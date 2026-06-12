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Tổng thống Trump bất ngờ công khai chiến dịch mật của Mỹ ở eo Hormuz, khẳng định "Iran không hề hay biết"

| | Tài chính quốc tế

Tuy nhiên, NYT cho rằng tiết lộ của ông Trump khó có thể coi là thông tin mới đối với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/6 đã tiết lộ trên sóng truyền hình trực tiếp một cách đầy kịch tính về chiến dịch mật của Mỹ liên quan đến việc qua mặt Iran vận chuyển hàng triệu thùng dầu. 

Chia sẻ với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho biết: "Bây giờ tôi có thể nói ra được rồi. Một điều mà các bạn chưa biết".

“Các bạn có biết chúng ta đã vận chuyển hàng triệu thùng dầu ra ngoài không? Không ai biết cả. Các bạn biết ai không biết chuyện này không? Iran — cho đến ngay lúc này”.

“Đêm hôm nọ, chúng ta đã đưa 22 con tàu ra ngoài lúc muộn, không hề bật đèn. Không có bất kỳ radar nào, vì chúng ta đã phá hủy sạch sành sanh hệ thống đó rồi”, ông Trump tiếp tục.

New York Times (NYT) dẫn nguồn tin quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết, tiết lộ có vẻ đầy kịch tính của ông Trump là chiến dịch liên quan tới việc dẫn dắt tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

Theo NYT, mặc dù chiến dịch này được thực hiện khá bí mật (các tàu do Mỹ dẫn đường đã tắt bộ phát đáp để tránh bị phát hiện khi băng qua tuyến đường thủy hẹp) nhưng khó có thể coi đây là thông tin mới đối với Iran.

Cuối tháng trước, NYT cũng đã đưa tin về chiến dịch này của Mỹ, cho biết Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã hộ tống khoảng 70 tàu thương mại đi qua eo biển.

Số lượng tàu được dẫn dắt qua eo biển hiện đã lên tới hơn 200 chiếc trong hơn một tháng qua, quan chức quân sự trên cho hay. Trước xung đột, lưu lượng giao thông qua tuyến đường thủy này thường là khoảng 3.000 tàu mỗi tháng.

Phía Mỹ từ chối tiết lộ loại tàu nào đang đi qua eo biển một cách bí mật và lộ trình mà họ đã thực hiện, nhưng một quan chức chỉ ra rằng có ít nhất một lộ trình không gần bờ biển Iran.

Các nhà phân tích vận tải biển cho rằng các chuyến đi do Mỹ dẫn đường có vẻ đi theo các lộ trình gần Oman hơn.

Cuối ngày 10/6, ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng “chiến dịch bí mật” mà ông ủy quyền vào tháng trước đã giúp hơn 100 triệu thùng dầu tiếp cận được thị trường. 

Theo Thi Anh

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
donald trump

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