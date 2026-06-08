Trung Quốc bất ngờ có phát hiện lớn, đe dọa thế thống trị của Mỹ

Trung Quốc gần đây đã phát hiện ra một nguồn thạch anh tinh khiết mới ở khu tự trị Tây Tạng phía tây nước này. Thạch anh tinh khiết cao dùng để sản xuất nhiều mặt hàng công nghệ cao, bao gồm cả một số mặt hàng mà Trung Quốc hiện thống trị toàn cầu.

Tuy nhiên, Trung Quốc phụ thuộc vào nhập khẩu để có được nguyên liệu quan trọng này, phần lớn đến từ Mỹ, do nguồn cung trong nước hạn chế. Nhưng phát hiện địa chất gần đây có thể giúp Trung Quốc xoay chuyển tình thế.

Theo một bài báo được công bố trên Tạp chí Khoáng vật học châu Âu vào tháng 4, "nghiên cứu này đánh giá đá leucogranit Tây Tạng là nguyên liệu thô tiềm năng để sản xuất thạch anh có độ tinh khiết cao".

"Kết quả nghiên cứu của chúng tôi chứng minh rằng các loại đá leucogranit này có tiềm năng lớn để sản xuất thạch anh có độ tinh khiết cao với hàm lượng trên 99,995% silica", nhóm nghiên cứu từ Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc và Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc cho biết.

Các tác giả cho biết, phát hiện này "mang lại cơ hội lớn để phát triển nguồn tài nguyên thạch anh cao cấp ở Trung Quốc, đảm bảo nguồn cung ổn định các nguyên liệu thạch anh tinh khiết cao".

Đá leucogranit Tây Tạng là một loại granit chủ yếu được cấu tạo từ thạch anh, khoáng chất phong phú thứ hai trong lớp vỏ lục địa của Trái đất. Thạch anh có độ tinh khiết cao – chứa ít nhất là 99,9% silica – khó tìm hơn nhiều.

Với đặc tính chịu nhiệt và chống ăn mòn, cách điện cao và độ giãn nở nhiệt thấp, thạch anh được sử dụng làm vật liệu nền tảng cho các ngành công nghiệp mới nổi và là nguyên liệu thô để sản xuất polysilicon – một vật liệu cho phép các tấm pin mặt trời chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành năng lượng – cũng như các nồi nấu thạch anh được sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử, linh kiện quang học, tấm pin mặt trời và chip máy tính.

Theo nhóm nghiên cứu Trung Quốc, nguồn tài nguyên thạch anh tinh khiết cao trên toàn cầu đang "khan hiếm và phân bố không đồng đều, dẫn đến những rủi ro đáng kể trong chuỗi cung ứng".

Trung Quốc là nước nhập khẩu thạch anh tinh khiết lớn nhất thế giới, với phần lớn nguồn cung thạch anh tinh khiết của thế giới đến từ một mỏ ở thị trấn Spruce Pine thuộc bang Bắc Carolina (Mỹ).

Vào năm 2025, Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc đã xếp thạch anh tinh khiết cao vào danh mục khoáng sản thứ 174 của nước này.

Theo SCMP