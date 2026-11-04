Sở hữu hơn 200 siêu thị ở miền Nam, Kingfoodmart lần đầu Bắc tiến sau 8 năm

Giữa tháng 10, chuỗi siêu thị thực phẩm Kingfoodmart chính thức gia nhập thị trường Hà Nội với cửa hàng đầu tiên tại chung cư Yên Hòa Park View.

Đây là bước đi mở rộng địa bàn kinh doanh của doanh nghiệp sau 8 năm tập trung phát triển hệ thống tại khu vực phía Nam (chủ yếu TP.HCM và Bình Dương).

Trao đổi với phóng viên, đại diện Seedcom cho biết cửa hàng tại Hà Nội hiện là mô hình thử nghiệm đầu tiên của chuỗi.

Tại cửa hàng mới, Kingfoodmart phân phối nhiều nhóm hàng, từ thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây trong nước và nhập khẩu đến các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu hằng ngày. Chuỗi cũng phát triển những ngành hàng chuyên biệt như hải sản sơ chế, thịt bò, cá hồi nhập khẩu, đặc sản khô và thực phẩm chế biến sẵn.

Kingfoodmart là thương hiệu thuộc Seedcom - tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ và công nghệ, đứng sau một số thương hiệu quen thuộc như The Coffee House, Kingfoodmart, Hnoss và Cầu Đất Farm. Sau khi lần lượt chuyển nhượng Hnoss, bán Cầu Đất Farm cho Nova F&B và chuyển nhượng The Coffee House cho Golden Gate, tập đoàn thu hẹp danh mục đầu tư, tập trung nguồn lực vào mảng bán lẻ thực phẩm, trong đó Kingfoodmart là chuỗi chủ lực.

Khởi đầu với siêu thị đầu tiên vào năm 2018, Kingfoodmart liên tục mở rộng quy mô, đạt mốc 50 siêu thị vào năm 2022 và nâng tổng số lên 100 điểm bán trong năm 2025. Mỗi siêu thị có diện tích khoảng từ 200m² - 500m², chuyên cung cấp các mặt hàng thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng và nhu yếu phẩm.

Thông tin trên fanpage của chuỗi cho biết, đến giữa năm 2026, chuỗi chính thức vượt mốc 200 siêu thị. Đến tháng 10, 11, chuỗi tiếp tục thông báo khai trương nhiều cửa hàng tại khu vực TP.HCM.

Dù tốc độ mở rộng được đẩy nhanh trong những năm gần đây, quy mô thực tế của Kingfoodmart vẫn còn cách khá xa mục tiêu 500 cửa hàng từng được CEO Nguyễn Thị Ngọc Thúy đặt ra cho năm 2025.

Sự mở rộng của Kingfoodmart diễn ra trong bối cảnh thị trường bán lẻ hiện đại tại Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, với sự tham gia ngày càng đa dạng của các mô hình và thương hiệu. Theo báo cáo Modern Trade Chains Evolution Report, tính đến tháng 3/2026, tổng số cửa hàng thuộc các chuỗi bán lẻ hiện đại lớn đạt 13.815 điểm, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo từng phân khúc, nhóm cửa hàng tiện lợi có 1.510 điểm bán, tăng 7%, trong khi nhóm siêu thị mini và cửa hàng thực phẩm đạt 8.591 điểm, tăng 30%. Đây cũng là phân khúc ghi nhận tốc độ mở rộng đáng chú ý trên thị trường bán lẻ hiện đại.