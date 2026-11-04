Hạ Long sắp có thêm điểm mua sắm thời trang "tất cả trong một" chuẩn Nhật

Bước đi diễn ra khi Tập đoàn Fast Retailing, công ty mẹ của UNIQLO, vừa khép lại năm tài chính kỷ lục thứ năm liên tiếp với doanh thu và lợi nhuận hợp nhất đạt mức cao nhất từ trước đến nay, và UNIQLO tăng 9 bậc lên vị trí 38 trong Best Global Brands 2026 của Interbrand. Từ nền tảng tăng trưởng toàn cầu, UNIQLO đang mở rộng chiều sâu tại Việt Nam, đưa LifeWear đến những đô thị có sức mua tăng nhanh và tiềm năng dài hạn, trong đó Hạ Long hội tụ nhiều điều kiện phù hợp.

Chiến lược dài hạn: Từ bản đồ toàn cầu đến đô thị cảng phía Bắc

Sự mở rộng của UNIQLO tại Việt Nam dựa trên chiến lược toàn cầu rõ ràng. Fast Retailing đặt mục tiêu thương hiệu UNIQLO trở thành "một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày" của khách hàng. UNIQLO được xác định là trụ cột tăng trưởng chủ lực, với định hướng mở rộng mạng lưới cửa hàng chất lượng cao và xây dựng tập khách hàng mới. Mục tiêu này được xây dựng dựa trên nền tảng tài chính vững vàng. Trong năm tài chính 2026 (9/2025 - 8/2026), doanh thu hợp nhất của Tập đoàn đạt 3.963,3 tỷ yên, tăng 16,6% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận kinh doanh đạt 718,4 tỷ yên, tăng mạnh 30,4%. UNIQLO tại thị trường quốc tế ghi nhận kết quả kinh doanh cao kỷ lục nhờ mức tăng trưởng mạnh mẽ về cả doanh thu và lợi nhuận Khu vực Đông Nam Á, Hàn Quốc, Ấn Độ và Úc tăng trưởng hai chữ số cả doanh thu lẫn lợi nhuận; và UNIQLO Việt Nam được ghi nhận là thị trường có tốc độ tăng trưởng dẫn đầu toàn cầu trong năm tài chính vừa qua.

Sự gắn bó của thương hiệu với Việt Nam không chỉ nằm ở bán lẻ. Năm 2023, lãnh đạo UNIQLO Việt Nam cho biết Việt Nam thuộc "nhóm sản xuất chủ chốt ở châu Á" của thương hiệu với sản phẩm sản xuất tại Việt Nam được bán khắp hệ thống UNIQLO toàn cầu. Sau 7 năm kể từ cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM, mạng lưới đã lên 34 cửa hàng. Theo đại diện UNIQLO Việt Nam, "mở rộng mạng lưới cửa hàng là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn tại Việt Nam".

Trong lộ trình đó, Hạ Long - thành phố thủ phủ, trung tâm kinh tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ của tỉnh Quảng Ninh, đồng thời là đô thị loại I trực thuộc tỉnh có diện tích lớn bậc nhất cả nước. Theo số liệu cập nhật từ Cục Thống kê, GRDP của Quảng Ninh trong quý III/2026 ước tăng 15,04%; tính chung 9 tháng tăng 12,54%, là địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng ở cả hai mốc thời gian.

Hạ Long còn mang lợi thế của đô thị cảng. Năm 2025, hơn 161 triệu tấn hàng hóa đi qua các cảng biển Quảng Ninh, và địa phương đón hơn 185.000 lượt khách du lịch tàu biển. Từ ngày 1/9/2026, Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Một đô thị vừa là cửa ngõ giao thương, vừa là điểm đến quốc tế, đang được nâng tầm hành chính là môi trường phù hợp cho một thương hiệu theo đuổi tầm nhìn dài hạn như UNIQLO.

Hạ tầng bán lẻ tích hợp: Đáp ứng chuẩn mực tiêu dùng mới

Hạ tầng thương mại của địa phương đang theo kịp tốc độ đó. TTTM AEON MALL Hạ Long, trên đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, có vốn đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng, tổng diện tích sàn khoảng 130.000 m² với khoảng 140 cửa hàng. UNIQLO là một trong những cửa hàng neo của trung tâm, với khoảng 1.000 m² diện tích bán hàng ở tầng 1, cùng mô hình vừa triển khai tại Thanh Hóa.

Mô hình tổ hợp đáp ứng dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng. Nhịp mua sắm tại Hạ Long lâu nay gắn nhiều với mùa du lịch: trong 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 4,21 triệu lượt. Khi thu nhập tăng, cư dân tìm đến những điểm đến phục vụ chính họ, vận hành ổn định quanh năm, nơi một gia đình đa thế hệ có thể thoải mái mua sắm từ thực phẩm hằng tuần, bữa ăn cuối tuần đến trang phục cả nhà trong một chuyến đi.

Bài toán chi tiêu cũng có thể nhìn theo chi phí trên mỗi lần mặc thay vì giá niêm yết. Món đồ mặc được nhiều lần, qua nhiều mùa và dễ phối sẽ có chi phí thực thấp hơn sản phẩm giá rẻ nhưng nhanh lỗi thời. Triết lý LifeWear, trang phục cơ bản để mặc hằng ngày, chất lượng cao, công năng tối ưu, rất phù hợp với bức tranh chi tiêu thận trọng nhưng ưu tiên chất lượng của các gia đình trung lưu mới tại địa phương.

Trang phục của UNIQLO có độ bền cao, dễ phối, dễ mặc

Công năng tối ưu giao thoa nhịp sống duyên hải

Khí hậu vùng vịnh đặt ra yêu cầu riêng cho tủ đồ: mùa hè nắng nóng, độ ẩm cao; mùa đông, gió mùa Đông Bắc từ biển mang theo cái lạnh ẩm đặc trưng. Một ngày của cư dân Hạ Long có thể đi qua nhiều bối cảnh: văn phòng, những chuyến di chuyển ngoài trời, rồi bữa tối gia đình bên bờ vịnh. Các dòng sản phẩm của UNIQLO được thiết kế để thích nghi với kiểu nhịp sống chuyển đổi liên tục này. Chẳng hạn như dòng sản phẩm AIRism thoáng khí, khô nhanh, các sản phẩm có tính năng chống tia UV phục vụ những tháng nắng. Khi gió mùa về, áo giữ nhiệt HEATTECH, áo khoác chần bông PUFFTECH, áo khoác giả lông cừu,... cho phép người mặc khoác nhiều lớp nhưng vẫn năng động, thoải mái, dễ thêm bớt theo nhiệt độ trong ngày.

Yếu tố thứ hai là trải nghiệm trực tiếp. Công nghệ vải khó đánh giá qua màn hình: độ mỏng của một lớp HEATTECH, độ nhẹ của áo khoác hay cảm giác mát của AIRism chỉ thực sự rõ khi chạm tay và mặc thử. Trước đây, người tiêu dùng Quảng Ninh muốn mua sản phẩm UNIQLO phải đặt hàng trực tuyến hoặc đến cửa hàng ở các đô thị lân cận. Cửa hàng mới rút ngắn khoảng cách đó, khách hàng có thể thử, so sánh kích cỡ và nhận tư vấn ngay, theo đúng chuẩn tinh thần phục vụ của người Nhật.

Khách hàng trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm HEATTECH tại một cửa hàng UNIQLO

Chú trọng trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng là cách UNIQLO xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Sự hiện diện có chủ đích, cam kết đường dài

Nhìn từ dữ liệu, cửa hàng Hạ Long là bước tiếp nối nhất quán của một lộ trình đã được thương hiệu Nhật Bản định hình ngay từ năm 2019. Việc chọn thành phố trực thuộc Trung ương rộng thứ 5 Việt Nam - một đô thị cảng có tốc độ tăng trưởng hàng đầu cả nước, cho thấy UNIQLO mở rộng dựa trên tiềm năng dài hạn của thị trường, không chạy theo nhu cầu mùa vụ.

Cam kết ấy còn thể hiện qua con người. Lãnh đạo UNIQLO Việt Nam gọi việc mở rộng tại Thanh Hóa và Hạ Long là "một cột mốc đầy ý nghĩa trong hành trình gắn bó lâu dài của chúng tôi tại Việt Nam", nhấn mạnh mong muốn đóng góp lâu dài cho địa phương và Việt Nam thông qua việc làm và phát triển nguồn nhân lực bán lẻ.

Khi mạng lưới cao tốc rút ngắn khoảng cách và các đô thị mới được nâng tầm, bản đồ bán lẻ Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng. Với UNIQLO, mỗi cửa hàng mới là một bước đưa LifeWear đến gần hơn với đời sống hằng ngày của người Việt. Tại Hạ Long, đó là sự đồng hành cùng những ngày làm việc, những chuyến đi cuối tuần và những bữa tối sum họp của cư dân thành phố biển.