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Tổng giám đốc Hodeco mua vào 1 triệu cổ phiếu

| | Thị trường chứng khoán

Ông Lê Viết Liên - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hodeco báo cáo đã mua vào 1 triệu cổ phiếu HDC trong thời gian từ 9/10 đến 3/11/2026.

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã: HDC, sàn HoSE) vừa báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ là ông Lê Viết Liên - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Theo đó, ông Lê Viết Liên báo cáo đã mua vào 1 triệu cổ phiếu HDC trong thời gian từ 9/10 đến 3/11/2026, qua đó tăng sở hữu lên 9,02 triệu cổ phiếu HDC, tương đương 3,93% vốn.

Động thái này trái ngược với diễn biến trước đó khi Tổng giám đốc Hodeco bán ra 700.000 cổ phiếu HDC bao gồm 500 cổ phiếu đã giao dịch như đăng ký vào ngày 2/10/2026 và bị công ty chứng khoán bán giải chấp 200.000 cổ phiếu trong phiên 29/9/2026.

Sau giao dịch ông Liên giảm sở hữu từ hơn 8,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 3,8% vốn xuống mức 8,02 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,49% vốn.

Trước nữa, trong khoảng thời gian từ ngày 30/7/2026 đến ngày 27/8/2026, ông Lê Viết Liên đã mua vào 300.000 cổ phiếu HDC.

Tổng giám đốc Hodeco mua vào 1 triệu cổ phiếu- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Eco Home 2 của Hodeco. Ảnh: HDC

Hodeco vừa qua đã công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với doanh thu thuần hơn 116 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 20 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 92,8 tỷ đồng, giảm 87% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, Hodeco còn ghi nhận khoản lỗ trong công ty liên doanh, liên kết hơn 9,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi hơn 5,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản thu nhập khác tăng mạnh từ 301 triệu đồng lên gần 41,3 tỷ đồng, chủ yếu đến từ khoản nhận đền bù đất dự án với gần 40,7 tỷ đồng.

Cùng với áp lực chi phí, Hodeco báo lãi ròng quý III/2026 đạt gần 63,3 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Hodeco mang về doanh thu thuần hơn 459,1 tỷ đồng, tăng 63,3%; tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 165 tỷ đồng, giảm 73% so với 9 tháng đầu năm 2025.

Năm 2026, Hodeco lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 493 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 33,5% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

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