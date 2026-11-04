‏Chọn căn hộ mặt biển để “bám rễ” Đà Nẵng, nhiều người không thất vọng với quyết định của mình‏

‏"Thành phố đáng sống" vẫy gọi cư dân‏

‏Mong muốn được sống gần gũi hơn với thiên nhiên, đầu năm 2025, vợ chồng anh Tùng Lâm (36 tuổi, quản lý một dự án giáo dục) quyết định "nhổ neo" khỏi Hà Nội. Tận dụng sự linh hoạt của công việc online, đôi vợ chồng trẻ chọn một căn hộ lộng gió biển ở phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) làm nơi ở mới.‏

‏Quyết định này đã mang lại nhiều lợi ích bất ngờ: Không còn cảnh chen chúc trên đường, anh Lâm giờ đây chỉ mất 10 phút lái xe đưa con đi học mỗi sáng. Hệ thống y tế, giáo dục và thương mại tại Đà Nẵng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của gia đình, trong khi chi phí sinh hoạt "dễ thở". Chưa tính đến những lợi ích về sức khỏe mà gia đình có được nhờ ngày ngày tận hưởng thiên nhiên trong lành. Nhưng điều khiến anh Lâm cảm thấy "lời" nhất chính là tuổi thơ của con gái.‏

‏"Trước đây, cuối tuần của con thường bó hẹp ở nhà hoặc trong trung tâm thương mại. Giờ thì chiều nào con cũng được nghịch cát, tắm biển; cuối tuần cả gia đình lại dã ngoại ở Hội An hay Mỹ Sơn. Nhìn con dạn dĩ, khỏe khoắn lên từng ngày, vợ chồng tôi tin mình đã quyết định đúng", anh Lâm tâm đắc.‏

‏Đô thị biển Đà Nẵng cũng "vẫy gọi" cả những người trẻ theo đuổi lối sống linh hoạt. Giữa năm 2026, Chi Mai (27 tuổi), một chuyên viên thiết kế làm việc từ xa cho doanh nghiệp Singapore, xách vali rời TP.HCM ra Đà Nẵng. Bản hợp đồng thuê nhà 2 tháng để "đổi gió" nhanh chóng được gia hạn lên 1 năm khi Mai nhận ra mình đã trót yêu nhịp sống nơi đây.‏

‏"Ở Đà Nẵng, mình có thể bắt đầu ngày mới bằng việc chèo thuyền SUP hoặc chạy bộ đón bình minh trên biển, sau đó về nhà xử lý công việc. Sự cân bằng này giúp thể chất và tinh thần mình tốt lên rất nhiều, ý tưởng thiết kế cũng từ đó mà dồi dào hơn", Chi Mai chia sẻ.‏

‏Môi trường sống tiện nghi, trong lành cùng các chính sách thu hút nhân tài đưa Đà Nẵng thành điểm đến của ba luồng "di cư". Ảnh: Ánh Dương. ‏

‏Làn sóng dịch chuyển cư dân về thành phố bên sông Hàn không còn là hiện tượng nhỏ lẻ mà đã thành xu hướng trong nhiều năm trở lại đây. Đặc biệt sau khi sáp nhập Quảng Nam (tháng 7/2025), Đà Nẵng có diện tích tăng hơn 9 lần, đường bờ biển dài hơn, với quy mô 3 triệu dân và hướng tới 6 triệu dân vào năm 2050. Động lực cho việc "nhân đôi" dân số đến từ sự hội tụ của ba luồng "di cư": người dân tìm kiếm không gian sống xanh, cộng đồng du mục kỹ thuật số (digital nomads) và đội ngũ chuyên gia quốc tế lưu trú dài hạn.‏

‏Với người dân từ các đô thị lớn di cư tới, Đà Nẵng ghi điểm tuyệt đối nhờ địa thế hiếm có hội tụ sông, núi, biển. Nhờ duy trì chất lượng không khí ở mức tốt quanh năm, thành phố xếp thứ 3 toàn quốc về mức độ hấp dẫn người muốn chuyển đến theo khảo sát "Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam" của Liên Hợp Quốc. Điểm cộng khác nằm ở hạ tầng giao thông và dịch vụ hoàn chỉnh, mang lại môi trường sống tiện nghi ngang Hà Nội hay TP.HCM.‏

‏Bên cạnh lợi thế tự nhiên, Đà Nẵng còn chủ động "trải thảm đỏ" đón nhân tài toàn cầu bằng loạt chính sách bứt phá. Tiêu biểu là Đề án Hội nhập và hợp tác quốc tế hướng đến thu hút nhà đầu tư vào các ngành công nghệ cao hay nghiên cứu cấp "thị thực công nghệ" cho giới du mục kỹ thuật số. Mẫu số chung của cộng đồng "di dân" này là đề cao giá trị trải nghiệm. Họ có xu hướng thuê căn hộ dài hạn để cảm nhận môi trường trước khi xuống tiền mua đứt, và luôn khao khát những tọa độ kề đại dương để cân bằng giữa công việc và nghỉ dưỡng. Điều này mở ra dư địa khai thác lưu trú giàu tiềm năng cho các dự án ven biển.‏

‏Nghỉ dưỡng suốt bốn mùa tại tọa độ vàng mặt biển‏

‏Cư dân Sun Saphia Residence tận hưởng đặc quyền thư giãn tại bể bơi chuẩn resort ngay trong tòa tháp. Ảnh: Sun Property. ‏

‏Đón nhu cầu lưu trú chất lượng cao của làn sóng cư dân mới, Sun Group vừa chính thức ra mắt tháp căn hộ ‏‏Sun Saphia Residence‏‏ - dự án căn hộ mặt biển đầu tiên của Tập đoàn tại Đà Nẵng.‏

‏Sở hữu vị trí đắc địa tại ngã ba Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Nguyễn Đức Thuận, dự án cách biển chỉ 300m và kế cận ba công viên ven biển gồm bãi tắm Sơn Thuỷ, công viên bãi tắm đối diện và công viên bãi tắm Huyền Trân Công Chúa. Tọa độ này mở ra tầm nhìn ba lớp cảnh quan, thu trọn sông Đô Tỏa, danh thắng Ngũ Hành Sơn và biển Mỹ Khê. Dẫu vậy, không gian an cư tại đây không tách biệt khỏi sự sầm uất của đô thị khi chỉ cách nhà ga tuyến tàu điện LRT 09 (đường Nguyễn Tất Thành - Hòa Xuân) theo quy hoạch chỉ khoảng 500m, đồng thời thuận tiện kết nối đến sân bay quốc tế, trung tâm hành chính Đà Nẵng và phố cổ Hội An.‏

‏Không gian tập yoga nội tòa giúp cư dân thư giãn và cân bằng thể chất lẫn tinh thần sau giờ làm việc. Ảnh: Sun Property. ‏

‏Mỗi ngày sống tại đây là sự kết hợp cân bằng giữa công việc và tận hưởng. Được đánh thức bởi tiếng sóng vỗ và ánh bình minh lấp lánh trên mặt biển, cư dân chỉ cần bước xuống thềm nhà là có ngay không gian cà phê đầy cảm hứng để làm việc từ xa. Buổi trưa, chuỗi nhà hàng và shophouse khối đế sẵn sàng phục vụ những bữa ăn chất lượng. Sau giờ làm, hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe với bể bơi hướng biển, phòng tập gym, yoga, spa và sauna là nơi hoàn hảo để tái tạo năng lượng. Về đêm, cuộc sống lại thêm phần rực rỡ với các tuyến phố giải trí ven biển.‏

‏Đáp ứng thị hiếu của giới trí thức chuyển đến Đà Nẵng, tháp căn hộ Sun Saphia Residence sở hữu tiềm năng cho thuê hứa hẹn. Với cơ cấu sản phẩm đa dạng từ studio, 1 phòng ngủ +1 đến 2 phòng ngủ, nhà đầu tư có thể khai thác linh hoạt hướng đến khách thuê độc thân hay các gia đình, đảm bảo tỷ lệ lấp đầy ổn định quanh năm.‏

‏Định hướng nội thất "chuẩn gu" giới trí thức và chuyên gia của căn hộ Sun Saphia Residence. Ảnh: Sun Property. ‏

‏Thực tế, khả năng chi trả cho bất động sản cao cấp của nhóm khách "di dân" này đã được khẳng định qua mức giá thuê lên đến 42 triệu đồng/tháng với căn hộ 2 phòng ngủ tại tòa tháp The Panoma hay các dự án khác cũng thuộc hệ sinh thái ‏‏Sun Group‏‏ ven sông Hàn Đà Nẵng.‏