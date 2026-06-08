Tất cả tàu ngầm hạt nhân của Anh đã bị vô hiệu hóa

Theo tờ báo uy tín The Telegraph, tình hình nghiêm trọng nói trên đã ảnh hưởng đến cả tàu ngầm đa năng và tàu ngầm mang tên lửa chiến lược, vốn có vai trò răn đe hạt nhân.

Các chuyên gia cho rằng cuộc khủng hoảng hạm đội quy mô lớn này là do sự xuống cấp về mặt kỹ thuật của thiết bị, thiếu hụt linh kiện và sự chậm trễ đáng kể tại các xưởng đóng tàu của nước này.

Tình hình ngày càng trở nên trầm trọng hơn bởi thực tế các tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới sẽ không thể đi vào hoạt động trong Hải quân Hoàng gia Anh ít nhất vài năm nữa.

Bên cạnh đó, sự chậm trễ trong việc hiện đại hóa và đóng mới các tàu thay thế khiến lực lượng hải quân thuộc Quân đội Anh thiếu các đơn vị tấn công chủ lực trong một thời gian không xác định.

Hải quân Hoàng gia Anh hiện không có tàu ngầm hạt nhân nào đang hoạt động.

Bộ Quốc phòng Anh vẫn chưa bình luận về lịch trình cụ thể cho việc những tàu ngầm nói trên trở lại hoạt động. Tình hình hiện tại đã làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng trong giới phân tích quân sự phương Tây về khả năng Anh thực hiện nghĩa vụ an ninh của mình ở khu vực Bắc Đại Tây Dương.



Trên hết, với những gì diễn ra, lực lượng hải quân từng thống trị thế giới của Anh hiện chỉ còn là cái bóng mờ so với quá khứ. Họ thậm chí có thể đã bị tụt ngoài tốp 50 về khả năng tác chiến trên biển.