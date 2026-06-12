Phát hiện địa điểm bí mật nơi gần 500 con cá voi "an nghỉ"

Theo Live Science, một nghĩa địa cá voi cực lớn vừa được phát hiện ở đáy Ấn Độ Dương, trải dài hơn 1.200 km và có độ sâu 4.200-7.000 m so với mực nước biển.

Được đặt tên là "nghĩa trang Vùng Diamantina", vùng đáy biển này là nơi hàng trăm, thậm chí có thể là hàng ngàn con cá voi đã an nghỉ.

Nghĩa địa cá voi khổng lồ ở đáy Ấn Độ Dương - Ảnh: NATURE

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature, giáo sư - tiến sĩ Xiaotong Peng từ Viện Khoa học và Kỹ thuật biển sâu (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc) và các cộng sự đã sử dụng tàu ngầm Fendouzhe để thám hiểm đáy biển ở Vùng Diamantina, một khu vực có nhiều dãy núi ngầm và vết nứt ở phía Đông Nam Ấn Độ Dương.

32 cuộc chuyến đã giúp xác định được tổng cộng 476 hóa thạch cá voi - có những cái niên đại lên đến 5 triệu năm - và 5 xác cá voi chết gần đây.

Xác lớn nhất là bộ xương dài 5 m của một con cá voi minke Nam Cực (Balaenoptera bonaerensis).

Năm xác cá voi mới chế được bao phủ bởi vi khuẩn sống không cần ánh sáng hoặc oxy và phân hủy dầu trong xương cá voi, tạo ra hydro sunfua.

Vị trí của nghĩa địa cá voi được đánh dấu trên bản đồ - Ảnh: NATURE

Nguồn năng lượng hóa học này cho phép cái xác trở thành nơi trú ngụ của nhiều quần thể sinh vật đa dạng như sứa, sao biển đuôi rắn, giun Osedax ăn xương và động vật thân mềm hai mảnh vỏ, với mật độ lên tới 2.840 cá thể trên mỗi mét vuông.

Vì vậy, ngoài các hóa thạch cá voi, các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy vô số hóa thạch các sinh vật biển khác trong "nghĩa địa cá voi" bí ẩn này, phần lớn đều là loài bí ẩn đối với khoa học.

Giáo sư Peng và các đồng nghiệp đã thu hồi được 43 hóa thạch và xác định niên đại của 33 trong số đó dựa trên tỉ lệ các đồng vị stronti hiện diện, cho thấy chúng gồm các loài cá voi tấm sừng, cá voi lưng gù, cá voi mỏ...

Hóa thạch cổ nhất thuộc về một loài cá voi mỏ đã tuyệt chủng thuộc chi Pterocetus, có niên đại khoảng 5,3 triệu năm trước, vào đầu kỷ Pliocene. Một hóa thạch khác đại diện cho một loài mới, được các tác giả đặt tên là Pterocetus diamantina.

Các tác giả đã quan sát thấy nhiều mực và cá trong các lần lặn ở Vùng Diamantina, điều này cho thấy khu vực này là nơi kiếm ăn lý tưởng ở vùng nước sâu cho cá voi.

Điều này lý giải vì sao có nhiều con cá voi chọn nơi đây để an nghỉ đến thế: Đơn giản là chúng đã dành phần lớn cuộc đời ở khu vực này.

Ngoài ra, giáo sư Peng cho rằng một số con cá voi mỏ - loại phổ biến nhất trong nghĩa địa - đã gặp nạn khi đuổi theo con mồi ở độ sâu dưới mức lặn tối đa mà chúng thường quan sát được, là 3.000 m, dẫn đến tử vong do xẹp phổi hoặc giảm áp suất. Nói cách khác, khu vực này không chỉ là nghĩa địa, mà còn là một chiếc bẫy tử thần.