại đường Nguyễn Tri Phương (phường Dĩ An), nước dâng cao, tràn từ lòng đường lên vỉa hè.

Một số đoạn ngập sâu khoảng nửa mét khiến nhiều xe chết máy; người dân chật vật di chuyển.

Người đi xe máy chật vật vượt qua đoạn đường ngập sâu.

Một số người điều khiển xe máy phải leo lên vỉa hè để tiếp tục hành trình.

Không chỉ gây ngập các tuyến đường lớn, nước còn tràn vào nhiều con hẻm lân cận, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Mưa lớn đúng giờ cao điểm khiến tình hình giao thông càng thêm khó khăn. Dòng phương tiện đông đúc, mặt đường trơn trượt, trời tối và tầm nhìn hạn chế khiến việc di chuyển tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nước mưa dâng cao, gây ngập trên đường Sinco, phường An Lạc, TPHCM sau trận mưa lớn

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân đề phòng mưa lớn gây ngập cục bộ, hạn chế di chuyển qua những khu vực ngập sâu; đồng thời chú ý an toàn khi tham gia giao thông trong điều kiện mưa dông, đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế.

Theo Nguyễn Tiến - Hữu Huy

Tiền phong

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