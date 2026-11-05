Trung Quốc chế tạo robot khổng lồ cao 4m, có thể nâng vật nặng 500kg

Robot cao 4m, nặng 1,2 tấn gây chú ý tại Trung Quốc

Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển robot hình người phục vụ công nghiệp, trong đó Neo1 là một trong những sản phẩm có kích thước đặc biệt nổi bật.

Được phát triển bởi NeodraDynamics, một công ty có trụ sở tại Bắc Kinh, Neo1 cao khoảng 4m, nặng 1,2 tấn và sở hữu 41 khớp chuyển động có thể điều khiển độc lập.

Cỗ máy lần đầu xuất hiện tại Hội nghị Robot thế giới ở Bắc Kinh, trước khi được giới thiệu cùng JD Industrial, bộ phận cung cấp vật tư công nghiệp của tập đoàn thương mại điện tử JD.com, tại Triển lãm Công nghiệp quốc tế Trung Quốc (CIIF) diễn ra ở Thượng Hải từ ngày 12 đến 16/10.

Theo nhà sản xuất, Neo1 được phát triển để phục vụ những công việc đòi hỏi sức mạnh lớn và tiềm ẩn nhiều rủi ro, chẳng hạn như lắp ráp thiết bị công nghiệp nặng, khai thác mỏ, cứu hộ và bảo trì cơ sở hạt nhân.

Điểm đáng chú ý nhất của robot nằm ở hệ thống truyền động kết hợp giữa thủy lực và điện. Trong tổng số 41 khớp chuyển động, có tới 39 khớp sử dụng bộ truyền động thủy lực cỡ nhỏ, trong khi hai khớp còn lại sử dụng động cơ điện để xoay phần cẳng tay.

Các bộ truyền động thủy lực hoạt động bằng cách sử dụng dầu chịu áp suất để đẩy piston, tương tự cơ chế vận hành của cánh tay máy xúc. Tuy nhiên, công nghệ này được thu nhỏ để phù hợp với cấu trúc cơ thể robot.

Mỗi bộ truyền động có trọng lượng khoảng 1kg nhưng tạo ra lực đẩy liên tục ở mức hàng tấn. Đây là lực mà bộ phận có thể duy trì trong quá trình vận hành, thay vì chỉ tạo ra trong những khoảnh khắc ngắn.

NeodraDynamics công bố Neo1 có tải trọng tối đa 500kg khi cả hai cánh tay phối hợp hoạt động. Con số này cho thấy robot được thiết kế để xử lý những nhiệm vụ nâng, giữ và di chuyển hàng hóa nặng trong môi trường công nghiệp.

Chưa thể tự đi lại, vẫn phải kết nối nguồn điện bằng dây cáp

Dù sở hữu kích thước và sức mạnh ấn tượng, Neo1 hiện vẫn chưa thể hoạt động độc lập tại các cơ sở công nghiệp.

Theo Cui Dalong, đại diện NeodraDynamics, chia sẻ với New Atlas, robot hiện được điều khiển từ xa thông qua một máy tính chạy chương trình thiết lập sẵn. Nguồn điện cũng được cung cấp trực tiếp bằng dây cáp kết nối với bên ngoài.

Nhà sản xuất dự kiến trang bị pin khi robot có thể tự di chuyển. Trong khi đó, khả năng vận hành tự động vẫn cần chờ một hệ thống trí tuệ nhân tạo đóng vai trò như bộ não điều khiển. Hệ thống này hiện vẫn đang trong quá trình huấn luyện.

Một điểm đáng chú ý khác là Neo1 chưa hoàn thiện khả năng đi lại bằng hai chân. Đại diện NeodraDynamics thừa nhận việc phát triển khả năng di chuyển bằng chân không phải ưu tiên đối với các ứng dụng công nghiệp.

Trên thực tế, công ty cũng không có kế hoạch đưa toàn bộ robot hình người này vào làm việc trực tiếp tại các nhà máy hay công trường. Thay vào đó, phương án được tính đến là tháo tách hoặc tích hợp hệ thống cánh tay chịu tải lớn lên một bệ di chuyển có bánh xe.

Cách tiếp cận này cho thấy nhà sản xuất ưu tiên khả năng thực hiện công việc hơn hình thức di chuyển giống con người. Trong môi trường công nghiệp, một hệ thống bánh xe có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển thiết bị mà không nhất thiết phải phát triển cơ chế giữ thăng bằng phức tạp như robot hai chân.

Trung Quốc còn có robot cơ giới GD01 giá 650.000 USD

Neo1 không phải dự án robot khổng lồ duy nhất tại Trung Quốc.

Trước đó, ngày 12/5, Wang Xingxing, nhà sáng lập Unitree Robotics, từng trực tiếp ngồi vào khoang ngực của GD01, mẫu robot cơ giới có người lái mà công ty tuyên bố là sản phẩm đầu tiên thuộc loại này được sản xuất hàng loạt trên thế giới.

Trong màn trình diễn, Wang điều khiển cỗ máy cao 2,98m bước về phía trước và tung cú đấm xuyên qua một bức tường xây bằng gạch bê tông.

GD01 nặng khoảng 500kg, có giá khởi điểm 650.000 USD. Robot có thể đứng bằng hai chân giống con người hoặc chuyển sang tư thế bốn chân. Cách vận hành thứ hai giúp hạ thấp trọng tâm, tăng độ ổn định khi di chuyển trên những địa hình không bằng phẳng.

So với GD01, Neo1 có kích thước lớn hơn đáng kể và được định hướng theo hướng ứng dụng công nghiệp, thay vì tập trung vào khả năng điều khiển trực tiếp từ bên trong.

Trung Quốc tăng tốc trong cuộc đua robot hình người

Những cỗ máy như Neo1 và GD01 chỉ là một phần trong chiến lược tự động hóa công nghiệp quy mô lớn mà Trung Quốc đang theo đuổi.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Omdia, các doanh nghiệp Trung Quốc chiếm gần 90% doanh số robot hình người toàn cầu trong năm 2025.

Riêng Unitree Robotics cho biết đã bàn giao hơn 5.500 robot hình người cho khách hàng cuối trong năm này. Tuy nhiên, số liệu của Omdia đưa ra thấp hơn, với khoảng 4.200 sản phẩm, xếp sau AgiBot với 5.168 chiếc. Trong khi đó, Tesla chỉ đạt khoảng 150 robot Optimus.

Những con số này cho thấy các doanh nghiệp Trung Quốc đang có sự hiện diện đáng kể trong thị trường robot hình người, từ những mẫu máy phục vụ trình diễn đến các sản phẩm hướng tới ứng dụng thực tế.

Đối với Neo1, NeodraDynamics hiện đang giới thiệu sản phẩm cho các cảng biển, nơi robot có thể đảm nhận nhiệm vụ nâng hàng hóa nặng và mở cửa container. Công ty cũng hướng đến những môi trường làm việc có mức độ nguy hiểm cao như giàn khoan dầu khí ngoài khơi, cơ sở tiếp nhiên liệu hạt nhân và công trình xây dựng tháp truyền tải điện.

Dù vậy, Neo1 hiện vẫn chỉ là một mẫu robot trình diễn, chưa chứng minh được khả năng hoạt động bền bỉ trong môi trường công nghiệp thực tế. Việc hoàn thiện hệ thống pin, khả năng di chuyển và trí tuệ nhân tạo sẽ là những bước quan trọng trước khi cỗ máy có thể thực sự đảm nhận các nhiệm vụ được kỳ vọng.

Với kích thước khổng lồ và khả năng nâng vật nặng 500kg, Neo1 cho thấy hướng phát triển mới của robot công nghiệp Trung Quốc. Thay vì chỉ tập trung chế tạo những cỗ máy nhỏ gọn có thể bắt chước chuyển động của con người, các nhà sản xuất đang hướng đến những robot có sức mạnh vượt xa khả năng thể chất thông thường, nhằm xử lý những công việc nặng nhọc và nguy hiểm.