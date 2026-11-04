Tỉnh miền núi đạt 100 điểm, giải ngân vốn đầu tư công cao nhất nước

Theo báo cáo số 908/BC-BTC ngày 3/11 của Bộ Tài chính, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đến hết tháng 10 đạt hơn 708.560 tỷ đồng, bằng 74,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương đạt 182.047,2 tỷ đồng, tương đương 59,6%; vốn ngân sách địa phương đạt hơn 526.520 tỷ đồng, bằng 81%.

Nếu không tính phần vốn địa phương dành tiết kiệm cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân cả nước đạt 76,6%.

Về kết quả chấm điểm, dẫn đầu là Điện Biên với 100 điểm, tiếp đến là Hải Phòng (99,97 điểm), Cà Mau (98,03 điểm), Gia Lai (97,97 điểm) và Khánh Hòa (97,67 điểm).

Kết quả chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công cho thấy Điện Biên dẫn đầu cả nước, với 100 điểm. Ảnh: VGP.

Có 16 địa phương đạt kết quả giải ngân thuộc nhóm dẫn đầu, gồm: Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Hà Nội, Lào Cai, Hải Phòng, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Nghệ An, Khánh Hòa, Điện Biên, Cà Mau, TPHCM, Đồng Nai và Gia Lai.

Xét về số vốn giải ngân, Hà Nội khoảng 125.400 tỷ đồng, TPHCM đạt khoảng 111.000 tỷ đồng. Trong khối bộ, cơ quan Trung ương, Bộ Quốc phòng giải ngân khoảng 38.600 tỷ đồng, Bộ Công an 34.100 tỷ đồng và Bộ Xây dựng 21.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn 25 bộ, cơ quan Trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân cả nước.

Năm nay, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,2%, thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Riêng quý IV, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng 13,23% để bảo đảm chỉ tiêu cả năm.

TPHCM đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm nhằm tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công.

UBND TPHCM đang rà soát từng dự án, xác định khối lượng công việc còn lại và những vướng mắc cần xử lý. Lãnh đạo thành phố tăng cường kiểm tra tại công trường, tập trung vào các khâu dễ làm chậm tiến độ như bồi thường, giải phóng mặt bằng, nghiệm thu và thanh toán.

Trong 2 tháng cuối năm, việc xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị được xem là giải pháp quan trọng để thành phố hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công.