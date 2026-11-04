Sân bay quốc tế nhưng cả năm không có chuyến bay quốc tế nào dự kiến được rót thêm 14.000 tỷ đồng để mở rộng đường băng, tăng vị trí đỗ máy bay

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo hồ sơ quy hoạch, giai đoạn 2021-2030, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ được xác định là sân bay cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đồng thời là sân bay quân sự cấp II. Công suất khai thác dự kiến đạt khoảng 2,5 triệu hành khách và 30.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Sân bay có khả năng tiếp nhận các loại tàu bay code C như Airbus A320, A321 và code E như Boeing B777, B747 cùng các dòng tương đương.

Trong tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ tiếp tục được quy hoạch theo tiêu chuẩn cấp 4E, với công suất dự kiến nâng lên khoảng 4,5 triệu hành khách và 70.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Đáng chú ý, các chỉ tiêu này thấp hơn đáng kể so với định hướng tại Quy hoạch TP. Cần Thơ được phê duyệt điều chỉnh theo Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 31/12/2025. Theo đó, sân bay được định hướng đạt công suất khoảng 7 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 18-20 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Lý giải sự khác biệt, Cục Hàng không Việt Nam và đơn vị tư vấn cho biết hai phương án được xây dựng ở các cấp độ, phạm vi và thời điểm khác nhau. Trong đó, quy hoạch chi tiết sân bay được lập trên cơ sở các chỉ tiêu của Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc đã được Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh.

Quy hoạch mở rộng đường băng, tăng gấp đôi vị trí đỗ tàu bay

Về hạ tầng khu bay, trong giai đoạn đến năm 2030, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ tiếp tục khai thác đường cất hạ cánh 06/24 hiện hữu, có kích thước 3.000 x 45 m. Đến năm 2050, đường băng này được tính toán kéo dài lên 3.350 x 45 m khi phát sinh nhu cầu khai thác.

Hệ thống đường lăn theo quy hoạch gồm 5 đường lăn nối và một đường lăn song song dài 3.000 m, rộng 23 m. Trong giai đoạn tiếp theo, đường lăn song song cũng sẽ được kéo dài lên 3.350 m, đồng bộ với phương án mở rộng đường cất hạ cánh.

Đối với sân đỗ tàu bay, đến năm 2030, sân bay dự kiến có 9 vị trí đỗ, gồm 6 vị trí code C và 3 vị trí code E. Con số này sẽ tăng lên 18 vị trí vào năm 2050, trong đó có 10 vị trí code C và 8 vị trí code E.

Về nhà ga hành khách, phương án quy hoạch đề xuất giữ nguyên nhà ga hiện hữu trong giai đoạn đến năm 2030, với năng lực khai thác 3 triệu hành khách/năm. Đến năm 2050, nhà ga sẽ được mở rộng để đáp ứng công suất tối thiểu khoảng 4,5 triệu hành khách/năm.

Khu nhà ga hàng hóa được quy hoạch trên diện tích khoảng 38.370 m². Trong giai đoạn đầu, sân bay sẽ xây dựng nhà ga hàng hóa tạm, bãi tập kết và kho hàng, đáp ứng công suất khoảng 30.000 tấn/năm. Đến năm 2050, nhà ga hàng hóa mới với công suất 70.000 tấn/năm sẽ được đầu tư khi có nhu cầu.

Ngoài các hạng mục trên, quy hoạch còn dành quỹ đất phát triển khu sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay, khu cung cấp nhiên liệu hàng không, khu chế biến suất ăn, các công trình dịch vụ hàng không và hạ tầng kỹ thuật.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tổng khái toán vốn đầu tư các công trình theo quy hoạch khoảng 14.066 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn đến năm 2030 cần khoảng 4.373 tỷ đồng, giai đoạn tiếp theo đến năm 2050 cần khoảng 9.693 tỷ đồng.

Chưa bổ sung đường băng thứ hai, dành quỹ đất dự phòng sau năm 2050

Trong quá trình lấy ý kiến, UBND TP. Cần Thơ đề nghị nghiên cứu bổ sung đường cất hạ cánh thứ hai nhằm tăng năng lực dự phòng, bảo đảm hoạt động khai thác ổn định và đáp ứng nhu cầu phát triển vận tải hàng không trong tương lai.

Trước đề xuất này, đơn vị tư vấn đã nghiên cứu 3 phương án quy hoạch, gồm phương án tiếp tục sử dụng một đường cất hạ cánh hiện hữu và 2 phương án bổ sung đường cất hạ cánh thứ hai với vị trí, quy mô sử dụng đất khác nhau.

Sau khi đánh giá các yếu tố về nhu cầu vận tải, năng lực khai thác, hiệu quả sử dụng đất, chi phí đầu tư và tác động môi trường, đơn vị tư vấn lựa chọn phương án tiếp tục khai thác một đường cất hạ cánh trong giai đoạn đến năm 2050.

Tuy nhiên, đối với định hướng mở rộng dài hạn của thành phố, hồ sơ quy hoạch đã bổ sung nghiên cứu quỹ đất dự phòng và không gian phát triển sau năm 2050. Trong đó, phương án hình thành đường cất hạ cánh thứ hai vẫn được tính đến khi nhu cầu khai thác vượt dự báo.

Trước đó, vào tháng 5/2026, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết thành phố đang hoàn thiện quy hoạch tích hợp mới, hướng tới hình thành các trung tâm logistics đường bộ, đường sắt, hàng không và đường biển. Trong định hướng này, khu vực xung quanh Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ được quy hoạch trở thành trung tâm logistics hàng không của vùng.

Dù vậy, việc chưa có đường bay quốc tế thường lệ vẫn là vấn đề khiến lãnh đạo địa phương trăn trở. “Sân bay quốc tế mà cả năm không có chuyến bay quốc tế, địa phương cũng rất buồn”, ông Tuyên chia sẻ.

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ nằm tại phường Thới An Đông, cách trung tâm thành phố khoảng 7 km. Sân bay hiện có đường cất hạ cánh dài 3 km, 10 vị trí đỗ tàu bay và nhà ga với công suất thiết kế khoảng 3-5 triệu lượt khách mỗi năm.

Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, lượng hành khách thông qua sân bay chỉ đạt khoảng 1-1,4 triệu lượt mỗi năm. Đáng chú ý, các đường bay quốc tế thường lệ vẫn chưa được khôi phục kể từ sau đại dịch Covid-19.