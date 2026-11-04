Chủ tịch DIC Corp gom thành công 5 triệu cổ phiếu DIG

Ông Nguyễn Hùng Cường- Chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Hùng Cường đã mua vào thành công 5 triệu cổ phiếu DIG như đăng ký. Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 12/10/2026 đến 2/11/2026.

Sau giao dịch, Chủ tịch HĐQT của DIC Corp đã nâng sở hữu từ gần 28,8 triệu cổ phiếu DIG (tỷ lệ 3,41%) lên gần 33,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4%).

Ảnh minh họa: DIG

Cùng chiều diễn biến, bà Vũ Thị Thu Hương, vợ ông Nguyễn Quang Tín- Tổng Giám đốc của DIC Corp đã đăng ký vào 1 triệu cổ phiếu DIG nhằm mục đích nâng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 15/10/2026 đến ngày 13/11/2026 bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, bà Thu Hương sẽ tăng sở hữu từ 159.000 cổ phiếu lên mức gần 1,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,02% lên 0,14% vốn tại DIC Corp.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần gần 761,4 tỷ đồng, giảm 43,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản tiếp tục là nguồn thu chính của DIC Corp khi đem về gần 641 tỷ đồng, giảm 46,5% so với cùng kỳ và chiếm 84,2% tổng doanh thu thuần.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 160,2 tỷ đồng, giảm 50,9% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 24,4% xuống 21%.

Trong kỳ, DIC Corp còn thu về gần 71 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, gấp 24,5 lần cùng kỳ, chủ yếu do tăng lãi tiền gửi, cho vay và nhượng bán các khoản đầu tư.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, DIC Corp báo lãi ròng quý III/2026 đạt gần 69,2 tỷ đồng, giảm 64,2% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, DIC Corp mang về doanh thu thuần gần 1.519,2 tỷ đồng, tăng 14% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt gần 202,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,4%.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của DIC Corp tăng 5,6% so với đầu năm, lên mức hơn 20.028,7 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp gửi ngân hàng tổng cộng hơn 5.147 tỷ đồng, chiếm 25,7% tổng tài sản.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận hàng tồn kho hơn 6.207,8 tỷ đồng, chiếm 31% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn hơn 5.879,7 tỷ đồng, chiếm 29,4% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 9.777,9 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả ngắn hạn khác ghi nhận hơn 4.993,1 tỷ đồng, chiếm 51,1% tổng nợ; người mua trả tiền trước ngắn hạn gần 2.464,2 tỷ đồng, chiếm 25,2% tổng nợ.