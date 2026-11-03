Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng tối 3/11 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải

Giá vàng trong nước kết phiên ngày 3/11 đồng loạt tăng so với cuối phiên trước. Vàng miếng SJC tại phần lớn thương hiệu tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, lên mức 137,6-140,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng tăng từ 500.000 đến 900.000 đồng/lượng tùy thương hiệu.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 133,7-137,7 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 137,6-140,6 triệu đồng/lượng, tăng tương ứng 600.000 đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn ở mức 134,9-138,9 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng miếng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, lên 137,6-140,6 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 135,5-139,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC tại thương hiệu này cũng tăng 600.000 đồng/lượng, lên 137,6-140,6 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn giao dịch ở mức 135,3-139,3 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 135,3 triệu đồng/lượng mua vào và 140,6 triệu đồng/lượng bán ra; giá mua vào tăng 800.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 600.000 đồng/lượng so với cuối phiên trước.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn ở mức 135,3-139,3 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng miếng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, lên 137,6-140,6 triệu đồng/lượng.

Kết phiên Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC SJC 133,7 137,7 137,6 140,6 PNJ 134,9 138,9 137,6 140,6 DOJI 135,5 139,5 137,6 140,6 Bảo Tín Minh Châu 135,3 139,3 135,3 140,6 Bảo Tín Mạnh Hải 135,3 139,3 137,6 140,6

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên tối ở mức 3.925 USD/ounce, giảm 0,55% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã tăng 1,84% trong phiên giao dịch đầu tuần.

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Đến 14h ngày 3/11, giá vàng trong nước quay đầu giảm sau đợt tăng mạnh vào đầu phiên sáng. So với mức cao buổi sáng cùng ngày, vàng miếng SJC tại các thương hiệu được khảo sát giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. So với cuối phiên hôm trước, giá vàng miếng vẫn cao hơn 600.000 đồng/lượng tại phần lớn thương hiệu, trong khi vàng nhẫn biến động trái chiều giữa các thương hiệu.

Cụ thể, tại SJC, giá vàng nhẫn giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức ghi nhận lúc 10h, xuống còn 133,7-137,7 triệu đồng/lượng. So với cuối phiên hôm trước, giá mua vào và bán ra vẫn tăng lần lượt 900.000 đồng/lượng. Vàng miếng SJC giảm 600.000 đồng/lượng so với 10h, xuống 137,6-140,6 triệu đồng/lượng, nhưng vẫn cao hơn cuối phiên trước 600.000 đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn giảm 600.000 đồng/lượng so với 10h, còn 134,9-138,9 triệu đồng/lượng. So với cuối phiên hôm trước, giá vẫn tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC giảm 600.000 đồng/lượng so với 10h, xuống 137,6-140,6 triệu đồng/lượg.

DOJI niêm yết vàng nhẫn ở mức 135,5-139,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với 10h. So với cuối phiên trước, giá vàng nhẫn tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC giảm 600.000 đồng/lượng so với 10h, xuống 137,6-140,6 triệu đồng/lượng, nhưng vẫn tăng 600.000 đồng/lượng so với cuối phiên trước.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn giảm 400.000 đồng/lượng so với 10h, xuống 135,3-139,3 triệu đồng/lượng. So với cuối phiên trước, giá mua vào và bán ra vẫn cao hơn 800.000 đồng/lượng. Giá vàng miếng được niêm yết ở mức 135,3 triệu đồng/lượng mua vào và 140,6 triệu đồng/lượng bán ra; so với mức cao lúc 10h, giá mua vào không đổi, giá bán ra giảm 600.000 đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn ở mức 135,3-139,3 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với 10h và vẫn tăng 800.000 đồng/lượng so với cuối phiên trước. Vàng miếng SJC giảm 600.000 đồng/lượng so với 10h, xuống 137,6-140,6 triệu đồng/lượng, nhưng vẫn cao hơn cuối phiên trước 600.000 đồng/lượng.

14h Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 133,7 137,7 137,6 140,6 PNJ 134,9 138,9 137,6 140,6 DOJI 135,5 139,5 137,6 140,6 Bảo Tín Minh Châu 135,3 139,3 135,3 140,6 Bảo Tín Mạnh Hải 135,3 139,3 137,6 140,6

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Đến 10h ngày 3/11, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh. Vàng miếng SJC tại các thương hiệu được khảo sát đồng loạt tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, lên mức 138,2-141,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng đi lên, với mức tăng từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 134-138 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 138,2-141,2 triệu đồng/lượng, tăng tương ứng 1,2 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn tăng 1,5 triệu đồng/lượng, lên 135,5-139,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng, lên 138,2-141,2 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết vàng nhẫn ở mức 135,5-139,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC tại thương hiệu này cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng, lên 138,2-141,2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 135,7-139,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng miếng tại đây được ghi nhận ở mức 135,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra, cùng tăng 1,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 135,7-139,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC tăng tương ứng 1,2 triệu đồng/lượng, lên 138,2-141,2 triệu đồng/lượng.

10h Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 134 138 138,2 141,2 PNJ 135,5 139,5 138,2 141,2 DOJI 135,5 139,5 138,2 141,2 Bảo Tín Minh Châu 135,7 139,7 135,7 141,2 Bảo Tín Mạnh Hải 135,7 139,7 138,2 141,2

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Giá vàng trong nước mở đầu phiên sáng 3/11 đi ngang so với cuối phiên trước, với vàng miếng SJC được bán ra ở mức 140 triệu đồng/lượng tại các thương hiệu được khảo sát. Giá vàng nhẫn dao động từ 132,8 đến 139 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu và chiều giao dịch.

Cụ thể, tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 132,8 triệu đồng/lượng mua vào và 136,8 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng miếng SJC giao dịch ở mức 137-140 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 134-138 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 137 triệu đồng/lượng và bán ra 140 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 135-139 triệu đồng/lượng, cao nhất trong số các thương hiệu được khảo sát ở chiều bán ra. Giá vàng miếng SJC tại đây được giao dịch ở mức 137-140 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 134,5-138,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC được mua vào ở mức 134,5 triệu đồng/lượng và bán ra 140 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn cũng ở mức 134,5-138,5 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 137-140 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 132,8 136,8 137 140 PNJ 134 138 137 140 DOJI 135 139 137 140 Bảo Tín Minh Châu 134,5 138,5 134,5 140 Bảo Tín Mạnh Hải 134,5 138,5 137 140

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên sáng ở mức 3.952 USD/ounce, tăng 0,17% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã tăng 1,84% trong phiên giao dịch đầu tuần.

Giá vàng phục hồi mạnh từ mức thấp nhất một năm, trong bối cảnh giá dầu giảm giúp xoa dịu lo ngại về lạm phát. Trong khi đó, giới đầu tư hướng sự chú ý đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, diễn ra ngày 3/11.

“Giá dầu giảm đã phần nào làm dịu lo ngại về lạm phát. Tuy nhiên, thị trường vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tháng 12, dù khả năng này đã giảm nhẹ trong một vài phiên gần đây”, ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định. Theo chuyên gia này, đồng USD suy yếu cũng góp phần hỗ trợ giá vàng.

Trong phiên 2/11, giá dầu giảm hơn 6% khi Iran và Qatar bước sang ngày đàm phán thứ ba liên tiếp nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột liên quan đến Mỹ, Israel và Iran. Giá năng lượng đi xuống giúp giảm áp lực lạm phát, đồng thời làm dịu kỳ vọng lãi suất tại Mỹ sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Diễn biến này qua đó cải thiện sức hấp dẫn của vàng – tài sản không đem lại lợi suất định kỳ.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức 76,6%, giảm so với mức 80% ghi nhận một tuần trước đó.

Trước đó, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ và các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) trong phiên thứ Sáu đã lan rộng ra nhiều thị trường tài chính. Áp lực thanh khoản, cùng các yêu cầu bổ sung ký quỹ, buộc một số nhà đầu tư phải bán cả những tài sản trú ẩn như vàng để đáp ứng nhu cầu vốn.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày của vàng tăng lên khoảng 37 trong phiên 2/11, từ mức dưới 30 vào phiên thứ Sáu. RSI là chỉ báo được sử dụng để đánh giá trạng thái mua quá mức hoặc bán quá mức của một tài sản. Việc chỉ số này vượt ngưỡng 30 cho thấy vàng đã thoát khỏi vùng quá bán về mặt kỹ thuật.

Hiện giới đầu tư tiếp tục theo dõi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11 để đánh giá những tác động tiềm tàng đối với chính sách tài khóa, tình hình địa chính trị và tâm lý thị trường.

Theo ông Carsten Menke, nhà phân tích tại Julius Baer, kết quả bầu cử khó có thể làm thay đổi đáng kể triển vọng tài chính của Mỹ theo hướng tác động mạnh đến giá vàng. Thâm hụt ngân sách nước này được dự báo tiếp tục kéo dài bất kể kết quả bầu cử ra sao, đồng nghĩa gánh nặng nợ công và chi phí lãi vay vẫn có thể trở thành những yếu tố hỗ trợ giá vàng trong dài hạn.