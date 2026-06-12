Không tin nổi! Ukraine chao đảo dữ dội, ông Putin tung đòn vì Cheboksary – Lộ diện lực lượng lần đầu tham chiến

Không tin nổi! Ukraine rung chuyển dữ dội

Đài TST (Nga) đưa tin, Ukraine đã hứng chịu một đợt tấn công quy mô lớn trong đêm 10/6. Theo các nguồn tin thân Nga, ít nhất 52 đợt tập kích đã được ghi nhận trên lãnh thổ Ukraine, trải rộng tại 8 tỉnh thành khác nhau.

"Thật không thể tin nổi! Ukraine đã chao đảo dữ dội. Ông Putin tung lời đáp trả vụ Cheboksary" – TST bình luận.

Ông Sergey Lebedev, điều phối viên mạng lưới ngầm thân Nga tại Nikolayev, cho biết các đòn đánh tập trung vào cơ sở hạ tầng quân sự, hậu cần và các tuyến vận chuyển lực lượng dự bị của Ukraine.

Theo các thông tin được phía Nga công bố, tỉnh Sumy là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Những mục tiêu bị tập kích được cho là gồm các trung tâm hậu cần gần biên giới, sở chỉ huy, kho đạn và các tuyến điều chuyển quân tiếp viện.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, tại Odessa, các vụ nổ được ghi nhận gần khu vực cảng biển, nhà ga trung chuyển hàng hóa và các cơ sở phục vụ hậu cần ven biển. Đây là những đầu mối được cho là có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận chuyển quân sự và tiếp tế của Ukraine.

Tại Zaporizhia, các đòn đánh nhằm vào cơ sở công nghiệp và những đầu mối vận tải. Nikolayev ghi nhận thiệt hại tại hạ tầng cảng biển và các khu vực ven biển. Kharkov cũng xuất hiện hàng loạt vụ nổ tại các mục tiêu công nghiệp và hậu cần.

Theo ông Lebedev, điều đáng chú ý là Nga hiện không còn sử dụng chiến thuật tung ra một đợt tập kích quy mô lớn duy nhất như trước đây. Thay vào đó, Moscow đang chuyển sang mô hình tấn công nhiều tầng, nhiều đợt liên tiếp, kéo dài trong nhiều giờ.

Theo nhận định của ông, cách đánh này buộc các cơ quan quân sự Ukraine phải liên tục phân tán nguồn lực để đối phó. Công tác khắc phục hậu quả, trinh sát, sửa chữa cơ sở hạ tầng và điều chuyển lực lượng dự bị đều bị đặt trong trạng thái quá tải.

"Mỗi đợt tấn công mới lại khiến phía Ukraine phải điều chỉnh kế hoạch. Họ chưa kịp xử lý hậu quả của đợt trước thì đợt tiếp theo đã xuất hiện" - ông Lebedev nhận định.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Ông Putin gửi "lời đáp trả" vụ Cheboksary

Loạt cuộc tập kích trên diễn ra trong bối cảnh Nga vừa trải qua một trong những đợt tấn công bằng UAV lớn nhất kể từ đầu năm.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong đêm 10/6, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 326 UAV của Ukraine cùng một số tên lửa nhằm vào nhiều khu vực khác nhau trên lãnh thổ Nga.

Tại thành phố Cheboksary, nơi trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Nga, một vụ tập kích đã khiến 3 dân thường bị thương. Một số cơ sở dân sự và hạ tầng cũng được cho là bị ảnh hưởng.

Ở Sevastopol, phía Nga cáo buộc Ukraine đã tấn công tòa nhà trưng bày bức tranh toàn cảnh nổi tiếng "Phòng thủ Sevastopol 1854–1855". Theo các nguồn tin địa phương, công trình này bị hư hại nghiêm trọng sau vụ tập kích.

Ngoài các mục tiêu kể trên, Nga cũng cho biết một số cơ sở công nghiệp và nhà máy tại nhiều địa phương đã trở thành mục tiêu của UAV Ukraine.

Sau các diễn biến này, Đại tá hải quân Vasily Dandykin tuyên bố Moscow sẽ không để các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga diễn ra mà không có phản ứng tương xứng.

"Quân đội Nga sẽ tiêu diệt tất cả những người liên quan tới các cuộc tấn công này. Các đòn đánh sẽ nhằm vào đường hầm, cầu, nút giao đường sắt và những cơ sở phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine" - ông Dandykin tuyên bố.

Theo các nhà quan sát quân sự Nga, loạt vụ nổ diễn ra trên khắp Ukraine trong đêm 10/6 chính là tín hiệu cho thấy Moscow đã bắt đầu triển khai các biện pháp đáp trả.

Một số chuyên gia cho rằng đây có thể mới chỉ là giai đoạn đầu của chiến dịch. Những mục tiêu được lựa chọn chủ yếu liên quan tới hoạt động hậu cần, vận tải và điều chuyển lực lượng, thay vì tập trung vào một khu vực duy nhất.

Nếu xu hướng này tiếp tục, Ukraine có thể phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong việc duy trì dòng tiếp tế cho các mặt trận đang giao tranh ác liệt.

Nga lần đầu tiên triển khai lực lượng dự bị chiến lược. Ảnh: NBC News

Một lực lượng lần đầu tiên tham chiến

Trong khi các cuộc tập kích tầm xa liên tiếp diễn ra, tình hình trên chiến trường cũng xuất hiện một diễn biến đáng chú ý khác.

Theo nhà quan sát quân sự Yuri Podolyaka, quân đội Nga đã lần đầu tiên đưa lực lượng dự bị chiến lược vào chiến đấu trong bối cảnh nhiều hướng tiến công đang được đẩy nhanh cùng lúc.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới quan sát bởi lực lượng dự bị chiến lược thường chỉ được sử dụng trong những giai đoạn được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng đối với cục diện chiến trường.

Tại hướng Sumy, các nguồn tin Nga cho biết giao tranh vẫn diễn ra quyết liệt tại nhiều khu vực nằm sát biên giới. Quân đội Nga được cho là đang cố gắng mở rộng khu vực kiểm soát và gây áp lực lên các tuyến phòng thủ của Ukraine.

Ở mặt trận Kharkov, lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng hoạt động trên khu vực Volchansk. Một số báo cáo từ phía Nga cho rằng các đơn vị tấn công đã tiến thêm tại nhiều khu vực và đang tìm cách mở rộng bàn đạp cho các chiến dịch tiếp theo.

Đáng chú ý hơn cả là tình hình tại hướng Kupyansk.

Theo các nguồn tin thân Nga, lực lượng Ukraine tại khu vực này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt bộ binh sau thời gian dài giao tranh liên tục. Một số nhà quan sát cho rằng đây là nguyên nhân khiến Kiev gặp khó khăn trong việc tổ chức các đợt phản công quy mô lớn như trước.

Ông Podolyaka nhận định rằng nhiều đơn vị Ukraine hiện phải duy trì phòng ngự trên tuyến mặt trận dài trong khi nguồn lực dự bị ngày càng hạn chế.

Các báo cáo từ phía Nga thậm chí cho rằng việc điều chuyển quân tăng viện tới khu vực Kupyansk đang gặp nhiều khó khăn do các tuyến tiếp vận liên tục bị uy hiếp.

Trong khi đó, tại Zaporizhia, quân đội Nga tiếp tục gia tăng áp lực lên khu vực Orekhov - một trong những cứ điểm phòng thủ quan trọng của Ukraine trên hướng này.

Ở khu vực Konstantinovka, các nguồn tin Nga cũng ghi nhận giao tranh diễn ra với cường độ cao. Một số nhà quan sát nhận định các hoạt động tấn công đang được mở rộng trên nhiều hướng cùng lúc nhằm buộc Ukraine phải phân tán lực lượng dự bị.

Theo đánh giá của giới quân sự Nga, việc lực lượng dự bị chiến lược lần đầu tiên được tung vào chiến đấu cho thấy Moscow đang muốn gia tăng sức ép đồng thời trên nhiều mặt trận.

Dù chưa thể xác định chính xác tác động của động thái này tới cục diện chiến trường trong thời gian tới, nhưng giới quan sát cho rằng đây là một trong những diễn biến đáng chú ý nhất xuất hiện trong những ngày gần đây.