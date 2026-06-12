Phát minh như khoa học viễn tưởng của Trung Quốc thành sự thật, vượt mặt cả Elon Musk, hàng tỷ người trên thế giới sắp được hưởng lợi

Thiết bị có tên NEO đã được Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc cấp phép và chuẩn bị bước vào giai đoạn sản xuất thương mại. NEO do công ty công nghệ Neuracle Technology có trụ sở tại Thượng Hải phát triển cùng các nhà nghiên cứu của Đại học Thanh Hoa.

Đáng chú ý, sản phẩm này được thương mại hóa trước cả Neuralink, công ty giao diện não - máy tính của tỷ phú Elon Musk. Hiện Neuralink vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, dù đã bắt đầu thử nghiệm trên người từ năm 2024.

Thành công của NEO cho thấy lựa chọn kỹ thuật có thể ảnh hưởng đáng kể đến quá trình cấp phép.

Trong khi thiết bị N1 của Neuralink sử dụng các điện cực siêu mỏng được robot phẫu thuật cấy trực tiếp vào vỏ não, NEO áp dụng phương pháp ít xâm lấn hơn. Các cảm biến của thiết bị được đặt trên màng cứng, lớp màng bảo vệ bao quanh não bộ, thay vì xuyên sâu vào mô não.

Theo các chuyên gia, thiết kế này nhiều khả năng đã giúp NEO được phê duyệt nhanh hơn nhờ giảm thiểu nguy cơ chảy máu, phản ứng miễn dịch, tổn thương mô và sẹo lâu dài.

Đổi lại, thiết bị chỉ thu nhận được tín hiệu sóng não tổng quát hơn thay vì các tín hiệu thần kinh chi tiết đến từng tế bào như những hệ thống cấy ghép xâm lấn sâu hơn.

Trong giai đoạn hiện nay, NEO chủ yếu phục vụ mục đích phục hồi chức năng y tế. Trong các thử nghiệm lâm sàng, những bệnh nhân bị liệt đã sử dụng thiết bị để điều khiển găng tay robot. Nhờ đó, họ có thể thực hiện các hoạt động thường ngày như cầm nắm đồ vật, ăn uống và sinh hoạt độc lập.

Công nghệ này được kỳ vọng hỗ trợ nhóm bệnh nhân mắc các rối loạn thần kinh và vận động, một nhóm có tới hàng tỷ người trên toàn thế giới.

Việc Trung Quốc cấp phép thương mại cho NEO diễn ra trong bối cảnh các chính phủ và doanh nghiệp công nghệ đang đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực giao diện não - máy tính. Nhiều dự báo cho rằng ngành này có thể phát triển thành thị trường trị giá hàng tỷ USD trong thập kỷ tới.

Các nhà khoa học tin rằng công nghệ giao diện não - máy tính có thể giúp khôi phục khả năng vận động, giao tiếp và cảm nhận giác quan cho những người khuyết tật trong tương lai.

Xa hơn lĩnh vực y tế, công nghệ này còn mở ra nhiều khả năng mới như cho phép con người tương tác trực tiếp với máy tính, giao tiếp bằng suy nghĩ.

Chính những triển vọng đó đã thu hút dòng vốn đầu tư mạnh mẽ từ các tập đoàn công nghệ tại Thung lũng Silicon cũng như các chương trình nghiên cứu được chính phủ hậu thuẫn trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, cùng với cơ hội là không ít lo ngại. Các chuyên gia về quyền riêng tư và an ninh mạng cảnh báo rằng giao diện não - máy tính có thể tạo ra những rủi ro chưa từng có. Khác với điện thoại thông minh hay thiết bị đeo thông minh, các bộ cấy ghép thần kinh xử lý trực tiếp tín hiệu phát ra từ não bộ.

Điều này làm dấy lên những câu hỏi về bảo mật dữ liệu, nguy cơ giám sát và khả năng lạm dụng các thông tin nhận thức mang tính cá nhân cao.

Khi công nghệ giao diện não - máy tính bước ra khỏi phòng thí nghiệm để tiến tới thương mại hóa, các cơ quan quản lý sẽ phải đối mặt với bài toán cân bằng giữa lợi ích y học với những vấn đề liên quan đến quyền riêng tư, an ninh dữ liệu và việc bảo vệ chính hoạt động nhận thức của con người.

Theo Wonderful Engineering