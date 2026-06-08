Sau loạt đòn tập kích xuyên sâu, ông Putin thừa nhận Ukraine ngang sức, báo động thách thức mới với Nga

Tổng thống Putin thừa nhận

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg lần thứ 29 được tổ chức tại St. Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga, từ ngày 3-6/6 theo giờ địa phương. Ngày 5/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể và trả lời các câu hỏi của đại biểu tham dự.

Theo Guancha, khi đề cập đến những thay đổi mang tính cách mạng trên chiến trường do tác chiến bằng máy bay không người lái tạo ra, ông Putin cho rằng, trên chiến trường, nhìn chung hai bên Nga và Ukraine đang ở thế cân bằng, nhưng tại một số hướng, quân đội Nga vẫn có những lợi thế nhất định.

Trong thời gian qua, quân đội Ukraine nhiều lần sử dụng máy bay không người lái cánh cố định tầm xa để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Theo bản ghi được Điện Kremlin công bố, ông Putin đã đặc biệt nhắc đến vấn đề này.

Ông nói: “Nếu các quyết định cần thiết được đưa ra sớm hơn và năng lực phòng thủ tương ứng được tăng cường kịp thời, những máy bay không người lái này sẽ không tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng như vậy. Xét cho cùng, chúng là những mục tiêu bay thấp và có tốc độ chậm.”

Ông cũng thừa nhận sự xuất hiện của các loại máy bay không người lái mới sử dụng động cơ phản lực, nhưng nhấn mạnh rằng về nguyên tắc vẫn có những biện pháp đối phó và chế áp hiệu quả đối với các hình thức tác chiến này, qua đó kiểm soát và giảm thiểu được mối đe dọa.

Tổng thống Putin tại diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg. Ảnh: AP

Theo ông Putin, khác với quân đội Ukraine, Nga sở hữu đầy đủ các điều kiện để tự phát triển năng lực quốc phòng, bao gồm nguồn tài nguyên dồi dào, hệ thống khoa học - giáo dục, nguồn nhân lực chất lượng cao, nền công nghiệp phát triển và khả năng triển khai các kế hoạch quân sự của Liên bang Nga.

Ông nhấn mạnh các ngành công nghiệp quốc phòng và các cơ sở nghiên cứu của Nga đang nỗ lực tối đa, đồng thời hoàn toàn có khả năng bảo đảm cho lực lượng vũ trang Nga mọi loại trang thiết bị cần thiết phục vụ chiến đấu.

Ông Putin cũng cho biết nhiều loại vũ khí hiện đại, bao gồm máy bay không người lái, được các nước phương Tây chuyển giao cho Ukraine và phía Ukraine chủ yếu thực hiện khâu lắp ráp. Mặc dù Ukraine đã cố gắng tự phát triển các sản phẩm liên quan, nhưng kết quả đạt được vẫn khá hạn chế.

“Phía bên kia không có khả năng tự sản xuất hàng loạt các loại vũ khí tấn công như Nga, bao gồm vũ khí siêu thanh, đầy đủ các dòng tên lửa hành trình và nhiều loại vũ khí mà các nước khác không sở hữu, chẳng hạn như vũ khí tầm trung ‘Hazelnut’ đang được bàn luận rộng rãi”, ông nói. “Chúng tôi cũng đang phát triển thêm nhiều loại vũ khí tấn công khác.”

Nga sẽ tăng cường đối phó uav Ukraine

Theo AP, cũng tại diễn đàn lần này, ông Putin cho biết Nga sẽ tăng cường năng lực phòng không, nhằm đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây của Ukraine, vốn đã vươn sâu vào lãnh thổ Nga và phủ bóng lên Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg.

Trả lời câu hỏi của AP trong cuộc gặp với lãnh đạo các hãng thông tấn quốc tế, ông Putin thừa nhận những thiệt hại do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine gây ra.

Ông nói: “Thật đáng tiếc, một số cuộc tấn công đã xuyên thủng được hệ thống phòng không. Nga có hệ thống phòng không, nhưng chúng ta cần cải thiện và tăng cường nó, và chúng ta sẽ làm điều đó.”

Cuộc họp báo quy mô lớn được tổ chức bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, sự kiện thường niên nhằm quảng bá các cơ hội đầu tư. Chỉ vài giờ trước khi diễn đàn khai mạc hôm 4/6, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã gây cháy một kho chứa dầu trong thành phố và đồng thời nhằm vào một căn cứ hải quân gần đó.

Ông Putin cũng cho biết Nga sẵn sàng thỏa hiệp về vấn đề Ukraine trên cơ sở các thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Anchorage, Alaska. Ông cho rằng Ukraine cần chấp nhận các thỏa thuận này để tiến tới một thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài sang năm thứ năm.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng bác bỏ đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về một cuộc gặp trực tiếp nhằm thảo luận xung đột, cho rằng ông không thấy “ích lợi gì” từ cuộc gặp này.

Trước đó, trong một bức thư công khai được đăng tải hôm 4/6, ông Zelensky đã đề nghị gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Nga. Đây là thông điệp công khai đầu tiên mà Tổng thống Ukraine gửi trực tiếp tới ông Putin kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022.

Bức thư không chỉ đưa ra đề xuất đối thoại mà còn chứa đựng những lời chỉ trích gay gắt nhằm vào 26 năm cầm quyền của ông Putin, cùng một số nhận xét mang tính chế giễu về tuổi tác của nhà lãnh đạo Nga.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, ông Putin mô tả bức thư ngỏ của ông Zelensky là “thô lỗ”.

“Đó là cách để tạo điều kiện cho các cuộc gặp gỡ và đàm phán cá nhân, hay là để tạo ra một bầu không khí khiến mọi cuộc gặp trực tiếp trở nên bất khả thi?”, ông Putin nói trong phiên hỏi đáp tại diễn đàn kinh tế thường niên ở St. Petersburg. “Tôi cho rằng đó là vế thứ hai.”

Ông Putin cũng cho biết một doanh nhân Nga, người mà ông không nêu tên, đã tới Kiev vào tháng trước và gặp ông Zelensky để lắng nghe đề xuất về một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga khẳng định hiện không có lý do để tổ chức cuộc gặp như vậy, đặc biệt sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine ngày 22/5 nhằm vào một khu ký túc xá trường đại học ở vùng Luhansk do Nga kiểm soát.

Theo phía Moscow, vụ tấn công khiến 21 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.