Quốc gia tuyệt vời nhất thế giới: Kỷ lục 174.000 người thất nghiệp, lạm phát cao, lương tăng siêu chậm, 75.000 người chán ngán rời đất nước chỉ trong một năm

Tỷ lệ thất nghiệp của New Zealand tăng lên mức cao nhất trong 11 năm vào quý 3/2026. Điều này cho thấy rõ áp lực kinh tế và lạm phát đang chi phối chiến dịch tranh cử của đất nước và làm gia tăng thách thức đối với Thủ tướng Christopher Luxon, người đang nỗ lực muốn giành chiến thắng thêm một nhiệm kỳ nữa.

Theo số liệu do Cơ quan Thống kê New Zealand công bố ngày 4/11, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 5,7% trong quý 3, mức cao nhất kể từ năm 2015, so với 5,5% trong quý trước. Tỷ lệ người có việc làm giảm 0,1% so với quý trước.

Cụ thể, số người New Zealand có việc làm đã giảm khoảng 4.000 người so với quý 2 năm nay, mặc dù dân số trong độ tuổi lao động tăng 13.000 người. Trong khi số người thất nghiệp tăng khoảng 3.000 người lên tổng cộng 174.000 người vào quý 3.

Bộ trưởng Tài chính kiêm nghị sĩ Đảng Quốc gia Nicola Willis cho biết dữ liệu phản ánh tác động của sự bất ổn đối với nền kinh tế và nhấn mạnh cần bám sát kế hoạch hiện tại của chính phủ.

Tăng trưởng tiền lương cũng chậm lại, bổ sung dấu hiệu nền kinh tế đang mất đà. Chỉ số chi phí lao động khu vực tư nhân, không bao gồm tiền làm thêm giờ, tăng 0,4% trong quý 3, chậm hơn so với mức tăng 0,7% trong quý 2. Tăng trưởng tiền lương hàng năm giảm xuống 2% từ mức 2,1% trong quý 2.

Những số liệu này có thể làm giảm áp lực lên ngân hàng trung ương (NHTW) trong việc tăng lãi suất trở lại, sau khi bất ngờ giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 2,75%. NHTW cho biết họ cần thời gian để đánh giá tác động của 2 lần tăng lãi suất trước đó, dù phát tín hiệu rằng vẫn có khả năng tăng lãi suất thêm.

Các nhà kinh tế của Kiwibank cho biết quyết định giữ nguyên lãi suất ngày càng trở nên hợp lý hơn khi thị trường lao động suy yếu.

New Zealand luôn được bình chọn vào top các quốc gia đáng sống và có chất lượng sống tốt nhất thế giới. Năm 2025, New Zealand được vinh danh là quốc gia tốt nhất thế giới trong hệ thống Giải thưởng Du lịch của The Telegraph.

Làn sóng di cư "khó đảo ngược"

Kinh tế khó khăn, lạm phát gia tăng, tỷ lệ thất nghiệp cao và khó khăn ngày càng tăng trong việc trang trải cuộc sống đang đẩy số lượng người New Zealand di cư sang nước láng giềng Australia lên mức kỷ lục, đặc biệt là sinh viên và người trẻ.

Quý 3, lạm phát tại New Zealand đạt 3,7%, thấp hơn mức dự báo là 3,7% nhưng vẫn cao hơn mức cao nhất trong phạm vi mục tiêu 1-3% của NHTW.

Năm ngoái, gần 75.000 người đã rời New Zealand, và 58% trong số họ đến Australia.

Khoảng cách kinh tế giữa 2 quốc gia thể hiện rõ qua chỉ số GDP bình quân đầu người. Tại Australia, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 64.400 USD, so với khoảng 48.000 USD ở New Zealand. Những khác biệt này đang thúc đẩy làn sóng di cư liên tục, thường theo kiểu dây chuyền, với một thành viên trong gia đình di cư trước và những người khác nhanh chóng theo sau.

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