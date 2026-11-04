Người phụ nữ câu được con cá tầm khổng lồ dài 3,45 mét trên sông

Một chuyến đi câu tại Canada đã mang đến cho Katharine Eckert, một phụ nữ đến từ Maplewood (Mỹ), trải nghiệm khó quên khi bắt được con cá tầm trắng dài 11 feet 4 inches (khoảng 3,45 mét).

Những người hướng dẫn câu cá cho rằng đây có thể là kỷ lục thế giới về con cá nước ngọt lớn nhất mà một nữ cần thủ câu được và thả trở lại tự nhiên.

Eckert bắt được con cá khổng lồ vào sáng 30/6 trên sông Fraser, gần Chilliwack, British Columbia, Canada.

Mới đây, công ty cung cấp dịch vụ hướng dẫn câu cá Sturgeon Slayers đã chia sẻ loạt ảnh và video ghi lại trải nghiệm của Eckert, trong đó có những khoảnh khắc cho thấy kích thước khổng lồ của con cá và nỗ lực đưa nó lên bờ.

Ảnh: Sturgeon Slayers

Theo Sturgeon Slayers, con cá dài khoảng 3,45 m, ước tính nặng từ 499 đến 544 kg. Theo các dữ liệu hiện có về hoạt động câu cá tầm, công ty này cho rằng đây có thể là kỷ lục thế giới dành cho nữ cần thủ, mặc dù kỷ lục vẫn chưa được xác nhận bởi một tổ chức độc lập.

Eckert chia sẻ với FOX 2 rằng đây là trải nghiệm câu cá chưa từng có trong đời. "Tôi nhớ mình đã nghĩ, "trời ơi, việc này thật sự rất khó", cô kể.

"Khi chúng tôi kéo con cá đến gần thuyền và thấy nó nhô lên khỏi mặt nước, tôi nhận ra mình đang đối diện với một điều phi thường. Tôi vừa choáng ngợp, vừa biết ơn vì có được trải nghiệm này", Eckert nói thêm.

Ảnh: Sturgeon Slayers

Với Eckert, chuyến đi là kết quả của niềm đam mê được nuôi dưỡng suốt nhiều năm, dù cô không ngờ mình lại có thể bắt được con cá lớn đến vậy.

Cô lớn lên cùng những chuyến câu cá với cha, chủ yếu là cá trê và cá vược, nhưng chưa từng thử sức với những loài cá có kích thước lớn như cá tầm.

Trong chuyến đi cùng bạn trai Justin và Kevin Estrada, người sáng lập Sturgeon Slayers, Eckert chỉ thực sự cảm nhận được kích thước khổng lồ của con cá khi xuống nước đứng cạnh nó.

"Những bức ảnh không thể diễn tả hết được. Được tận mắt chứng kiến một sinh vật lớn đến vậy là điều tôi sẽ không bao giờ quên", cô chia sẻ.

Ngoài kích thước ấn tượng, chuyến câu còn mang ý nghĩa bảo tồn và nghiên cứu. Con cá tầm được gắn thẻ trước khi thả trở lại sông. Việc này giúp các nhà nghiên cứu theo dõi loài cá, tìm hiểu quần thể và hỗ trợ bảo vệ môi trường sống của chúng.

Eckert cho biết cô rất vui khi con cá được đo đạc và gắn thẻ, bởi dữ liệu thu thập được sẽ góp phần bảo vệ loài cá này và hệ sinh thái.