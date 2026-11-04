Doanh nghiệp đứng sau 3 khu đô thị tại Nghệ An đề xuất nghiên cứu thêm 2 dự án quy mô hơn 726 ha, Chủ tịch tỉnh ra chỉ đạo

Mới đây, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần Eurowindow Holding, theo CTTĐT tỉnh Nghệ An.

Theo báo cáo, Công ty Cổ phần Eurowindow Holding và các doanh nghiệp liên quan đang triển khai 03 dự án khu đô thị gồm: Nghi Phú – Hưng Lộc (10,57 ha), Nghi Liên (103,93 ha), Đông Vĩnh – Cửa Nam (37,6 ha); đồng thời đề xuất nghiên cứu khu đô thị Đông Vĩnh (khoảng 83 ha), khu vực hai bên Đại lộ Vinh – Cửa Lò (khoảng 643,34 ha).

Các dự án hiện hữu chủ yếu vướng giải phóng mặt bằng (GPMB), di dời mồ mả, hạ tầng kỹ thuật và kết nối giao thông; một số nhiệm vụ đã quá hạn. Riêng tại dự án khu đô thị Nghi Liên, nhà đầu tư chưa chuyển đủ kinh phí bồi thường là điểm nghẽn trực tiếp. Các đề xuất mới cần được rà soát độc lập về quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư và cơ chế lựa chọn nhà đầu tư.

Cụ thể, dự án Khu đô thị Nghi Liên (103,93 ha), kinh phí GPMB đã phê duyệt bồi thường khoảng 291,806 tỷ đồng, chi trả 41,4 tỷ đồng; còn khoảng 250,426 tỷ đồng nhà đầu tư chưa chuyển.

Khu đô thị Nghi Phú – Hưng Lộc (10,57 ha), hiện đã GPMB đạt khoảng 95%, còn 09 hộ dân (2.252,9 m²) và chưa có mặt bằng hạ ngầm đường điện 35 kV.

Khu đô thị mới Đông Vĩnh – Cửa Nam (37,6 ha), hiện còn 04 hộ dân (1.143,9 m²) và 17 ngôi mộ chưa di dời; công tác di dời đường điện 35 kV đạt khoảng 66%. Hai tuyến đường quy hoạch 24 m chồng lấn dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 12/4/2022; còn chưa thống nhất thẩm quyền bãi bỏ quyết định này.

Qua nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các Sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định tinh thần đồng hành của các cấp chính quyền trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, quyết tâm giải quyết dứt điểm thủ tục cho các dự án; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Nhà đầu tư tập trung nguồn lực cho 03 dự án hiện hữu; trong 05 ngày làm việc xác nhận số tiền GPMB còn thiếu tại dự án khu đô thị Nghi Liên và cam kết lịch chuyển đủ.

Giao các phường Vinh Phú, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Thành Vinh và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát từng vướng mắc, làm rõ trách nhiệm, thời hạn; thực hiện mốc GPMB trong tháng 11/2026.

Giao Sở Xây dựng làm rõ phương án, nguồn vốn và trách nhiệm đầu tư các tuyến giao thông kết nối; Sở Công Thương đôn đốc di dời đường điện; báo cáo trong 15 ngày làm việc.

Giao Sở Tài chính phối hợp Sở Tư pháp khẩn trương xác định dứt điểm thẩm quyền, trình tự xử lý theo Quyết định số 53/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Nhà đầu tư để rà soát quy hoạch, cập nhật các đồ án, nghiên cứu kỹ lưỡng các khu vực, thực hiện phương án đền bù, GPMB đảm bảo đúng quy định pháp luật và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.