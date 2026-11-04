TP.HCM tái khởi động công viên Sài Gòn Safari hơn 450 ha bỏ hoang 22 năm

Trong cuộc gặp các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tại Diễn đàn hợp tác đầu tư TP.HCM năm 2026, TP.HCM đã giới thiệu một loạt dự án trọng điểm mời gọi đầu tư, trải rộng ở nhiều lĩnh vực.

Theo ông Phạm Quang Nhật - Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM (ITPC), 15 dự án tiêu biểu TP.HCM đang mời nhà đầu tư trong và ngoài nước trải trên 6 nhóm. Bao gồm công nghệ cao; công nghiệp và môi trường; y tế; văn hóa - thể thao; phát triển đô thị và thương mại - dịch vụ, khách sạn, du lịch.

Công viên Sài Gòn Safari rộng 456,85 ha, là dự án công viên lớn nhất TP.HCM nhưng treo suốt 22 năm, đang được TP.HCM kêu gọi đầu tư. (Ảnh TL)

Đáng chú ý trong nhóm dự án tiêu biểu được giới thiệu với các nhà đầu tư là Công viên Sài Gòn Safari rộng 456,85 ha tại xã An Nhơn Tây (Củ Chi cũ). Dự án này ngoài mục tiêu du lịch sinh thái còn là nơi trưng bày, lưu giữ, nghiên cứu bảo tồn và nhân giống các loài động vật quý hiếm của thế giới và Việt Nam.

Bên cạnh đó còn có các hạng mục vui chơi giải trí kết hợp biệt thự nghỉ dưỡng.

Công viên Sài Gòn Safari thuộc cụm du lịch văn hóa lịch sử Củ Chi, cách trung tâm TP.HCM khoảng 50 km, từng được đánh giá là công viên khu du lịch sinh thái lớn nhất Việt Nam, với tổng vốn đầu tư khoảng 500 triệu USD.

Dự án này đã được cấp phép và có quyết định thu hồi đất từ giữa năm 2004, nhưng treo suốt 22 năm qua.

Năm 2022, Tập đoàn FLC từng đề xuất đầu tư vào đây với 5 phân khu: Dịch vụ tổng hợp; resort nghỉ dưỡng và khách sạn 5 sao; vườn thú mở; khu Safari; công viên vui chơi giải trí tổng hợp.

Dự án công viên Sài Gòn Safari được cấp phép từ năm 2004. (Nguồn: ITPC)

Năm 2021, huyện Củ Chi từng đề xuất chuyển đổi chức năng sang công nghiệp công nghệ cao. Sau đó, Sở Xây dựng TP.HCM đưa công viên Sài Gòn Safari vào danh sách 6 công viên cần xây dựng mới.

Cũng ở lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại, TP.HCM ưu tiên kêu gọi đầu tư một loạt dự án với quy mô lớn, trải dài từ trung tâm Thành phố đến vùng trọng điểm du lịch Vũng Tàu.

Trong đó, nổi bật là Khu dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng chất lượng cao tại Mũi Nghinh Phong - phường Vũng Tàu, với diện tích 13,8 ha, tổng vốn dự kiến 2.152 tỷ đồng.

Cũng tại phường Vũng Tàu, dự án khu đô thị Gò Găng với diện tích lên đến 1.389 ha cũng được TP.HCM giới thiệu với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Mục tiêu của dự án này là xây dựng khu đô thị hiện đại với nhà ở và các loại hình dịch vụ phục vụ du lịch.

Khu dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng chất lượng cao tại Mũi Nghinh Phong - phường Vũng Tàu, với diện tích 13,8 ha, tổng vốn dự kiến 2.152 tỷ đồng. (Nguồn: ITPC)

Cùng với đó, dự án khu nghỉ dưỡng 26,55 ha tại xã Hồ Tràm, tổng vốn đầu tư khoảng 2.836 tỷ đồng, với mục tiêu xây dựng khu dịch vụ du lịch hiện đại, bao gồm 7 khách sạn cao 9-12 tầng; khoảng 100 biệt thự cùng các công trình phục vụ du lịch, quảng trường, sân thể thao... cũng được mời gọi đầu tư dịp này.

Tại trung tâm TP.HCM, khu đô thị mới Thủ Thiêm là địa chỉ có nhiều dự án du lịch, thương mại, dịch vụ đô thị xuất hiện trong nhóm dự án ưu tiên thu hút đầu tư.

Nổi bật là khu lâm viên sinh thái rộng 27,71 ha trên 3 khu đất 8-1, 8-2, 8-3 thuộc phường An Khánh. Mục tiêu của dự án này là xây mới khu cây xanh, khu thể dục thể thao công cộng; đồng thời dành 17,44 ha xây dựng khu thể dục thể thao, trung tâm văn hóa...

Cũng tại Thủ Thiêm, tại lô đất 1.K3-5 HH diện tích 1ha, TP.HCM kêu gọi đầu tư phát triển khu đô thị.

Các dự án kêu gọi đầu tư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. (Nguồn: ITPC)

Tại lô đất 1.K7.2.DV với diện tích 7,2ha, TP.HCM mời nhà đầu tư phát triển dự án thương mại, dịch vụ, khách sạn nghỉ dưỡng.

Tại lô đất 1.K8.4.DV với diện tích 8,18ha, TP.HCM kêu gọi đầu tư phát triển khu dịch vụ.

Ở lĩnh vực công nghệ cao, TP.HCM kêu gọi đầu tư dự án nghiên cứu, đào tạo và ươm tạo công nghệ sinh học tại lô E2b-2 thuộc Khu Công nghệ cao TP.HCM, có quy mô 0,9 ha, vốn dự kiến 279 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo, để tiếp nhận các dự án nghiên cứu phát triển - đào tạo trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Cũng tại Khu công nghệ cao, dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư là Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, vi mạch bán dẫn tại Lô I -1B-2.

Dự án này xây dựng trên quy mô 2,53ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 1.397 tỷ đồng.

Hai dự án tại Khu công nghệ cao là những hướng đầu tư đòi hỏi nhân lực kỹ thuật và hệ sinh thái nghiên cứu - doanh nghiệp cùng phát triển.

Các dự án nghiên cứu, đào tạo, sản xuất công nghệ cao đang được TP.HCM ưu tiên kêu gọi đầu tư. (Nguồn: ITPC)

Ở nhóm môi trường, TP.HCM mời gọi đầu tư 3 hệ thống thu gom, nhà máy xử lý nước thải quy mô lớn.

Đó là hệ thống thu gom nước thải phường Bình Cơ, trải dài khoảng 8,8km, thuộc giai đoạn mở rộng, bổ sung của dự án cải thiện môi trường nước Bình Dương, tổng vốn khoảng 7.211 tỷ đồng, đã được khởi công dịp 12/9/2026 và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Thứ 2 là giai đoạn 2 hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Tham Lương - Bến Cát với quy mô 2,53ha tại phường An Phú Đông. Nhà máy đặt mục tiêu thu gom, xử lý nước thải khoảng 230.000m³/ngày vào 2040 và đạt 270.000m³/ngày vào năm 2060.

Cùng đó là dự án Hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải khu vực Tây Bắc thành phố tại xã Tân An Hội. Dự án này xây dựng trên diện tích 19ha, đặt mục tiêu thu gom, xử lý khoảng 280.000m³/ngày vào năm 2040 và 380.000m³/ngày vào 2060.

Ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, 2 dự án ưu tiên đầu tư và tìm nhà đầu tư chiến lược tập trung vào chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Trong đó, cơ sở điều dưỡng và chăm sóc người cao tuổi tại Hồ Tràm có quy mô 10,26 ha, vốn dự kiến 844 tỷ đồng.

Dự án bao gồm các biệt thự, công trình thương mại, khách sạn nghỉ dưỡng, dạy nghề cao 7-12 tầng; trung tâm chăm sóc sức khỏe, spa... với mục tiêu đa dạng các loại hình du lịch.

Dự án chăm sóc sức khỏe thứ 2 là khu y tế chuyên sâu khoảng 6.000 tỷ đồng tại phường Bình Đông, gồm 2 bệnh viện chuyên sâu gắn với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ - đào tạo và Viện dưỡng lão. Dự án này TP.HCM đã thông báo tìm nhà đầu tư chiến lược thực hiện theo Luật phát triển đô thị.