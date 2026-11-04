Aqua City tăng sức hút từ chuyển biến thực tế tại công trường

Nối tiếp sức hút của sự kiện bán mới, ngày 07/11/2026, Novaland tổ chức Chương trình Gặp mặt Nhà đầu tư NVL: Cập nhật Kết quả Kinh doanh Quý 3/2026 & Tham quan Dự án Aqua City. Chương trình kết hợp cập nhật thông tin, trao đổi trực tiếp với đại diện Tập đoàn và tham quan thực tế nhằm giúp Quý Cổ đông, Quý Nhà đầu tư có thêm cơ sở đánh giá tình hình hoạt động của Novaland và tiến độ triển khai dự án.

Đông đảo khách hàng tìm kiếm cơ hội sở hữu tại Aqua City

Ngày 31/10, sự kiện bán hàng Aqua City thu hút khoảng 1.000 khách tham dự. Nhiều khách hàng tìm hiểu sản phẩm, trực tiếp tham quan dự án và hoàn tất giao dịch ngay, đánh dấu cột mốc khởi đầu ấn tượng trong giai đoạn kinh doanh mới của đại đô thị sau thời gian tập trung hoàn thiện pháp lý cho dự án.

Khách hàng tham dự sự kiện bán mới Aqua City ngày 31/10.

Tại sự kiện, khách hàng được cập nhật thông tin dự án, tìm hiểu các sản phẩm, đồng thời nhận tư vấn về giá bán, phương án thanh toán và tiến độ thi công thực tế. Bên cạnh thông tin bán hàng, việc trực tiếp tham quan dự án giúp khách hàng có cơ sở đối chiếu giữa quy hoạch, tiện ích hiện hữu và tình trạng triển khai trước khi đưa ra quyết định

Đại diện Novaland chia sẻ: "Việc chính thức mở bán trở lại từ ngày 31/10 đánh dấu bước chuyển quan trọng của Aqua City, từ giai đoạn tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý sang giai đoạn tăng tốc thi công, đẩy mạnh kinh doanh và bàn giao sản phẩm. Chúng tôi cam kết dồn tối đa nguồn lực để hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích, thực hiện đúng cam kết với khách hàng và mang lại giá trị gia tăng bền vững cho dự án".

Khách hàng tìm hiểu thông tin và sản phẩm tại Aqua City.

Với những khách hàng từng tìm hiểu Aqua City từ trước, những thay đổi có thể quan sát trực tiếp tại dự án là cơ sở quan trọng để đánh giá lại quyết định sở hữu. Khách hàng tham dự sự kiện chia sẻ: "Lần này quay lại Aqua City, tôi thấy dự án đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Pháp lý đã rõ ràng hơn, nhà cửa và tiện ích dần hoàn thiện, cư dân cũng bắt đầu về sinh sống. Những chuyển biến này giúp tôi yên tâm hơn khi cân nhắc sản phẩm. Tôi cũng quan tâm đến tiến độ của các công trình hạ tầng kết nối như sân bay Long Thành, đường vành đai và các cây cầu trong khu vực, bởi đây sẽ là yếu tố ảnh hưởng đến khả năng kết nối của dự án trong tương lai".

Khách hàng trao đổi cùng đội ngũ tư vấn về các sản phẩm tại Aqua City.

Những chuyển biến thực tế củng cố sức hút của Aqua City

Sự quan tâm tại sự kiện bán hàng diễn ra trong bối cảnh Aqua City ghi nhận những chuyển biến đồng bộ về pháp lý, tiến độ xây dựng và vận hành đô thị.

Về pháp lý, thông tin công bố trong tháng 10/2026 cho biết các phân khu thuộc cụm dự án đã hoàn tất những thủ tục trọng yếu, đủ điều kiện triển khai ký hợp đồng mua bán theo quy định. Trước đó, quyết định phê duyệt giá đất cụ thể đối với 8 phân khu của UBND tỉnh Đồng Nai vào cuối tháng 9/2026 tạo thêm cơ sở để triển khai các nghĩa vụ tài chính liên quan. Đây là những bước tiến quan trọng trong quá trình đưa dự án trở lại hoạt động kinh doanh và tiếp tục thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận cho khách hàng theo quy định.

Hơn 4000 công nhân, kỹ sư tăng tốc thi công tại Aqua City

Song song với pháp lý, Novaland phối hợp cùng các nhà thầu đẩy mạnh thi công, hoàn thiện nhà ở và hạ tầng tại dự án. Trong năm 2026, chủ đầu tư dự kiến xây dựng hơn 1.000 căn nhà và bàn giao hơn 500 sản phẩm. Tiến độ triển khai, hoạt động bàn giao và việc cấp giấy chứng nhận cho các cư dân đủ điều kiện là những dấu mốc cụ thể để khách hàng theo dõi quá trình thực hiện cam kết của doanh nghiệp.

Aqua City từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị sinh thái ven sông đáng sống bậc nhất phía Đông TP HCM.

Trên quy mô hơn 1.000 ha, Aqua City được quy hoạch theo định hướng đô thị sinh thái ven sông. Nhiều tiện ích đã đi vào vận hành như tổ hợp quảng trường – bến du thuyền Aqua Marina, Trung tâm thể thao, Trung tâm thương mại Nova Mall cùng hệ thống clubhouse và cảnh quan ven sông. Cùng với những căn nhà hoàn thiện và cư dân chuyển về sinh sống, hệ tiện ích hiện hữu góp phần đưa không gian đô thị từ quy hoạch sang trải nghiệm thực tế.

Không gian sống sinh động tại đại đô thị Aqua City quy mô 1.000ha với lợi thế 32km đường sông bao bọc

Khả năng kết nối khu vực cũng là yếu tố được khách hàng quan tâm. Aqua City với lợi thế vị trí cửa ngõ phía Đông TP.HCM tiếp tục được củng cố nhờ sự phát triển của hạ tầng giao thông vùng như Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Sân bay Quốc tế Long Thành và công trình cầu Long Hưng vừa được khởi công.

Từ sự kiện bán mới đến các hoạt động kết nối nhà đầu tư, Aqua City đang từng bước trở lại thị trường trên nền tảng những chuyển biến về pháp lý, thi công và vận hành. Trong giai đoạn tới, chất lượng bàn giao, tiến độ thực hiện cam kết và khả năng hoàn thiện môi trường sống sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng định hình sức hút của dự án.

Quý Cổ đông, Quý Nhà đầu tư đăng ký tham dự chương trình bằng cách quét mã QR hoặc đăng ký qua BIỂU MẪU.