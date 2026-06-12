Iran lên tiếng về thỏa thuận cuối cùng với Mỹ

Theo đó, trả lời truyền thông Iran hôm 11/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei mô tả những thông tin gần đây về thoả thuận hoà bình Mỹ - Iran là "suy đoán", đồng thời nói thêm rằng "các cơ quan chức năng có liên quan phải xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết của văn bản".

“Văn bản gần như đã được hoàn thiện ở những phần chính. Vấn đề là lập trường mâu thuẫn của Mỹ luôn gây ra sự xáo trộn và gián đoạn trong quá trình này”, ông Baghaei nói, nhấn mạnh rằng Iran sẽ không thỏa hiệp về “giới hạn đỏ” của mình.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran)

Những phát biểu này được đưa ra sau khi ông Trump mới đây nói rằng một thỏa thuận có thể được ký kết ngay trong cuối tuần này, nhiều khả năng là ở châu Âu, đồng thời nhấn mạnh Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã chấp thuận các điều khoản.

Tổng thống Trump cho biết ông đã hủy các cuộc tấn công "đã lên kế hoạch" vào Iran sau 2 ngày liên tiếp bị ném bom, đánh dấu sự leo thang lớn nhất kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn được công bố vào tháng 4.

Theo truyền thông, thỏa thuận giữa Mỹ và Iran được các nhà đàm phán thảo luận bao gồm việc gia hạn lệnh ngừng bắn, mở lại eo biển Hormuz và vạch ra khuôn khổ cho các cuộc đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân của Iran. Tehran nhiều lần bác bỏ yêu cầu của ông Trump về việc giao nộp kho uranium làm giàu và khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn vì mục đích hòa bình.

Việc nối lại các cuộc không kích ở Trung Đông trong tuần này khiến giá dầu toàn cầu tăng mạnh, trong khi Mỹ tiếp tục phải vật lộn với lạm phát cao. Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố trong những tuần gần đây rằng nhóm của ông sắp đạt được thỏa thuận với Iran, song không có bước đột phá trên thực tế.

Trưởng đoàn đàm phán của Iran - Mohammad Bagher Ghalibaf, cảnh báo “các chiến lược sai lầm và những quyết định bốc đồng” của Washington đang tạo ra “một vũng lầy không hồi kết” trong khu vực.