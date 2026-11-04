Huyền thoại từng kiếm bộn tiền từ khủng hoảng 2008 bất ngờ đặt cược vào 1 cổ phiếu bán gấu bông

Từng trở nên nổi tiếng nhờ dự đoán chính xác sự sụp đổ của thị trường bất động sản Mỹ trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, Michael Burry tiếp tục thu hút sự chú ý của Phố Wall với một lựa chọn đầu tư khá bất ngờ. Lần này, tâm điểm không phải ngân hàng, công nghệ hay bất động sản, mà là Build-A-Bear Workshop, doanh nghiệp chuyên kinh doanh thú nhồi bông dành cho trẻ em.

Theo Business Insider ngày 29/10, Michael Burr tái khẳng định quan điểm lạc quan đối với cổ phiếu Build-A-Bear Workshop (mã BBW) trong một bài phân tích đăng tải trên nền tảng Substack. Trước đó, Burry đã tiết lộ việc nắm giữ cổ phiếu doanh nghiệp này từ tháng 8/2026.

Michael Burry

Điều khiến thương vụ trở nên đáng chú ý là Build-A-Bear đang trải qua một năm đầy khó khăn trên thị trường chứng khoán. Từng vượt mốc 75 USD/cổ phiếu vào năm 2025, thị giá BBW hiện chỉ dao động quanh 25 USD, tương đương mức giảm hơn 50% kể từ đầu năm 2026. Trong giai đoạn thị trường lao dốc vì đại dịch Covid-19, cổ phiếu này thậm chí từng rơi xuống 1,8 USD.

Dù vậy, Burry cho rằng doanh nghiệp bán gấu bông này vẫn còn nhiều cơ hội phục hồi. Theo ông, thị trường đang đánh giá thấp những thay đổi trong mô hình kinh doanh của Build-A-Bear sau hơn một thập kỷ tái cấu trúc.

Một trong những yếu tố được Burry đặc biệt chú ý là tỷ lệ bán khống cổ phiếu BBW. Theo số liệu ông đưa ra, khoảng 25% lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng của doanh nghiệp đang bị bán khống, trong khi thời gian cần thiết để các nhà đầu tư đóng toàn bộ vị thế tương đương gần 9 ngày giao dịch bình quân.

Điều này có thể tạo tiền đề cho hiện tượng short squeeze , hay còn gọi là ép bán khống. Nếu giá cổ phiếu bất ngờ tăng mạnh, những nhà đầu tư đặt cược vào chiều giảm có thể buộc phải mua lại cổ phiếu để hạn chế thua lỗ, qua đó càng đẩy giá tăng cao hơn.

Trước Build-A-Bear, Burry từng đầu tư vào GameStop, cổ phiếu đã trở thành biểu tượng của làn sóng đầu cơ do nhà đầu tư cá nhân dẫn dắt tại Mỹ năm 2021. Tuy nhiên, ông hiện không còn nắm giữ khoản đầu tư này.

Build-A-Bear được thành lập năm 1997, nổi tiếng với mô hình cửa hàng cho phép khách hàng tự lựa chọn, nhồi bông và trang trí thú bông theo sở thích. Doanh nghiệp từng phát triển mạnh nhờ hệ thống cửa hàng đặt tại các trung tâm thương mại, nhưng cũng chịu tác động lớn khi lượng khách mua sắm trực tiếp suy giảm và thói quen giải trí của trẻ em thay đổi.

Trong bài phân tích mới nhất, Burry đánh giá cao quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh của Build-A-Bear. Theo ông, doanh nghiệp đã mở rộng lên 662 địa điểm tại 37 quốc gia, trong đó có 129 địa điểm được bổ sung trong hai năm gần đây.

Đáng chú ý, một phần đáng kể hoạt động mở rộng đến từ mô hình hợp tác, nhượng quyền và các cửa hàng quy mô nhỏ. Điều này cho phép Build-A-Bear tăng độ phủ thương hiệu mà không phải trực tiếp gánh toàn bộ chi phí đầu tư mặt bằng, nhân sự và vận hành như mô hình cửa hàng truyền thống.

Burry cũng cho rằng thị trường chưa đánh giá đầy đủ hiệu quả của quá trình tái cấu trúc. Theo tính toán của ông, Build-A-Bear có vốn hóa dưới 300 triệu USD, không có nợ vay tài chính và EBITDA vào khoảng 80 triệu USD. Đây là những yếu tố khiến ông nhận định cổ phiếu đang được giao dịch ở mức định giá hấp dẫn.

Tuy nhiên, bức tranh kinh doanh gần đây của doanh nghiệp vẫn tồn tại những thách thức đáng kể.

Theo báo cáo tài chính quý 2 năm tài chính 2026, Build-A-Bear ghi nhận doanh thu 115,3 triệu USD, giảm 7,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế giảm từ 15,3 triệu USD xuống còn 11,6 triệu USD. Doanh nghiệp đồng thời hạ dự báo doanh thu cả năm xuống khoảng 500–525 triệu USD, trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng suy yếu và một số kế hoạch hợp tác bán hàng chưa đạt kỳ vọng.

Những thông tin kém tích cực từng khiến cổ phiếu BBW lao dốc hơn 27% trong phiên 27/8, đánh dấu mức giảm theo tỷ lệ phần trăm lớn nhất trong lịch sử giao dịch của doanh nghiệp.

Dù vậy, đối với Burry, chính sự bi quan đang bao trùm cổ phiếu lại là yếu tố khiến Build-A-Bear trở nên đáng quan tâm. Ông cho rằng doanh nghiệp đã chứng minh khả năng thích ứng qua nhiều giai đoạn khó khăn, từ khủng hoảng tài chính đến sự suy giảm của hệ thống trung tâm thương mại truyền thống.