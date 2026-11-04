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Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang tuyển 200 người quét dọn, rửa xe tại Hà Nội và Hưng Yên, lương gần 18 triệu đồng/tháng

| | Thị trường chứng khoán

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang tuyển 200 người quét dọn, rửa xe tại Hà Nội và Hưng Yên, lương gần 18 triệu đồng/tháng

Vincons đang tuyển nhân viên vệ sinh với độ tuổi từ 18-55 với nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn.

Theo thông tin trên trang fanpage Tuyển dụng VinCons, doanh nghiệp đang tuyển 200 nhân viên vệ sinh làm việc tại các công trường ở Hà Nội và Hưng Yên.

Các địa điểm làm việc được nêu trong thông báo gồm: Thường Tín, Đông Anh, Từ Liêm, Gia Lâm và Ba Đình (Hà Nội), Văn Giang (Hưng Yên).

Công việc chính của nhân viên vệ sinh là quét dọn, vệ sinh công trường, xịt rửa đường và rửa xe.

Ứng viên tham gia tuyển dụng là nam hoặc nữ trong độ tuổi từ 18-55, có sức khỏe tốt và có thể làm việc theo ca linh hoạt, mỗi ca 8 tiếng.

Về thu nhập, vị trí nhân viên vệ sinh được thông báo mức 14-18 triệu đồng/tháng. Người lao động làm việc 26 công/tháng, mỗi ngày 8 tiếng. Ngoài thu nhập, doanh nghiệp đưa ra các chế độ phúc lợi gồm bảo hiểm, phụ cấp ăn ca và chỗ ở miễn phí.

Việc tuyển bổ sung nhân viên vệ sinh diễn ra trong bối cảnh VinCons đang triển khai nhiều công trường quy mô lớn tại Hà Nội và Hưng Yên. Ở Hà Nội, doanh nghiệp tham gia thi công Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, trong đó có sân vận động VinFast - Trống Đồng, cùng một số dự án tại Cổ Loa, Phạm Văn Đồng và Smart City. Tại Hưng Yên, các công trường có sự hiện diện của VinCons gồm Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án PVF và nhà ở xã hội Phố Hiến.

Vincons là tổng thầu xây dựng thuộc Tập đoàn Vingroup, đang đảm nhận thi công nhiều dự án lớn trên cả nước.

Tính đến tháng 10/2026, VinCons sở hữu hơn 158.000 nhân sự, gồm khoảng 141.000 công nhân cơ hữu. Trong đó, hơn 95% là lao động được tuyển mới, chủ yếu từ các địa bàn nông thôn và miền núi. Quy mô này đã vượt xa kế hoạch tuyển 100.000 công nhân doanh nghiệp đề ra cuối năm 2025. VinCons đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng lực lượng công nhân cơ hữu lên 200.000 người trong thời gian tới.

Theo Phan Trang

Việt Nam hàng ngày

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