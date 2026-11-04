Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cháy nhà trọ ở Hà Nội, 30 người thoát nạn

| | Bất động sản

Ngọn lửa bốc ra từ căn bếp tại trong căn nhà ở kết hợp cho thuê trọ phố Trần Bình, cảnh sát hướng dẫn 25 người thoát nạn, 5 người còn lại tự di chuyển ra ngoài.

Vụ cháy xảy ra lúc 3h53 ngày 4/11 tại ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh cho thuê trọ, địa chỉ số 15, ngõ 120/30 phố Trần Bình, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Thời điểm trên, người dân phát hiện khói bốc ra từ khu vực bếp tại phòng 204 của ngôi nhà. Mọi người dùng bình chữa cháy xách tay để xử lý đám cháy, đồng thời nhanh chóng thông báo cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy điều động lực lượng, phương tiện thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 16, số 2 cùng gần 40 cán bộ, chiến đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường vụ cháy.

Tại hiện trường, cảnh sát khẩn trương triển khai các biện pháp khống chế, dập tắt đám cháy, đồng thời tổ chức thoát khói tại khu vực xảy ra hỏa hoạn và hành lang các tầng. Lực lượng chức năng cũng kiểm soát nguy cơ cháy lan, hạn chế ảnh hưởng của khói, khí độc.

Cảnh sát hướng dẫn 25 người thoát nạn an toàn. Trước đó, 5 người khác sử dụng mặt nạ phòng độc để tự thoát ra ngoài.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc phát hiện cháy sớm, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và trang bị bảo hộ góp phần xử lý đám cháy ngay từ giai đoạn đầu, hạn chế nguy cơ cháy lan.

Đến khoảng 3h55, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để lan sang các khu vực khác. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo Minh Tuệ/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
dự án

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ô tô từng đưa đón khách xem đất "trông rất oách" nay được môi giới tận dụng chạy taxi, chủ sàn bị nợ hoa hồng, cắt từng tầng văn phòng cho thuê lại "chật vật" tồn tại

Ô tô từng đưa đón khách xem đất "trông rất oách" nay được môi giới tận dụng chạy taxi, chủ sàn bị nợ hoa hồng, cắt từng tầng văn phòng cho thuê lại "chật vật" tồn tại Nổi bật

Người dân Hưng Yên đón tin vui: Chính thức chốt xây dựng 2 tuyến đường gần 27.600 tỷ đồng, có tuyến dài gần 30 km, đi qua 8 xã, phường nối ra đường ven biển

Người dân Hưng Yên đón tin vui: Chính thức chốt xây dựng 2 tuyến đường gần 27.600 tỷ đồng, có tuyến dài gần 30 km, đi qua 8 xã, phường nối ra đường ven biển Nổi bật

Vụ trồng dứa trên đại lộ nghìn tỷ: Cấm người dân ra vào!

Vụ trồng dứa trên đại lộ nghìn tỷ: Cấm người dân ra vào!

20:21 , 04/11/2026
‏Chọn căn hộ mặt biển để “bám rễ” Đà Nẵng, nhiều người không thất vọng với quyết định của mình‏

‏Chọn căn hộ mặt biển để “bám rễ” Đà Nẵng, nhiều người không thất vọng với quyết định của mình‏

19:30 , 04/11/2026
Chốt giá 3.790 căn hộ Thủ Thiêm, TP.HCM quy định 'sức khỏe' doanh nghiệp đấu giá

Chốt giá 3.790 căn hộ Thủ Thiêm, TP.HCM quy định 'sức khỏe' doanh nghiệp đấu giá

19:19 , 04/11/2026
Hà Nội chốt giá 5 tuyến metro dài 253km, chi phí tối đa 120 triệu USD/km

Hà Nội chốt giá 5 tuyến metro dài 253km, chi phí tối đa 120 triệu USD/km

16:25 , 04/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên