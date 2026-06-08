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Giá vàng lao dốc 3%, giá dầu và đồng USD tăng vọt, thị trường cược tới 70% kịch bản Fed tăng lãi suất

| | Tài chính quốc tế

Giá vàng lao dốc 3%, giá dầu và đồng USD tăng vọt, thị trường cược tới 70% kịch bản Fed tăng lãi suất

Nối tiếp đà giảm sâu của phiên trước, giá vàng tiếp tục hạ nhiệt do những lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất. Cùng lúc đó, căng thẳng leo thang tại Trung Đông đẩy giá dầu thô tăng cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Cụ thể, giá vàng giao ngay đã giảm 0,2% xuống còn 4.321,49 USD/ounce trong sáng ngày 8/6. Trong phiên thứ Sáu tuần trước, kim loại quý này đã bốc hơi khoảng 3% giá trị và rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 24/3.

Ngoài ra, giá vàng giao tháng 8 cũng ghi nhận mức giảm 0,5%, xuống mức 4.345,60 USD/ounce. Trong khi đó, đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong vòng 2 tháng qua.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc báo cáo việc làm của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến, khiến giới đầu tư cược vào kịch bản Fed tăng lãi suất. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp mới công bố cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tạo ra thêm 172.000 việc làm trong tháng trước, vượt xa các dự báo kinh tế.

Nhà kinh tế trưởng Jonas Goltermann tại Capital Economics nhận định thị trường lao động Mỹ đang mạnh lên bất chấp cú sốc giá năng lượng hiện tại. Bối cảnh này khiến khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed vào cuối năm nay ngày càng tăng cao.

Công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường hiện đang đặt cược khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới hơn 70%, tăng vọt so với mức 45% của 1 tuần trước. Các chuyên gia dự báo Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) có thể sẽ tiến hành 2 đợt tăng lãi suất với mức 25 điểm cơ bản mỗi đợt trong năm nay.

Thị trường năng lượng cũng chịu áp lực lớn khi giá dầu thô tăng vọt hơn 2 USD/thùng vào ngày thứ Hai. Đà tăng này càng khiến dự đoán Fed tăng lãi suất trở nên thuyết phục hơn, vì giá năng lượng tăng có thể thúc đẩy lạm phát.

Theo Reuters

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Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

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