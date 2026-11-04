TDP và Vilacona nhận án phạt từ UBCKNN

TDP bị phạt do phát hành thêm cổ phiếu không đúng thời hạn

Ngày 03/11/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 667/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Thuận Đức (mã: TDP, sàn HoSE). Địa chỉ trụ sở chính Thôn Bằng Ngang, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, TDP bị phạt tiền 112,5 triệu đồng đối với hành vi thực hiện phát hành thêm cổ phiếu không đúng thời hạn theo quy định. Cụ thể, công ty thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu vượt quá thời hạn 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn số 6500/UBCK-QLCB ngày 14/7/2026 thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo theo quy định.

Ngoài việc bị phạt tiền, TDP còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thu hồi cổ phiếu đã phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức, cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư .... Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Ảnh minh họa. Nguồn: TDP

Ngày 18/9/2026, Thuận Đức đã hoàn tất phát hành 9,36 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 cho 487 cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:10 (cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới). Sau đợt phát hành này, TDP tăng vốn điều lệ tăng từ 937 tỷ đồng lên gần 1.031 tỷ đồng.

Vilacona bị phạt do chậm công bố thông tin

Tiếp đến, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 668/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ Đầu tư hợp tác kinh tế Việt Lào (Vilacona). Địa chỉ trụ sở chính: 01, Tân Phú, Km3, đường Lê Nin, Phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Vilacona bị phạt tiền 85 triệu đồng đối với hành vi Vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Cụ thể, công ty chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính 2024, 2025 được kiểm toán; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, 2025, 2026; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, 2025; Báo cáo thường niên năm 2024, 2025, 2026; Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 2025, 2026).

Theo tìm hiểu, Vilacona được thành lập tháng 3/2006. Tháng 5/2017, ông Bùi Thành Chung giữ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty. Thời điểm đó, doanh nghiệp đăng ký ngành nghề bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Cũng tại thời điểm tháng 5/2017, ông Bùi Thành Chung nắm 26,233% vốn, tương đương 6,57 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Tuyết nắm 1,38% vốn, tương đương 346,29 triệu đồng; Lê Quốc Trung nắm 6,61% vốn tương đương 1,65 tỷ đồng; tỷ lệ sở hữu của các cổ đông khác không được công bố.

Tháng 12/2018, doanh nghiệp chuyển ngành nghề kinh doanh chính sang Trồng cây hồ tiêu. Đến tháng 3/2025, doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là kho bãi và lưu giữ hàng hóa; bà Nguyễn Thị Phú làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.