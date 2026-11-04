ĐHĐCĐ thường niên AgriS: Định hình động lực tăng trưởng mới đến niên độ 2030–2031

‏Kiện toàn HĐQT với 50% thành viên độc lập, nâng cao chuẩn mực quản trị‏

‏Đại hội thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT độc lập là ông Nguyễn Trọng Hiền và bà Nguyễn Hải Tâm, nâng tổng số thành viên HĐQT AgriS lên 08 người, trong đó có 04 thành viên độc lập, chiếm 50%.‏

‏Hai thành viên mới có kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp, đầu tư, phát triển dự án, tài chính và năng lượng tái tạo. Việc kiện toàn HĐQT góp phần tăng cường năng lực giám sát độc lập, tính khách quan trong quản trị và chất lượng ra quyết định chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển của AgriS trong giai đoạn mở rộng quy mô và thị trường quốc tế.‏

‏Đại hội đồng thời thông qua các nội dung hoàn thiện Quy chế quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT cùng các nội dung liên quan đến Điều lệ Công ty. Đây là bước tiến trong lộ trình nâng cao chuẩn mực quản trị theo thông lệ quốc tế, cải thiện chất lượng quản trị và tiếp tục nâng cao kết quả đánh giá theo Bộ thẻ điểm Quản trị công ty ASEAN (ACGS).‏

‏Hội đồng Quản trị AgriS được kiện toàn với 08 thành viên, trong đó có 04 thành viên độc lập‏

‏Duy trì kết quả kinh doanh ổn định, thông qua phương án cổ tức niên độ 2025-2026‏

‏Niên độ 2025–2026 diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, ngành đường chịu áp lực điều chỉnh giá bán. AgriS chủ động thích ứng thông qua tối ưu chuỗi giá trị, linh hoạt chính sách thương mại và tăng cường quản trị hoạt động.‏

‏Kết thúc niên độ, doanh thu thuần hợp nhất đạt 26.733 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 956 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 846 tỷ đồng, tăng 1,43% so với niên độ trước. Sản lượng đường tiêu thụ tiếp tục đạt trên 1 triệu tấn.‏

‏Bên cạnh mảng đường đóng góp hơn 81% tổng doanh thu, các ngành hàng ngoài đường đạt khoảng 4.865 tỷ đồng, tương đương gần 19% doanh thu. Trong đó, mảng gạo ghi nhận doanh thu hơn 2.600 tỷ đồng, sản lượng tiêu thụ vượt 210.000 tấn, tiếp tục đa dạng hóa danh mục kinh doanh và mở rộng các nguồn tăng trưởng ngoài lĩnh vực cốt lõi.‏

‏Đại hội cũng thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6%, tương ứng giá trị phát hành dự kiến hơn 560 tỷ đồng từ ng‏‏uồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.‏

‏AgriS tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2025-2026 theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến (hybrid)‏

‏Mở rộng động lực tăng trưởng mới, phát triển hệ sinh thái nông nghiệp – thực phẩm tích hợp‏

‏Trong giai đoạn đến năm 2030–2031, AgriS tiếp tục phát triển trên nền tảng ngành đường, đồng thời mở rộng sang các ngành hàng nông nghiệp – thực phẩm có tiềm năng như dừa, gạo, chuối, dứa, thực phẩm và đồ uống, cùng các giải pháp nông nghiệp công nghệ cao. Định hướng này nhằm đa dạng hóa nguồn thu, gia tăng giá trị sản phẩm và khai thác hiệu quả năng lực sản xuất, công nghệ và hệ thống phân phối hiện hữu.‏

‏Chiến lược được triển khai thông qua ba trụ cột tích hợp: Trung tâm Nông nghiệp (AgriC) tập trung phát triển vùng nguyên liệu và canh tác bền vững; Trung tâm Sản xuất (ProC) phát triển năng lực chế biến và hiệu quả sử dụng nguồn lực; Trung tâm Thương mại (ComC) mở rộng hoạt động thương mại, phân phối và thị trường. Sự kết nối giữa ba trụ cột tạo nền tảng phát triển các sản phẩm, giải pháp có khả năng thương mại hóa và gia tăng giá trị trên toàn chuỗi.‏

‏Chia sẻ tại Đại hội, bà Đặng Huỳnh Ức My – Chủ tịch HĐQT AgriS – nhấn mạnh: "5 năm qua là hành trình AgriS từng bước hiện thực hóa sứ mệnh kiến tạo nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam, thông qua hệ thống hóa hoạt động nông nghiệp và gia tăng giá trị toàn chuỗi. Trong 5 năm tới, AgriS kiên định mục tiêu làm chủ hệ thống, hoàn thiện chuỗi giá trị và phát triển bền vững‏‏."‏

‏Chủ tịch HĐQT cũng nhấn mạnh định hướng phát triển hệ sinh thái nông nghiệp tích hợp, kết nối hạ tầng, công nghệ, nguồn lực tài chính và chuyên môn nhằm thúc đẩy đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, đưa nông nghiệp Việt Nam tiến gần hơn đến các chuẩn mực toàn cầu.‏

‏Bà Đặng Huỳnh Ức My – Chủ tịch HĐQT AgriS chia sẻ về chiến lược phát triển của AgriS giai đoạn 5 năm tới‏

‏Tăng cường kết nối nguồn lực, kiến tạo nền tảng đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao‏

‏Chia sẻ về định hướng đầu tư, ông Thái Văn Chuyện – Tổng Giám đốc AgriS cho biết, Công ty ưu tiên đầu tư theo các chuỗi giá trị gắn với những cây trồng chủ lực như mía, dừa, dứa, chuối và lúa gạo. Các hoạt động trọng điểm gồm tái khởi động một nhà máy tại Tây Ninh; mở rộng trung tâm hoạt động, năng lực sản xuất và vùng nguyên liệu tại Campuchia; xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm – đồ uống tại Tây Ninh; nâng cấp công suất các nhà máy hiện hữu và nghiên cứu cơ hội M&A trong ngành gạo cùng các lĩnh vực phù hợp với định hướng chiến lược.‏

‏Ông Thái Văn Chuyện – Tổng Giám đốc AgriS chia sẻ về định hướng đầu tư của Công ty‏

‏Cũng trong sáng ngày 02/11/2026, AgriS tổ chức chương trình ‏‏AgriS Investor Luncheon 2026‏‏ với chủ đề ‏‏"AgriS Next Growth Story: Investing in New Value"‏‏,‏‏ quy tụ hơn ‏‏50 tổ chức, định chế tài chính trong nước và quốc tế‏‏, bao gồm các Đối tác chiến lược, Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư, Ngân hàng và các Tổ chức tài chính. Chương trình là diễn đàn để AgriS chia sẻ định hướng tăng trưởng giai đoạn 2026–2030, trao đổi về triển vọng ngành nông nghiệp công nghệ cao, các cơ hội đầu tư và tiềm năng hợp tác trong chuỗi giá trị nông nghiệp – thực phẩm.‏

‏Với những bước tiến trong quản trị, định hướng mở rộng ngành hàng và tăng cường kết nối nguồn lực, AgriS tiếp tục thúc đẩy mô hình hệ sinh thái nông nghiệp – thực phẩm tích hợp, kết nối vùng nguyên liệu, chế biến và thương mại. ‏‏Công ty tập trung phát huy nguồn lực nội tại, mở rộng hợp tác với các đối tác phù hợp và gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông và các bên trong chuỗi giá trị.‏