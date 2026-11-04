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Ông Trump chúc mừng đảng Dân chủ giành lưỡng viện quốc hội, cam kết hợp tác

| | Tài chính quốc tế

Theo Tổng thống Donald Trump, đảng Dân chủ đã làm "tốt công việc" và khẳng định thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ không phải là "đòn giáng mạnh" vào ông.

Sau khi đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện, Tổng thống Mỹ Doanld Trump cho rằng đảng Dân chủ “đã làm tốt công việc” và đổ lỗi cho ứng cử viên của đảng Cộng hòa về những thất bại. “Tôi nghĩ đảng Dân chủ đã làm tốt. Thật sự là vậy. Tôi nghĩ họ làm rất tốt. Họ chiến đấu hết mình. Họ đã chống lại tôi từ lâu rồi. Cuộc chiến này kéo dài rất lâu”, ông Trump nói với Fox News.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, chính quyền của ông không thể hợp tác với đảng Dân chủ trong mọi vấn đề, nhưng khẳng định ông “có thể hợp tác với họ về vấn đề nhập cư”. “Ý tôi là, chúng ta có thể hợp tác với họ về vấn đề nhập cư. Tôi nghĩ nhập cư là một vấn đề lớn. Tôi luôn cảm thấy chúng ta nên có khả năng hợp tác về vấn đề nhập cư” , ông Trump cho hay.

Ông Trump vận động bầu cử ở Lubbock, Texas ngày 27/10. (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump cũng cho biết ông không xem những thất bại của đảng Cộng hoà trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là sự chỉ trích đối với nhiệm kỳ Tổng thống của ông.

“Tôi không xem đó là một đòn giáng vào mình. Chúng ta có 2 năm tuyệt vời nhất trong lịch sử nhiệm kỳ Tổng thống về kinh tế, về tất cả những việc chúng ta đã làm”, ông Trump khẳng định.

Khi được hỏi thông điệp cuối cùng của ông gửi đến người dân Mỹ là gì, Tổng thống Trump đã gửi lời chúc mừng đến đảng Dân chủ. “Tôi xin chúc mừng đảng Dân chủ. Họ làm rất tốt. Họ chờ đợi điều này suốt 11 năm và cuối cùng họ đạt được”, ông Trump nói.

Tương tự, Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand của bang New York từng tỏ ra tự tin trước cuộc bầu cử, nhưng sau khi kết quả tại Thương viện công bố bà vẫn bất ngờ. “Làn sóng xanh lớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Thật không thể tin được” , bà Gillibrand nói với AP.

Bên cạnh những chiến thắng, bà còn khen ngợi các ứng cử viên vì đề cập đến những vấn đề mà cử tri rất quan tâm như chi phí nhà ở, chi phí nhiên liệu, chi phí y tế.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cho biết đảng Cộng hòa có một “đội ngũ ứng cử viên tiềm năng” trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2028, dù ông cho rằng “còn hơi sớm” để xác định chính xác ai có thể nằm trong đội ngũ đó.

Khi được phóng viên hỏi ứng viên Dân chủ nào sẽ là đối thủ đáng gờm nhất trong cuộc bầu cử năm 2028, ông Trump nói ông biết “một số” người nhưng không “muốn đưa họ vào cuộc chơi”. Nhà lãnh đạo Mỹ vẫn giữ nguyên lập trường sự ủng hộ của ông có thể mang tính quyết định trong việc ai sẽ trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa.

Theo Kông Anh/VTC News

VTC News

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