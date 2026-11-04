25 người được hướng dẫn thoát nạn vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội

Sáng 4/11, người dân phát hiện khói bốc ra từ khu vực bếp nấu tại phòng 204 của ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh cho thuê trọ tại số 15, ngõ 120/30 phố Trần Bình, phường Từ Liêm.

Ngay khi phát hiện sự cố, người dân đã sử dụng bình chữa cháy xách tay được trang bị tại cơ sở để xử lý đám cháy, đồng thời nhanh chóng thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Cảnh sát hướng dẫn người dân thoát ra nơi an toàn.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16 và Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 gồm 5 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng 29 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, cảnh sát triển khai các biện pháp kiểm soát và dập tắt đám cháy và tổ chức thoát khói tại khu vực xảy ra cháy và hành lang các tầng nhà nhằm kiểm soát nguy cơ cháy lan, hạn chế ảnh hưởng của khói, khí độc.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã hướng dẫn 25 người thoát nạn an toàn. Trước đó, 5 người đã chủ động tự thoát ra ngoài.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang thống kê.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Theo cơ quan chức năng cơ sở có trang bị mặt nạ phòng độc phục vụ công tác chữa cháy, thoát nạn. Khi xảy ra sự cố, người dân đã chủ động sử dụng phương tiện bảo hộ này để di chuyển ra khỏi khu vực có khói, góp phần hạn chế nguy cơ bị ảnh hưởng bởi khói, khí độc, bảo đảm an toàn tính mạng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy theo quy định.