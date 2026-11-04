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Giá vàng 9999 Doji hôm nay 4/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

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Giá vàng hôm nay 4/11/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại Doji cùng nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.

Đặc điểm của vàng 9999

Vàng 9999 (hay còn gọi vàng ta, vàng 24K) là loại vàng đạt độ tinh khiết cao nhất trên thị trường hiện nay với hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%, chỉ chứa 0,01% tạp chất.

Vàng 9999 sở hữu sắc vàng ánh kim đậm, bề mặt sáng bóng đặc trưng. Vì có độ nguyên chất gần như tuyệt đối, vàng 9999 khá mềm, dẻo và dễ bị biến dạng khi chịu tác động lực mạnh.

Do đặc tính mềm, vàng 9999 ít khi được dùng để chế tác các loại trang sức thời trang cầu kỳ, gắn đá quý. Thay vào đó, vàng 9999 thường được đúc thành nhẫn tròn trơn, vàng miếng.

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 4/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h sáng 4/11/2026, giá vàng miếng SJC tại Doji được niêm yết ở mức 13,76 - 14,06 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 60.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 4/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?- Ảnh 1.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji giao dịch ở mức 13,55 - 13,95 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Ngoài vàng 9999, Doji còn cung cấp nhiều loại vàng khác, đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng.

Bảng giá vàng tại Doji cập nhật lúc 7h ngày 4/11/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Vàng miếng SJC 13.760.000 14.060.000 đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.550.000 13.950.000 đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 9999 12.900.000 13.100.000 đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 999 12.850.000 13.050.000 đồng/chỉ
Nữ trang 9999 13.300.000 13.700.000 đồng/chỉ
Nữ trang 999 13.250.000 13.650.000 đồng/chỉ
Nữ trang 99 13.070.000 13.500.000 đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 18k 9.509.000 - đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 14k 7.260.000 - đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 10k 4.909.000 - đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam.

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị




Doji


Vàng miếng SJC

13.760.000

14.060.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.550.000

13.950.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu 9999

12.900.000

13.100.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

13.300.000

13.700.000

đồng/chỉ

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.760.000

14.060.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

13.760.000

14.062.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.760.000

14.063.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

13.370.000

13.770.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.170.000

13.670.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.760.000

14.060.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.490.000

13.890.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

13.490.000

13.890.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.270.000

13.720.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.530.000

13.930.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.530.000

13.930.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.530.000

13.930.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.330.000

13.830.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Kim Gia Bảo 24K

13.630.000

14.030.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

13.530.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

13.430.000

13.930.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

13.760.000

14.060.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

13.600.000

14.060.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.600.000

13.900.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.600.000

13.900.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.350.000

13.800.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

Theo Hoàng Lan

VTC News

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