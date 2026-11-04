Chứng khoán Thành Công bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Công ty CP Chứng khoán Thành Công (TCSC, MCK: TCI) vừa có thông báo gửi UBCKNN và các Sở GDCK về việc thay đổi nhân sự.

Theo đó, Chứng khoán Thành Công bổ nhiệm bà Lưu Thị Việt Hà đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 2/11/2026 đến khi có văn bản thay thế.

Bà Việt Hà có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định và được hưởng các chế độ thu nhập, phụ cấp theo chính sách hiện hành của công ty.

Bà Lưu Thị Việt Hà (ngoài cùng bên trái) tại buổi lễ công bố và quyết định bổ nhiệm. Ảnh: TCSC

Theo giới thiệu từ TCSC, bà Hà có 20 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực chứng khoán và tài chính, sở hữu nền tảng chuyên môn vững chắc, am hiểu các quy trình, nghiệp vụ chứng khoán và có kinh nghiệm điều hành đa dạng các hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp.

Trước khi gia nhập đội ngũ lãnh đạo TCSC, bà Lưu Thị Việt Hà từng đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc tại Công ty Chứng khoán Dầu khí, trực tiếp phụ trách điều hành các mảng hoạt động trọng yếu, bao gồm dịch vụ chứng khoán, đầu tư, quản lý nguồn vốn và quản trị vận hành doanh nghiệp.

Trong một diễn biến khác, ngày 20/10/2026, TCSC đã bán ra 50.200 cổ phiếu TAB của Công ty CP Freco Việt Nam nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Sau giao dịch, TCSC đã giảm sở hữu từ 793.950 cổ phiếu, chiếm 12,2147% về 743.750 cổ phiếu, tương ứng 11,4423% vốn doanh nghiệp.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2026, tổng doanh thu của doanh nghiệp ở mức gần 63,2 tỷ đồng, giảm 40,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chiếm quá nửa là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) gần 34,8 tỷ đồng. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm 71% so với cùng kỳ, về gần 3,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM), Lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) và Doanh thu hoạt động tài chính giảm lần lượt 34,2%, 100% và 38,2% so với cùng kỳ.

Tổng chi phí trong quý ở mức 56,2 tỷ đồng, tăng 16,6 tỷ đồng (tương ứng 41,8%) so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do chi phí tài chính tăng 40,6 tỷ đồng bởi quý 3/2025 ghi nhận hoàn nhập dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn vào TCAM với số tiền 32,7 tỷ đồng.

Ngược lại, chi phí hoạt động kinh doanh và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 21,5 tỷ đồng và 2,2 tỷ đồng, tương ứng giảm 40,5% và 23,5%.

Do tổng doanh thu giảm đáng kể so với mức tăng chi phí, nên kết quả dẫn đến lợi nhuận trước thuế quý III/2026 chỉ đạt 6,9 tỷ đồng, giảm 89,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 5,5 tỷ đồng, giảm 89,8% so với cùng kỳ năm 2025.