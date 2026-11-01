Khu đô thị Chu Lai có quy mô gần 189 ha

Ngày 4/11, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và các đơn vị liên quan nhằm rà soát tiến độ các dự án đô thị quy mô lớn tại khu vực phía Nam thành phố.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ đầu tư Dự án Khu đô thị Chu Lai tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để phấn đấu khởi công trong tháng 12/2026. Trường hợp không thể thực hiện theo kế hoạch này do nguyên nhân bất khả kháng, dự án phải được khởi công chậm nhất vào ngày 29/3/2027.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, dự án có diện tích khoảng 188,56 ha, nằm tại xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng. Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh là nhà đầu tư trúng thầu thực hiện dự án với tổng vốn đầu tư hơn 18.854 tỷ đồng.

Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, với quy mô dân số dự kiến khoảng 27.500 người.

Khu đô thị Chu Lai dự kiến cung cấp khoảng 6.926 căn nhà ở, gồm nhà ở liền kề, biệt thự, căn hộ chung cư, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư và đất ở phân lô. Các hạng mục khác gồm công trình thương mại, dịch vụ, công trình công cộng, cây xanh, giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án có thời gian thực hiện 8 năm, từ năm 2026 đến năm 2034, được chia thành các phân khu 1A, 1B, 2A, 2B, 3A và 3B.

Đẩy nhanh thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng

Để bảo đảm tiến độ khởi công, lãnh đạo TP. Đà Nẵng yêu cầu nhà đầu tư chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai được giao theo dõi tổng thể tiến độ, đôn đốc các đơn vị liên quan và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

Đối với các thủ tục quy hoạch, đất đai và xây dựng, các cơ quan liên quan cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết, trong đó có quy hoạch các khu tái định cư, cũng cần được đẩy nhanh để tạo cơ sở triển khai dự án.

Khu đô thị Chu Lai là một trong 3 dự án đô thị lớn tại Khu kinh tế mở Chu Lai đã lựa chọn được nhà đầu tư, cùng với Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành và Khu đô thị ven sông Trường Giang. Tổng vốn đầu tư của cả 3 dự án được báo cáo ở mức hơn 40.461 tỷ đồng.

Trong đó, Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành có diện tích khoảng 296,28 ha, vốn đầu tư hơn 18.538 tỷ đồng; Khu đô thị ven sông Trường Giang có diện tích khoảng 74,05 ha, vốn đầu tư hơn 3.069 tỷ đồng.

Việc đẩy nhanh các dự án đô thị được đặt trong kế hoạch phát triển không gian đô thị phía Nam Đà Nẵng, gắn với yêu cầu hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và tăng cường kết nối giữa các khu vực trong Khu kinh tế mở Chu Lai.

Ông Trần Đăng Khoa, thường được biết đến với tên gọi "Khoa Khàn", hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh.



