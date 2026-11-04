Tuyến đường nào được đề xuất đặt tên cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh?

Ngày 4/11, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã khảo sát thực tế một số tuyến đường được đề xuất đặt tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Đà Nẵng cho hay, hiện thành phố chưa có đường mang tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Sở đề xuất tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh vào quỹ tên đường của thành phố.

Cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh

Đơn vị đề xuất đặt tên cho tuyến Quốc lộ 1A, đoạn từ Cầu Đỏ đến giáp đường Hùng Vương, phường Điện Bàn Bắc mang tên Phan Văn Khải. Đường có chiều dài 5.720m, mặt cắt rộng 33m (bao gồm vỉa hè mỗi bên 5m).

Đây là tuyến đường trục chính huyết mạch của thành phố, có quy mô mặt cắt ngang lớn, vị trí quan trọng kết nối hướng trung tâm đô thị mới của thành phố. Tuyến đường bảo đảm tính hiện đại, lâu dài và hoàn toàn tương xứng với tầm vóc, công lao to lớn của cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Tuyến đường ĐT605, đoạn từ Quốc lộ 1A đến giáp đường ĐH 409, được đề xuất đặt tên cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Tuyến đường này thuộc địa phận xã Hòa Tiến, quê hương của ông. Trên tuyến đường này có tuyến đường đặt tên Anh hùng LLVTND Nguyễn Bá Tùng là cha của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Tuyến đường có chiều dài 4.000m, mặt cắt rộng 26m (bao gồm vỉa hè mỗi bên 5m).

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng cơ bản thống nhất với định hướng lựa chọn các tuyến đường theo đề xuất của Sở VHTT&DL. Đồng thời đề nghị các đơn vị chức năng hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Theo Sở VHTT&DL, việc lựa chọn một tuyến đường có quy mô lớn, vị trí phù hợp để đặt tên nhằm thể hiện sự tri ân, tôn vinh những đóng góp to lớn của các bậc tiền nhân đối với sự nghiệp cách mạng và phát triển quê hương, đất nước. Việc đặt tên đường bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị và nguyện vọng của nhân dân thành phố.

Trước đó, vào năm 2024, tại chương trình tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang, cử tri đã kiến nghị đặt tên đường cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Tuyến đường này nên ở xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, quê hương và là nơi an nghỉ của ông) hoặc khu vực trung tâm hành chính huyện Hòa Vang.

Ông Nguyễn Bá Thanh (1953 - 2015) từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Trong suốt thời gian làm lãnh đạo TP. Đà Nẵng, ông Thanh đã góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị Đà Nẵng. Đồng thời, ông cũng có các chính sách an sinh xã hội ý nghĩa riêng có của Đà Nẵng.