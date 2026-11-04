Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển 200 nhân viên quét dọn, rửa xe, trả lương tới 18 triệu đồng/tháng

Theo thông tin đăng tải trên fanpage Tuyển dụng VinCons, doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển 200 lao động làm công việc vệ sinh tại các công trường xây dựng ở Hà Nội và Hưng Yên.

Các địa điểm tuyển dụng gồm Thường Tín, Đông Anh, Từ Liêm, Gia Lâm, Ba Đình (Hà Nội) và Văn Giang (Hưng Yên). Công việc chủ yếu là quét dọn, vệ sinh công trường, xịt rửa đường và rửa xe.

VinCons tuyển cả lao động nam và nữ trong độ tuổi 18-55, yêu cầu có sức khỏe tốt và có thể làm việc theo ca. Mỗi ca kéo dài 8 tiếng, với lịch làm việc 26 ngày/tháng. Mức thu nhập được doanh nghiệp đưa ra dao động từ 14-18 triệu đồng/tháng. Ngoài tiền lương, người lao động còn được hưởng các chế độ bảo hiểm, phụ cấp ăn ca và bố trí chỗ ở miễn phí.

Đợt tuyển dụng diễn ra khi VinCons đang tham gia thi công hàng loạt dự án quy mô lớn tại Hà Nội và Hưng Yên. Tại Hà Nội, doanh nghiệp hiện diện tại dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, bao gồm sân vận động VinFast - Trống Đồng, cùng các công trường tại Cổ Loa, Phạm Văn Đồng và Smart City.

Tại Hưng Yên, VinCons tham gia xây dựng các dự án Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Ocean Park 3, PVF và nhà ở xã hội Phố Hiến. VinCons là doanh nghiệp tổng thầu xây dựng thuộc Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Theo số liệu được công bố, tính đến tháng 10/2026, VinCons có hơn 158.000 nhân sự, trong đó khoảng 141.000 công nhân cơ hữu. Hơn 95% lực lượng lao động là nhân sự được tuyển mới, chủ yếu đến từ khu vực nông thôn và miền núi. Quy mô nhân sự hiện tại đã vượt mục tiêu tuyển dụng 100.000 công nhân được doanh nghiệp đề ra vào cuối năm 2025. Trong thời gian tới, VinCons đặt kế hoạch nâng số lượng công nhân cơ hữu lên 200.000 người.