Lộ diện doanh nghiệp gửi 'núi tiền' trong ngân hàng

Bảo Việt, Lọc hóa dầu Bình Sơn nhận lãi đậm từ tiền gửi

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, trong 9 tháng qua, doanh thu tài chính của Tập đoàn Bảo Việt đạt hơn 13.130 tỷ đồng, tăng khoảng 30%. Sau khi trừ chi phí, hoạt động này mang về hơn 9.711 tỷ đồng lợi nhuận, tăng khoảng 18%.

Đáng chú ý, lãi tiền gửi ngân hàng đạt gần 7.579 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ và chiếm gần 58% tổng doanh thu tài chính.

Tại ngày 30/9, tổng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn của tập đoàn đạt gần 281.897 tỷ đồng, tăng hơn 14.100 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng đạt khoảng 156.155 tỷ đồng, tăng hơn 4.834 tỷ đồng.

Lãi suất huy động neo cao, nhiều doanh nghiệp gửi tiền vào ngân hàng. Ảnh: NY.

Đáng chú ý, tiền gửi ngân hàng hiện chiếm khoảng 51% tổng tài sản hợp nhất của doanh nghiệp.

Cơ cấu kỳ hạn tiền gửi của Bảo Việt cũng có sự thay đổi đáng kể. Tiền gửi kỳ hạn từ 3 tháng đến một năm giảm gần 19%, xuống còn 100.581 tỷ đồng. Ngược lại, tiền gửi dài hạn trên một năm tăng hơn 102%, từ 27.443 tỷ đồng lên gần 55.574 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 3 tháng đến một năm có lãi suất cao nhất lên tới 9,15%/năm.

Theo báo cáo tài chính quý III của Tổng Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), tại ngày 30/9/2026, BSR ghi nhận gần 58.651 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng, tăng hơn 33% so với đầu năm. Khoản này tương đương gần một nửa tổng tài sản hơn 120.000 tỷ đồng của doanh nghiệp.

Riêng tiền gửi có kỳ hạn đạt gần 57.000 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính của BSR, BIDV là ngân hàng nhận tiền gửi lớn nhất từ doanh nghiệp này với hơn 12.400 tỷ đồng, tiếp đến là VietinBank hơn 10.500 tỷ đồng và SHB khoảng 6.400 tỷ đồng.

Tiền gửi kỷ lục của BSR trong quý III/2026. Ảnh: N.M.

Quy mô tiền gửi của BSR tăng mạnh trong bối cảnh hoạt động kinh doanh cũng đạt kết quả tích cực.

Với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP, tính đến cuối quý III, doanh nghiệp có hơn 15.500 tỷ đồng tiền mặt và tương đương tiền, cùng gần 35.300 tỷ đồng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Gửi hàng chục nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) ghi nhận khoảng 31.895 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng vào ngày 30/9.

Tại Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, lượng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn đến cuối quý III đạt khoảng 15.155 tỷ đồng, tăng hơn 2.776 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Đây là các khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại Việt Nam, có kỳ hạn gốc trên 3 tháng và dưới 12 tháng.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) ghi nhận khoảng 9.531 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tại thời điểm cuối tháng 9. Trong đó, gốc các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn đạt khoảng 9.438 tỷ đồng, phần còn lại là lãi dự thu. Các khoản tiền gửi của doanh nghiệp được thuyết minh tại nhiều ngân hàng, trong đó có VPBank, ACB, VietinBank và MB.

Một trường hợp đáng chú ý khác là Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW). Tại ngày 30/9, doanh nghiệp ghi nhận 10.609 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tăng 3.845 tỷ đồng so với đầu năm.

Đồng thời, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 19.518 tỷ đồng, toàn bộ là đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn, tăng gần 6.810 tỷ đồng so với đầu năm. Tuy nhiên, báo cáo tại bảng cân đối kế toán chưa tách riêng giá trị tiền gửi ngân hàng trong khoản mục này nhưng nêu rõ doanh thu tài chính tăng chủ yếu do lãi tiền gửi ngân hàng tăng.

Có thể thấy, tiền gửi ngân hàng đang là một kênh phân bổ vốn đáng kể của nhiều doanh nghiệp lớn trong bối cảnh lãi suất còn cao. Với những doanh nghiệp có lượng tiền nhàn rỗi lớn, hoạt động gửi tiền không chỉ giúp bảo toàn nguồn vốn mà còn tạo ra dòng thu nhập tài chính đáng kể, góp phần cải thiện kết quả kinh doanh trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh còn chịu nhiều biến động.