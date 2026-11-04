Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 4/11 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải

Giá vàng trong nước mở phiên sáng 4/11 chưa ghi nhận biến động so với mức chốt phiên trước. Vàng miếng SJC tại phần lớn thương hiệu được niêm yết ở mức 137,6-140,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn dao động từ 133,7 đến 139,5 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 133,7-137,7 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC ở mức 137,6-140,6 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn được giao dịch ở mức 134,9-138,9 triệu đồng/lượng, còn vàng miếng SJC ở mức 137,6-140,6 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 135,5-139,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC tại thương hiệu này giữ ở mức 137,6-140,6 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn ở mức 135,3-139,3 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 135,3 triệu đồng/lượng mua vào và 140,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 135,3-139,3 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 137,6-140,6 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 133,7 137,7 137,6 140,6 PNJ 134,9 138,9 137,6 140,6 DOJI 135,5 139,5 137,6 140,6 Bảo Tín Minh Châu 135,3 139,3 135,3 140,6 Bảo Tín Mạnh Hải 135,3 139,3 137,6 140,6

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên sáng ở mức 3.937 USD/ounce, tăng 0,2% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã giảm 0,42% trong phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, tạo sức ép lên kim loại quý. Thị trường đồng thời hướng sự chú ý đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ để tìm kiếm tín hiệu về định hướng chính sách tài khóa trong thời gian tới.

Theo Phillip Streible, chiến lược gia trưởng thị trường tại Blue Line Futures, đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu đi lên là những yếu tố gây áp lực lên giá vàng. Đồng bạc xanh nhích tăng khi giới đầu tư đánh giá triển vọng thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, cũng như kết quả bầu cử tại Mỹ. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc cũng tăng nhẹ.

Ở chiều ngược lại, kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất đã giảm bớt, qua đó cải thiện sức hấp dẫn của vàng – tài sản không mang lại lợi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức 79%.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra hôm thứ Ba cũng là tâm điểm chú ý của thị trường. Các cuộc thăm dò và đánh giá của giới phân tích dự báo đảng Dân chủ có thể giành lại quyền kiểm soát Hạ viện từ đảng Cộng hòa, trong khi cục diện tại Thượng viện vẫn chưa rõ ràng.

Theo Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại Forex.com, nếu đảng Dân chủ giành chiến thắng với cách biệt lớn, đồng USD có thể chịu sức ép do chính quyền gặp khó khăn hơn trong việc thông qua các dự luật, trong đó có những biện pháp liên quan đến trần nợ. Đồng USD suy yếu có thể trở thành yếu tố hỗ trợ giá vàng.

Trong một diễn biến khác, Hội đồng Vàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu đầu tư vàng trong năm nay xuống còn 200 tấn, bằng một nửa mức ước tính trước đó là 400 tấn. Tuy nhiên, tổ chức này đồng thời nâng dự báo về lượng vàng được các ngân hàng trung ương mua vào.

Cùng ngày, giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần khi thị trường cân nhắc giữa triển vọng đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine và Iran với nguy cơ gián đoạn nguồn cung do các cuộc tấn công gần đây tại cả hai khu vực.