Carlsberg chia sẻ về phát triển bền vững tại diễn đàn doanh nghiệp Bắc Âu – Việt Nam

Quan hệ hợp tác kinh tế ngày càng chặt chẽ giữa Việt Nam và các quốc gia Bắc Âu đang mở ra cơ hội để đầu tư quốc tế đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước. Bên cạnh việc mở rộng quy mô sản xuất, giá trị lâu dài của dòng vốn này còn nằm ở những cải thiện về năng suất, chuyên môn và năng lực của doanh nghiệp trong nước.

Đó cũng là nội dung được trao đổi tại Diễn đàn Doanh nghiệp Bắc Âu – Việt Nam 2026, diễn ra ngày 29/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Đồng hành cùng diễn đàn trong vai trò đối tác chiến lược, Carlsberg Việt Nam mang đến kinh nghiệm của một doanh nghiệp Đan Mạch đã gắn bó với Việt Nam hơn ba thập kỷ. Đại diện doanh nghiệp, ông Peter Wachenschwanz, Giám đốc cấp cao phụ trách Chuỗi cung ứng tích hợp, đã cùng đại diện APM Terminals và Tập đoàn Phúc Sinh tham gia phiên đối thoại lãnh đạo "Chuyển hóa động lực thành hành động: Thúc đẩy hợp tác Bắc Âu – Việt Nam trong giai đoạn mới".

Từ thực tiễn hoạt động tại Việt Nam, Carlsberg chia sẻ cách đầu tư vào hiệu quả vận hành, phát triển bền vững và năng lực tại địa phương có thể củng cố nền tảng kinh doanh, đồng thời tạo thêm giá trị cho nền kinh tế.

Tiếp nối động lực từ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch

Diễn đàn diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Việt Nam tới Đan Mạch từ ngày 19 đến 21/10, đánh dấu 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và việc nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện.

Với Carlsberg, chuyến thăm là dịp tái khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng trọng điểm của Tập đoàn. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Jacob Aarup-Andersen, Tổng Giám đốc Tập đoàn Carlsberg, đã tham gia các cuộc trao đổi với lãnh đạo cấp cao Việt Nam và trao các ý định thư tới Chủ tịch UBND thành phố Huế và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đề ra định hướng đầu tư và phát triển trong giai đoạn 2026–2031.

Ông Peter Wachenschwanz chia sẻ về các định hướng đầu tư và phát triển của Carlsberg tại Việt Nam, tiếp nối động lực hợp tác từ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch.

Tại Huế, Carlsberg dự kiến đầu tư khoảng 65 triệu USD vào nhà máy bia Phú Bài, tập trung hiện đại hóa sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm và năng lực chuỗi cung ứng.

Tại Đà Nẵng, doanh nghiệp hướng tới phát triển thương mại, chuyển đổi số, hiện đại hóa vận hành và nâng cao hiệu quả, tính bền vững của hoạt động logistics, cùng các sáng kiến về môi trường và cộng đồng. Những định hướng này tiếp nối hành trình gắn bó lâu dài của Carlsberg với miền Trung, góp phần củng cố năng lực sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp tại khu vực.

Chia sẻ tại phiên đối thoại, ông Peter Wachenschwanz, Giám đốc cấp cao phụ trách Chuỗi cung ứng tích hợp của Carlsberg Việt Nam, cho biết: "Giá trị lâu dài của đầu tư được tạo nên từ sự phát triển đồng bộ của công nghệ, con người và các mối quan hệ hợp tác. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm toàn cầu của Carlsberg với chuyên môn và am hiểu thực tiễn tại Việt Nam giúp chúng tôi xây dựng nền tảng kinh doanh vững chắc, lan tỏa giá trị trong chuỗi cung ứng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam."

Hợp tác Bắc Âu – Việt Nam qua thực tiễn sản xuất

Nhà máy bia Phú Bài của Carlsberg Việt Nam cho thấy giá trị thiết thực của đầu tư dài hạn trong việc mở rộng năng lực sản xuất, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành.

Dự án mở rộng với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu USD, được khánh thành vào tháng 8/2025, đã nâng công suất hằng năm thêm hơn 50%, đưa Phú Bài trở thành cơ sở sản xuất bia lớn nhất của Carlsberg tại châu Á và củng cố vai trò của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất của Tập đoàn tại khu vực.

Cùng với việc gia tăng công suất, nhà máy được đầu tư các giải pháp giúp sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn. Dây chuyền nấu bia mới sử dụng ít hơn khoảng 20% lượng nước và 15% năng lượng so với dây chuyền trước đây. Dự án điện mặt trời áp mái dự kiến đáp ứng tới 10% nhu cầu điện của nhà máy, hỗ trợ quá trình chuyển dịch sang năng lượng tái tạo.

Công nghệ cũng hỗ trợ đội ngũ nâng cao hiệu quả vận hành hằng ngày. Hệ thống theo dõi hiệu suất theo thời gian thực giúp giám sát hoạt động dây chuyền và duy trì chất lượng sản phẩm ổn định. Đồng thời, việc sử dụng hoàn toàn xe nâng điện kết hợp với hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo góp phần giảm phát thải và nâng cao an toàn trong vận hành.