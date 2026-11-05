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Phát hiện cựu giáo viên tiểu học sở hữu khối tài sản hơn 64 nghìn tỷ đồng

| | Tài chính quốc tế

Phát hiện cựu giáo viên tiểu học sở hữu khối tài sản hơn 64 nghìn tỷ đồng

Forbes ước tính tài sản ròng của người đàn ông này đạt khoảng 2,5 tỷ USD (64,2 nghìn tỷ VNĐ) tính đến 4/11, dựa trên tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp.

Một cựu giáo viên tiểu học đã gia nhập nhóm "tỷ phú giấy" tại Trung Quốc sau khi cổ phiếu công ty chuyên sản xuất băng keo và các sản phẩm kết dính của ông tăng vọt trong phiên chào sàn, theo Forbes.

Michael Mai, Chủ tịch kiêm CEO Crown New Materials Technology, trở thành tỷ phú vào thứ Ba (3/11) khi công ty chuyên sản xuất vật liệu kết dính cho các thương hiệu lớn như Tesla và Apple chính thức niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến.

Theo dữ liệu từ sở giao dịch, cổ phiếu Crown có thời điểm tăng tới 787%, từ mức giá chào bán 16,98 nhân dân tệ (2,55 USD) lên 150,58 nhân dân tệ (22,57 USD) mỗi cổ phiếu.

Forbes ước tính tài sản ròng của Mai đạt khoảng 2,5 tỷ USD (64,2 nghìn tỷ VNĐ) tính đến 4/11, dựa trên tỷ lệ sở hữu của ông tại doanh nghiệp. Người đàn ông 62 tuổi này mang quốc tịch Australia và là thường trú nhân Hồng Kông. Trước khi thành lập công ty vào năm 2000, ông từng là giáo viên tiểu học tại thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, nơi đặt trụ sở Crown.

Em gái ông, Mai Huixia, 64 tuổi, hiện là Phó Chủ tịch công ty, cũng gia nhập hàng ngũ tỷ phú với khối tài sản ước tính 2 tỷ USD, theo Forbes.

Sau đà tăng mạnh trong phiên đầu tiên, cổ phiếu Crown điều chỉnh về khoảng 77 nhân dân tệ (12 USD) trong sáng 4/11. Trước biến động này, công ty đã ra thông báo kêu gọi nhà đầu tư "đầu tư một cách lý trí".

Crown hiện vận hành 4 nhà máy tại Trung Quốc và một nhà máy tại Việt Nam. Theo website doanh nghiệp, công ty chuyên sản xuất các vật liệu kết dính dùng để liên kết linh kiện trong nhiều sản phẩm, từ nóc xe đến chất bán dẫn trong điện thoại thông minh.

Đà tăng của cổ phiếu Crown diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Trung Quốc chịu sức ép trong những tháng gần đây do tiêu dùng yếu và lo ngại bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể vỡ. Kể từ khi đạt đỉnh hồi tháng 6, một số chỉ số chứng khoán chủ chốt của nước này đã giảm hơn 20%, bước vào thị trường giá xuống.

Hai tuần trước, Bắc Kinh đã bơm 19 tỷ USD vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF). Đây là đợt can thiệp lớn nhất kể từ đầu năm 2025, thời điểm các biện pháp áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chao đảo thị trường toàn cầu.



Y Vân

Việt Nam hàng ngày

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