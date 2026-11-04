Greenera Southmark cất nóc, đón sóng hạ tầng khu Nam Hà Nội

Hơn 700 công nhân thi công giữ vững tiến độ 6 ngày/sàn

Khởi công từ tháng 3/2025 tại số 486 Ngọc Hồi (Hà Nội), Greenera Southmark có quy mô 3 tòa tháp với tổng cộng 830 căn hộ. Sau hơn một năm triển khai, tòa tháp đầu tiên - Seren đã cất nóc vào ngày 30/10/2026.

Ông Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc – Đại diện Chủ đầu tư nhấn mạnh: "Greenera Southmark là tổ hợp cao tầng đầu tiên của chúng tôi tại khu vực phía Nam Hà Nội. Bởi vậy, chúng tôi đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, tiến độ; đặc biệt chú trọng lựa chọn đối tác uy tín, có năng lực hàng đầu nhằm bảo đảm chất lượng công trình, xứng đáng với niềm tin của khách hàng."

Đồng hành hiện thực hóa định hướng ấy là sự kết hợp giữa hai đơn vị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng. Tân Hoàng Minh Group mang đến tư duy của một "Nhà chế tác bất động sản nghệ thuật" ghi dấu ấn với các dự án D’. Le Roi Soleil, D’. Le Pont D’or tại Hà Nội. Trong khi đó, tổng thầu Delta Group đã khẳng định năng lực thi công qua những công trình quy mô lớn như Lotte Center Hanoi và Keangnam Hanoi Landmark Tower,...

Lực đẩy từ loạt dự án giao thông trọng điểm tại cửa ngõ Ngọc Hồi

Tiến độ xây dựng khẩn trương trên công trường Greenera Southmark diễn ra song hành với nhịp độ thi công hạ tầng sôi động tại khu Nam Thủ đô.

Dự án tọa lạc tại vị trí 486 Ngọc Hồi được đánh giá là đắc địa khi có đến 7 công trình giao thông trọng điểm nằm trên hoặc đi qua Ngọc Hồi, bao gồm: Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đường Vành đai 3 và 3.5, đường 70 Phan Trọng Tuệ, tổ hợp ga Ngọc Hồi lớn bậc nhất miền Bắc, tuyến đường sắt đô thị số 1 và cầu Ngọc Hồi.

Cách Greenera Southmark chỉ khoảng 2km, tuyến Vành đai 3.5, đoạn nối Quốc lộ 1A với cầu Ngọc Hồi dài khoảng 1,5km đã khởi công ngày 28/8/2026 và dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Các đoạn tuyến còn lại của trục đường này cũng đang hoàn tất công tác giải tỏa mặt bằng để sớm thi công đồng bộ. Với dự án cầu Ngọc Hồi, công trình giao thông trọng điểm kết nối Thủ đô với vùng kinh tế trọng điểm Đông Bắc Bộ, tiến độ thi công đang được đẩy nhanh, hướng tới mục tiêu hoàn thành vào năm 2028.

Greenera Southmark hưởng trọn lợi thế 2 phút tới Metro số 1 và cách cầu Ngọc Hồi chỉ 5 phút di chuyển

Song song với đường bộ, hạ tầng đường sắt khu vực phía Nam cũng thay đổi mạnh mẽ khi dự án cải dịch tuyến đường sắt hiện hữu đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi đã chính thức khởi công. Tổ hợp ga Ngọc Hồi với quy mô khoảng 260ha đang được nghiên cứu quy hoạch để trở thành đầu mối giao thông lớn, kết nối mạng lưới đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao cùng các tuyến đường sắt đô thị.

Hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện cũng mở ra triển vọng thu hút cộng đồng cư dân mới về phía Nam Hà Nội, kéo theo nhu cầu về những không gian sống hiện đại, tiện nghi, đáp ứng nhịp sống của các gia đình đô thị.

Đón đầu xu hướng này, Greenera Southmark phát triển dòng căn hộ 2 phòng ngủ mang đến hai lựa chọn an cư vừa vặn. Bản tiêu chuẩn rộng tới 79,3m² cân bằng khéo léo giữa khu vực sum vầy và các góc nghỉ ngơi riêng tư. Dành cho những ai yêu thiên nhiên, phiên bản nâng cấp 88,5m² sở hữu thêm 15m² vườn riêng trên cao, biến góc ban công thành nơi thưởng trà, chăm cây hay vui đùa cùng con nhỏ; tạo nên 4 giá trị về chữ "An" cho mỗi cư dân: An yên với khoảng trời riêng, An trú cùng khoảng xanh, An toàn về tài chính và An tâm hướng đến tương lai.

Mỗi phiên bản 2 phòng ngủ với số lượng giới hạn 45 căn còn trong quỹ đang mở bán với chính sách tài chính giảm áp lực cho người mua nhà. Chủ đầu tư đang áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất ở mức tối đa 6,5% đến ngày 31/12/2028. Sau khi nhận bàn giao nhà (dự kiến vào quý IV/2027), khách hàng vẫn tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất thêm 12 tháng, giúp các gia đình chủ động cân đối dòng tiền, ổn định cuộc sống và từng bước hoàn thiện tổ ấm mới.

Dòng sản phẩm 2 phòng ngủ cụ thể hóa 4 giá trị về chữ "An" cho mỗi cư dân

Từ dấu mốc cất nóc tòa tháp đầu tiên đến kế hoạch bàn giao vào quý IV/2027, Greenera Southmark đang từng bước hiện thực hóa diện mạo của một tổ hợp căn hộ cao cấp tại 486 Ngọc Hồi. Cùng với những chuyển động tích cực của hạ tầng giao thông, dự án được kỳ vọng sẽ đón đầu nhu cầu an cư tại khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới./.