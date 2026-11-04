Kinh doanh sa sút phải bán xe trả nợ, vợ chồng vào VinCons làm phụ hồ ở tuổi 40, nhận tổng thu nhập 30 triệu/tháng

Gác chuyện làm chủ, vợ chồng chọn làm công nhân phụ trợ

Anh Phạm Văn Hiệp cho biết, trước khi vào VinCons khoảng 7 tháng, công việc chính của anh là kinh doanh thực phẩm nhập khẩu. Tuy nhiên, thị trường ngày càng ảm đạm, sức mua không còn như trước khiến việc buôn bán gặp nhiều khó khăn. Để trang trải khó khăn tài chính, anh phải bán xe để trả nợ.

Ở tuổi 42, anh quyết định chuyển hướng, tìm một công việc có thu nhập đều đặn thay vì tiếp tục bám trụ với hoạt động kinh doanh.

Không có nền tảng nghề xây dựng, khi mới vào VinCons, anh Hiệp được bố trí làm công nhân phụ trợ với mức lương khoảng 14 triệu đồng/tháng. Công việc chủ yếu là phụ hồ, hỗ trợ các đội thi công cốp pha, cốt thép và những phần việc phù hợp với sức lao động.

"Vợ tôi cũng vào VinCons làm công nhân. Cả hai cùng đảm nhận những công việc phụ trợ, với tổng thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng", anh Hiệp chia sẻ.

Theo anh Hiệp, điều khiến anh lựa chọn môi trường này là công việc ổn định, mức lương được công khai rõ ràng và trả đều đặn. Với lao động phổ thông không có bằng cấp cao hay tay nghề chuyên môn sâu, chỉ cần chăm chỉ và có sức khỏe, mức thu nhập khoảng 14 triệu đồng/tháng là tương đối tốt. Người lao động được nhận lương hai lần mỗi tháng thông qua chuyển khoản, vào giữa tháng và cuối tháng. Điều này giúp công nhân chủ động hơn trong việc chi tiêu, trang trải sinh hoạt gia đình.

"Ở ngoài có những anh em đi làm công trình nhưng bị chậm lương, có người thất nghiệp, không biết tìm việc ở đâu. Tôi thấy môi trường ở đây tốt nên giới thiệu mọi người vào. Ít nhất họ có một nơi để làm việc, có ăn uống đầy đủ và cuối tháng có lương chuyển khoản", anh Hiệp kể.

Anh Phạm Văn Hiệp (42 tuổi) cùng vợ chuyển sang làm thợ phụ cho VinCons khi việc buôn bán khó khăn.

Hiện anh Hiệp làm việc tại dự án Khu đô thị Đại học quốc tế ở Hóc Môn, TP.HCM. Ngoài công việc công nhân, anh còn tham gia truyền thông và tuyển dụng lao động cho doanh nghiệp.

Vốn có kinh nghiệm kinh doanh, sử dụng mạng xã hội và xây dựng các kênh cá nhân, sau khi vào VinCons, anh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, khoảnh khắc, câu chuyện về công việc và môi trường làm việc tại đây. Những nội dung này giúp nhiều người biết đến cơ hội tuyển dụng của doanh nghiệp.

Theo anh Hiệp, anh đã kết nối được nhiều người quen, họ hàng và lao động ở các địa phương khác đến làm việc. Phần lớn trong số đó từng làm xây dựng tự do, có tay nghề nhưng thường xuyên gặp cảnh công trình chậm lương hoặc việc làm không ổn định.

Theo chính sách dành cho công nhân cơ hữu, mỗi trường hợp giới thiệu thành công một lao động mới, người giới thiệu được hỗ trợ 500.000 đồng.

Anh Hiệp cho biết, VinCons cũng tạo điều kiện cho nhiều nhóm lao động khác nhau, kể cả những người đã lớn tuổi. Có những trường hợp phụ nữ gần 50 tuổi vẫn được tiếp nhận vào làm việc với mức lương khoảng 14 triệu đồng/tháng.

Vincons tiếp tục tuyển dụng 200.000 công nhân xây dựng lương tới 50 triệu đồng/tháng, không cần kinh nghiệm, bao ăn ở miễn phí.

Từ thợ xây tự do lương 16 triệu đồng đến tiểu đội trưởng nhận 35 triệu đồng

Một trường hợp khác là anh Nguyễn Hữu Nam (SN 1990), người từng có nhiều năm làm nghề xây dựng tại Quảng Ninh và Hà Nội. Trước khi vào VinCons gần một năm, công việc của anh chủ yếu là xây nhà dân, làm thuê theo từng công trình với mức thu nhập khoảng 16-18 triệu đồng/tháng.

Theo anh Nam, làm xây dựng tự do đồng nghĩa với việc người lao động phải tự lo nhiều thứ, từ chỗ ăn ở đến các chế độ an sinh. Khi làm tại công trình nhà dân, thợ thường phải tự thuê chỗ ở hoặc sinh hoạt ngay tại công trường. Những quyền lợi như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hay bảo hiểm thất nghiệp gần như không có.

Sau khi chuyển sang VinCons, anh Nam hiện đảm nhận vị trí tiểu đội trưởng tại một dự án ở khu vực Xuân Phương, Hà Nội. Thu nhập của anh đạt khoảng 35 triệu đồng/tháng, sau khi trừ các khoản bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân, gần gấp đôi so với trước đây.

Không chỉ thay đổi về tiền lương, anh Nam cho biết mình còn được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm trong trường hợp không may xảy ra tai nạn lao động.

"Điều kiện ăn ở cũng có nhiều khác biệt. Nếu trước đây phải tự xoay xở chỗ ở tại các công trình nhà dân, hiện anh được bố trí nơi ở trong khu ký túc xá của công ty. Mỗi phòng có hai điều hòa, không gian sạch sẽ, có an ninh và được bố trí ăn uống đầy đủ", anh Nam chia sẻ.

Từ trải nghiệm của bản thân, anh Nam cho rằng sự ổn định về thu nhập và phúc lợi là lý do khiến ngày càng nhiều người lao động rủ người thân cùng vào Vincons làm việc.

Anh Nam cho biết không ít trường hợp cả vợ chồng, bố mẹ và con cái, thậm chí con dâu, con rể cùng làm trong công ty, nhưng đảm nhận những vị trí khác nhau tùy theo tay nghề. Ảnh: VinCons

Anh cho biết không ít trường hợp cả vợ chồng, bố mẹ và con cái, thậm chí con dâu, con rể cùng làm trong công ty, nhưng đảm nhận những vị trí khác nhau tùy theo tay nghề.

Gần đây, anh chứng kiến một gia đình từ Nghệ An ra Hà Nội làm việc. Người có tay nghề xây dựng đảm nhận công việc phù hợp, người biết cốp pha làm phần việc tương ứng.

Anh Nam lấy ví dụ, với lao động phổ thông làm phụ xây bên ngoài, mức công có thể khoảng 400.000 đồng/ngày nếu được chủ thầu bao ăn. Tuy nhiên, để có thu nhập 12 triệu đồng, người lao động phải làm đủ 30 ngày. Trong khi đó, tại VinCons, lương được trả theo tháng, có chế độ bảo hiểm và người lao động không phải quá lo lắng về việc tìm kiếm công trình hay chờ chủ thầu thanh toán.

Dù vậy, anh Nam cũng thừa nhận làm việc trong môi trường doanh nghiệp lớn đi kèm yêu cầu cao hơn về kỷ luật và trách nhiệm. Ngay cả sinh hoạt tại ký túc xá cũng có quy định cụ thể. Mùa hè, người lao động thường tắt điện đi ngủ khoảng 22h30; mùa đông khoảng 22h. Buổi sáng, mọi người thức dậy lúc 6h để chuẩn bị và bắt đầu làm việc lúc 7h.

Chia sẻ về định hướng phát triển lực lượng lao động, Tổng giám đốc VinCons Nguyễn Hồng Phong từng cho biết doanh nghiệp hướng tới việc xây dựng môi trường làm việc ổn định, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài cho công nhân.

"Xóa bỏ tư duy lao động thời vụ trong ngành xây dựng chính là điều chúng tôi hướng tới. Chúng tôi muốn mỗi người lao động đều nhìn thấy một con đường phát triển nghề nghiệp thay vì tương lai thời vụ mờ mịt.

Từ một người mới vào nghề, vào VinCons họ có thể được đào tạo để nâng cao dần tay nghề, dần đảm nhiệm những công việc phức tạp hơn, vị trí cao hơn và có thu nhập tốt hơn trong tương lai", ông Nguyễn Hồng Phong chia sẻ.