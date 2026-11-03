CEO Techcombank cùng các lãnh đạo quốc tế bàn về cơ hội tăng trưởng tại Việt Nam

Sáng 3/11, Fortune Southeast Asia 500 Summit 2026 đã diễn ra tại TP.HCM, Tiến sĩ Jens Lottner, Tổng Giám đốc Techcombank cùng ông Amol Gupte, Giám đốc khu vực Nam Á, Citi Group; bà Lynn Kuok, học giả tại Viện Brookings và ông Ted Osius, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đã tham gia phiên thảo luận về triển vọng kinh tế toàn cầu - "Global Economic Outlook: Regional Impact" - dưới sự điều phối của bà Alyson Shontell, Tổng Biên tập kiêm Giám đốc Nội dung Fortune. Hội nghị đồng thời quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu, chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách và đại diện các tổ chức quốc tế, cùng trao đổi về tương lai tăng trưởng của Đông Nam Á trước những chuyển dịch lớn của kinh tế thế giới.

Với chủ đề "New Horizons, Enduring Growth", Fortune Southeast Asia 500 Summit 2026 là diễn đàn đối thoại cấp cao về những cơ hội và thách thức đang định hình kinh tế khu vực, từ thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng đến công nghệ và các xu hướng dịch chuyển dòng vốn toàn cầu.

CEO Techcombank lạc quan về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam

Tại phiên trao đổi, ông Jens Lottner đánh giá Việt Nam đã thể hiện khả năng chống chịu ấn tượng trước những biến động của kinh tế toàn cầu. Theo ông, dù vẫn còn các thách thức từ thương mại và địa chính trị, nhưng nền tảng tăng trưởng của Việt Nam vẫn được duy trì, tạo cơ sở cho triển vọng tích cực trong những năm tới.

Tổng Giám đốc Techcombank nhấn mạnh dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng tiếp tục mở ra cơ hội cho Việt Nam. Để tận dụng những chuyển dịch này, nền kinh tế đang hướng tới các ngành sản xuất tiên tiến, có giá trị gia tăng cao hơn, đồng thời đẩy mạnh phát triển hạ tầng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế. Đầu tư vào các khu công nghiệp, cảng biển và hệ thống giao thông sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi.

Đề cập đến trí tuệ nhân tạo (AI), ông Jens Lottner cho rằng đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam đổi mới sáng tạo và rút ngắn khoảng cách với các tổ chức hàng đầu trên thế giới. Từ kinh nghiệm triển khai tại Techcombank, ông nhấn mạnh giá trị lớn nhất của AI không chỉ nằm ở quy mô đầu tư công nghệ mà ở khả năng ứng dụng hiệu quả vào các bài toán kinh doanh cụ thể, nâng cao năng suất và phát triển năng lực cho đội ngũ nhân sự.

Cơ hội với VIFC - kết nối nguồn vốn cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam

Những chuyển dịch về sản xuất và hạ tầng cũng đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực đầu tư dài hạn, đặc biệt khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển với các dự án quy mô lớn và nhu cầu nâng cấp năng lực cạnh tranh ngày càng cao.

Trong bối cảnh đó, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường khả năng kết nối giữa các nguồn vốn toàn cầu và các cơ hội tăng trưởng trong nước, đồng thời hỗ trợ sự phát triển của thị trường vốn, các sản phẩm tài chính thế hệ mới và các kênh huy động vốn dài hạn cho những lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế.

Trao đổi bên lề hội nghị, ông Jens Lottner cho biết Techcombank và các đơn vị trong hệ sinh thái đang nghiên cứu các cơ hội tham gia VIFC dựa trên những năng lực đã được đầu tư và xây dựng trong nhiều năm qua, bao gồm nền tảng công nghệ, năng lực quản trị, đội ngũ chuyên môn, hệ sinh thái dịch vụ tài chính toàn diện cùng mạng lưới kết nối rộng khắp với các nhà đầu tư, tổ chức tài chính và đối tác quốc tế. Ngân hàng cũng đang triển khai các bước cần thiết theo quy định, trong đó có kế hoạch trình cổ đông xem xét những nội dung liên quan trong thời gian tới.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh gần nhất được công bố, lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 của Techcombank đạt 10,4 nghìn tỷ đồng, mức cao nhất theo quý từ trước đến nay, đưa lợi nhuận 9 tháng lên 28,9 nghìn tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng đa dạng các nguồn thu nhập. Ngoài các kết quả tài chính khả quan, Techcombank còn dẫn đầu ngành về chỉ số thương hiệu trong quý 3, khẳng định vị thế Doanh nghiệp Quốc gia đầu ngành.